Александр проводит ещё 2 экскурсии

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К царю на дачу — в Коломенский дворец

Посетить роскошную летнюю резиденцию Алексея Михайловича и узнать о жизни царских особ

Александр
Александр – Гид из Москвы
Дворец Коломенское, расположенный на высоком берегу Москва-реки, — настоящее чудо архитектуры.

Вы прогуляетесь 👣 по царским покоям и услышите придворные истории 📖 о государях, насладитесь живописными пейзажами и приоткроете тайны «подмосковного Кремля».
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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К царю на дачу — в Коломенский дворец
К царю на дачу — в Коломенский дворец

Что вас ожидает

Государев двор
Из чего построен царский дворец в Коломенском? Какие подарки получал по праздникам царь и его семья? Каковы были традиции застолья при дворе, как царь пугал гостей и зачем? Вы увидите личные покои Алексея Михайловича, познакомитесь с бытом царственных особ, узнаете как жил и работал отец Петра I и поймете почему Петр стал реформатором. Я приоткрою секреты хозяйственного устройства дворца, покажу не только царские парадные покои и опочивальню, но и баню. А также расскажу о традициях русского гостеприимства, порядках, принятых при дворе, и тех, кто «сидел на златом крыльце».

Организационные детали

Входные билеты 🎫 во дворец оплачиваются отдельно: взрослый — 400 руб. /чел, дети 7-18 лет и студенты — 200 руб.

Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Каширская»
К царю на дачу — в Коломенский дворец
К царю на дачу — в Коломенский дворец
К царю на дачу — в Коломенский дворец
К царю на дачу — в Коломенский дворец
К царю на дачу — в Коломенский дворец
К царю на дачу — в Коломенский дворец
К царю на дачу — в Коломенский дворец
К царю на дачу — в Коломенский дворец
К царю на дачу — в Коломенский дворец
К царю на дачу — в Коломенский дворец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Приветствую вас, дорогие путешественники! Давайте знакомиться! Меня зовут Александр. Очень люблю Москву и хочу вам показать как самые интересные места, так и нетуристические уголки столицы. Очень люблю рассказывать историю, легенды и традиции города, а также знакомить с сегодняшней жизнью Москвы. Предпочитаю живой диалог, а не нудные лекции. Я к вашим услугам: являюсь в одном лице гидом и водителем с большим опытом вождения. Говорят, что лучшая приправа при приготовлении пищи, — любовь. Думаю, все, что ты делаешь с любовью, становится вкусным, в том числе и экскурсии. С удовольствием покажу вам удивительную Москву, и вы её полюбите также, как и я!
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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