Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Из Москвы во Владимир и Суздаль: дорогами русских князей

Съездить на денек в Древнюю Русь и открыть запоминающиеся исторические факты о культовых городах

Величественные храмы и домонгольские памятники архитектуры, средневековые торговые ряды и первый в России маркетплейс с доставкой, фрески Рублева и сказания о легендарных правителях. Узнать два города Золотого кольца за один день — задача не из легких.

Но я составил программу так, чтобы вы получили о них максимально яркое представление и по-настоящему ими заинтересовались.
Из Москвы во Владимир и Суздаль: дорогами русских князей
Из Москвы во Владимир и Суздаль: дорогами русских князей
Из Москвы во Владимир и Суздаль: дорогами русских князей
Из Москвы во Владимир и Суздаль: дорогами русских князей
Из Москвы во Владимир и Суздаль: дорогами русских князей
Из Москвы во Владимир и Суздаль: дорогами русских князей
Из Москвы во Владимир и Суздаль: дорогами русских князей
Из Москвы во Владимир и Суздаль: дорогами русских князей
Из Москвы во Владимир и Суздаль: дорогами русских князей
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Что вас ожидает

Столица Северо-Восточной Руси

Начнется путешествие с увлекательного рассказа о становлении русского государства, религиозных и военных перипетиях 10-12 веков и быте наших предков. Прибыв во Владимир, мы отправимся на прогулку по знаменитым объектам из списка ЮНЕСКО. Вы осмотрите Успенский собор с фресками гениального Андрея Рублева, Дмитриевский собор 12 века и, конечно, Золотые ворота. Не останутся без внимания Козлов вал с водонапорной башней, костел Святого Розария, торговые ряды с их удивительными историями и несколько смотровых площадок.

По пути мы обсудим противоречивую фигуру князя Владимира, крестившего Русь, подвиги Александра Невского и роль Андрея Боголюбского в становлении Владимиро-Суздальской Руси. А еще я расскажу, почему первый в нашей стране маркетплейс с услугой доставки появился и развивался еще в 15 веке именно на владимирской земле и как это повлияло на уникальность словаря Даля.

Сказочный город-заповедник Суздаль

После обеда мы продолжим путь и вскоре доберемся до второго легендарного города Древней Руси. Вы исследуете территорию Суздальского кремля и откроете богатства Музея деревянного зодчества под открытым небом, который мало чем уступает знаменитым Кижам в Карелии и Торговой площади 18 века, по сей день функционирующей.

Конечно, Суздаль невозможно представить без величественных монастырских ансамблей: Спасо-Евфимиева, Покровского, Ризоположенского. О них будет отдельный рассказ. Кроме того, вам предстоит отыскать место погребения князя Дмитрия Пожарского, выяснить, почему великие русские княжны так боялись ездить в Суздаль и, конечно, попробовать (при желании) знаменитую суздальскую медовуху.

На этом экскурсия завершится, и к вечеру мы вернемся в реалии современной столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado (внедорожник с большим багажником, куда поместятся и большие чемоданы, и коляска для ребенка)
  • Транспортные расходы включены в стоимость, еда, сувениры и опциональное посещение музеев оплачивается отдельно
  • Путешествие предполагает значительную пешеходную часть, поэтому лучше выбрать удобную обувь
  • Программу можно расширить посещением Боголюбова и церкви Покрова на Нерли — детали уточняйте, пожалуйста, в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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