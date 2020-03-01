Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Звенигорода

На главных улицах и площадях города я покажу Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музеи Любови Орловой и Русского десерта. Кроме того, вы посетите место древнего звенигородского кремля под названием «Городок» и ощутите тишину и умиротворение в Успенском белокаменном соборе, построенном на рубеже 14-15 веков.

Один из древнейших монастырей Московской области

На территории Саввино-Сторожевского мужского ставропигиального монастыря вы увидите дворец царя Алексея Михайловича, Царицыны палаты и Трапезную. Посетите Собор Рождества Богородицы и пройдете по древним ступеням Троицкой надвратной церкви. А еще попробуете настоящий монастырский квас, приготовленный по старинному рецепту, и вкуснейшую местную выпечку.