Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Благолепное Измайлово На прогулке 👣 по тихим улицам и зеленым бульварам уютного Измайлова мы прочувствуем дух старой Москвы. Вы узнаете, где жили, учились и веселились измайловцы 50 лет назад и услышите интересные городские истории 📖. Я приоткрою тайны района и расскажу:
как и когда он стал частью Москвы
чем удивительна его планировка и что сохранилось от первоначальной малоэтажной застройки 1940-1950 годов
где спрятана забытая некогда конечная станция самой длинной ветки московской подземки и как устроено депо;
а также покажу самый старый дом (1840 года постройки), который до сих пор используется по назначению.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 в районе м. Измайловская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я историк, преподаватель, и мои первые экскурсии появились как продолжение и дополнение курсов, которые преподаю, с тем, чтобы историю можно было не только узнать, но и увидеть, почувствовать, потрогать! Мои слушатели уже давно не только студенты, но мне по-прежнему очень важно сделать так, чтобы участники смогли почувствовать атмосферу эпохи или места, в которые мы попадаем, а значит, лучше понять и настоящее.