Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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Измайлово — рождение района

Прогуляться по старинным улочкам зеленого района, отыскивая интересные здания, и узнать его историю

Екатерина
Екатерина – Гид из Москвы
Измайлово — это не только царская резиденция Романовых на острове 🏝️, один из самых крупных лесопарков в Европе и гостиничный комплекс.

Это также удивительный жилой район, который начал формироваться еще в 1930е годы.

Я, как местный житель, покажу самые интересные объекты старого района, открою его секреты, расскажу о выдающихся людях, сыгравших важную роль в жизни Измайлово.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 455387 ₽ за человекаскидка15%

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Измайлово — рождение района
Измайлово — рождение района

Что вас ожидает

Благолепное Измайлово
На прогулке 👣 по тихим улицам и зеленым бульварам уютного Измайлова мы прочувствуем дух старой Москвы. Вы узнаете, где жили, учились и веселились измайловцы 50 лет назад и услышите интересные городские истории 📖. Я приоткрою тайны района и расскажу:

  • как и когда он стал частью Москвы
  • чем удивительна его планировка и что сохранилось от первоначальной малоэтажной застройки 1940-1950 годов
  • где спрятана забытая некогда конечная станция самой длинной ветки московской подземки и как устроено депо;
  • а также покажу самый старый дом (1840 года постройки), который до сих пор используется по назначению.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в районе м. Измайловская
Измайлово — рождение района
Измайлово — рождение района
Измайлово — рождение района
Измайлово — рождение района
Измайлово — рождение района

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Екатерина
Екатерина
Я историк, преподаватель, и мои первые экскурсии появились как продолжение и дополнение курсов, которые преподаю, с тем, чтобы историю можно было не только узнать, но и увидеть, почувствовать, потрогать! Мои слушатели уже давно не только студенты, но мне по-прежнему очень важно сделать так, чтобы участники смогли почувствовать атмосферу эпохи или места, в которые мы попадаем, а значит, лучше понять и настоящее.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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