Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Я историк, преподаватель, и мои первые экскурсии появились как продолжение и дополнение курсов, которые преподаю, с тем, чтобы историю можно было не только узнать, но и увидеть, почувствовать, потрогать! Мои слушатели уже давно не только студенты, но мне по-прежнему очень важно сделать так, чтобы участники смогли почувствовать атмосферу эпохи или места, в которые мы попадаем, а значит, лучше понять и настоящее.

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