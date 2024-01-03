«К Деду Морозу за Можай!»: Можайск - Экоферма в Тушковом городке

«К Деду Морозу за Можай!»

Описание
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Ответы на вопросы
Наше мероприятие пройдет под Можайском. Здесь расположилась уютная экоферма.

Вы познакомитесь с ее работниками и обитателями, попробуете местную продукцию, а также поучаствуете в специальной новогодней программе с играми, Дедом Морозом и призами!
«К Деду Морозу за Можай!»: Можайск - Экоферма в Тушковом городке
«К Деду Морозу за Можай!»: Можайск - Экоферма в Тушковом городке
«К Деду Морозу за Можай!»: Можайск - Экоферма в Тушковом городке
«К Деду Морозу за Можай!»: Можайск - Экоферма в Тушковом городке
«К Деду Морозу за Можай!»: Можайск - Экоферма в Тушковом городке
«К Деду Морозу за Можай!»: Можайск - Экоферма в Тушковом городке
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв

Что вас ожидает:

  • Можайск: обзорная экскурсия по городу с посещением Никольского собора и осмотром фрагментов Можайского кремля
  • Тушков городок: экскурсия по экоферме с кормлением животных
  • Активная программа на ферме
  • Спасо-Бородинский монастырь: самостоятельное посещение
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Новогодняя экоферма

Приглашаем вас отправиться за новогодним настроением на экоферму под Можайском. Вас ждёт новогодняя фермерская ёлка, экскурсия по ферме, рассказ о животных и их кормление, новогодний напиток «фермерская согревай-ка», игры с призами, конкурсы и задорные песни с баянистом, а также дегустация молочной продукции.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • За доп. плату фермерский обед (стоимость 550 руб., оплачивается вместе с путёвкой).
  • Меню: суп из перепёлки с домашней лапшой и перепелиным яичком, 2 пирога, домашний хлеб, иван-чай
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Парк Победы
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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