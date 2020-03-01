Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Из Москвы — в Звенигород!

Главные достопримечательности старинного русского города на обзорной экскурсии

Дмитрий
Задать вопрос
Дмитрий – ваш гид
Вы узнаете историю Звенигорода от основания до наших дней.

А также услышите, кто такой Савва Сторожевский, почему Юрия Звенигородского называют «человеком Просвещения» и «последним паладином земли Русской» и какой след в городе оставил Чехов.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Звенигород
Забронировать экскурсию
Из Москвы — в Звенигород!
Из Москвы — в Звенигород!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Звенигорода
На главных улицах и площадях города я покажу Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музеи Любови Орловой и Русского десерта. Кроме того, вы посетите место древнего звенигородского кремля под названием «Городок» и ощутите тишину и умиротворение в Успенском белокаменном соборе, построенном на рубеже 14-15 веков.

Один из древнейших монастырей Московской области
На территории Саввино-Сторожевского мужского ставропигиального монастыря вы увидите дворец царя Алексея Михайловича, Царицыны палаты и Трапезную. Посетите Собор Рождества Богородицы и пройдете по древним ступеням Троицкой надвратной церкви. А еще попробуете настоящий монастырский квас, приготовленный по старинному рецепту, и вкуснейшую местную выпечку.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в Звенигороде, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
  • Дополнительно вы можете посетить Саввинский мужский Скит, музеи, Торговые ряды и Святой источник. Детали и стоимость уточняйте в личном сообщении.
Из Москвы — в Звенигород!
Из Москвы — в Звенигород!
Из Москвы — в Звенигород!
Из Москвы — в Звенигород!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Звенигород.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
Напишите мне

Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
6500 за экскурсию
3 часа
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
«Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила» — а значит, наше путешествие по страницам «Мастера и Маргариты» начинается. Перед вами оживет Москва 20-х годов — от театра Варьете до Воробьевых гор. И, конечно, откроются секреты таинственного романа, его культовых героев и автора.
Дмитров — младший брат МосквыДмитров — младший брат МосквыДмитров — младший брат Москвы
4000 за экскурсию
2 часа
Открыть увлекательную историю древнерусского города Великих Князей
Куда съездить на день из Москвы? Самобытный Дмитров на реке Яхрома — один из лучших ответов на этот вопрос. Приглашаю вас погулять по его красивым площадям, изучить церкви и монастыри, забраться на высокие валы и найти старинные дома. Вы вспомните русских князей, узнаете о Дмитрове как защитнике Москвы и о его современной жизни.

Экскурсии по пригородам Москвы

Вкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-Залесского
3130 за экскурсию
3 часа
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.
Как строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавра
От 6000 за экскурсию
2.5 часа
Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь. Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека. А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
Боровский край в шести векахБоровский край в шести векахБоровский край в шести веках
2500 за экскурсию
2.5 часа
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
Боровск — один из древнейших городов Подмосковья, в котором эпохи и архитектурные стили переплетаются на фоне величавой русской природы. В очертаниях деревянной Покровской церкви, атмосфере купеческих улиц, фресках «боровского Бэнкси» и аромате монастырской выпечки вам откроются душа города и его многовековая история.
Глухово — времён связующая нитьГлухово — времён связующая нитьГлухово — времён связующая нить
От 3400 за экскурсию
3 часа
Прогуляться по старинному району Ногинска и познакомиться с его историей, культурой и героями
Ногинск — небольшой городок в Подмосковье. Даже коренные жители со временем забывают его историю. Но — поверьте — она достойна быть увековеченной! Вы исследуете старинный микрорайон города и увидите важные памятники прошлого, узнаете о выдающихся горожанах и попробуете легендарное ногинское мороженое.
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсияОт села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсияОт села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
300 за человека
3 часа
1 отзыв
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Пробовали ли вы знаменитое ногинское мороженое? Знаете, как связаны с нашим городом «Девочка с персиками» и патриарх Пимен? А почему Ногинск есть на советских и немецких планах Второй Мировой войны? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке по городу с коренной ногинчанкой.
Живописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы Подмосковья
6000 за экскурсию
5 часов
Посетить любимые места императора и высшего света, проникнуться атмосферой роскоши и аристократизма
В Дубровицах вы познакомитесь с уникальной старинной церковью и увидите богатый усадебный комплекс на берегу двух извилистых рек. Имение Ивановское приоткроет вам быт местной знати XIX столетия, а в Остафьево мы насладимся чудесным регулярным парком. Я поделюсь с вами множеством интересных историй об обитателях особняков и научу разбираться в архитектурных стилях.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы