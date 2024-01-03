«К Деду Морозу за Можай!»
Наше мероприятие пройдет под Можайском. Здесь расположилась уютная экоферма.
Вы познакомитесь с ее работниками и обитателями, попробуете местную продукцию, а также поучаствуете в специальной новогодней программе с играми, Дедом Морозом и призами!
Вы познакомитесь с ее работниками и обитателями, попробуете местную продукцию, а также поучаствуете в специальной новогодней программе с играми, Дедом Морозом и призами!
Ближайшие даты:
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
Что вас ожидает:
- Можайск: обзорная экскурсия по городу с посещением Никольского собора и осмотром фрагментов Можайского кремля
- Тушков городок: экскурсия по экоферме с кормлением животных
- Активная программа на ферме
- Спасо-Бородинский монастырь: самостоятельное посещение
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Новогодняя экофермаПриглашаем вас отправиться за новогодним настроением на экоферму под Можайском. Вас ждёт новогодняя фермерская ёлка, экскурсия по ферме, рассказ о животных и их кормление, новогодний напиток «фермерская согревай-ка», игры с призами, конкурсы и задорные песни с баянистом, а также дегустация молочной продукции.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- За доп. плату фермерский обед (стоимость 550 руб., оплачивается вместе с путёвкой).
- Меню: суп из перепёлки с домашней лапшой и перепелиным яичком, 2 пирога, домашний хлеб, иван-чай
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. Парк ПобедыЗавершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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