Александр проводит ещё 2 экскурсии

Государев двор Из чего построен царский дворец в Коломенском? Какие подарки получал по праздникам царь и его семья? Каковы были традиции застолья при дворе, как царь пугал гостей и зачем? Вы увидите личные покои Алексея Михайловича, познакомитесь с бытом царственных особ, узнаете как жил и работал отец Петра I и поймете почему Петр стал реформатором. Я приоткрою секреты хозяйственного устройства дворца, покажу не только царские парадные покои и опочивальню, но и баню. А также расскажу о традициях русского гостеприимства, порядках, принятых при дворе, и тех, кто «сидел на златом крыльце».
Организационные детали
Входные билеты 🎫 во дворец оплачиваются отдельно: взрослый — 400 руб. /чел, дети 7-18 лет и студенты — 200 руб.
Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Каширская»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствую вас, дорогие путешественники! Давайте знакомиться! Меня зовут Александр. Очень люблю Москву и хочу вам показать как самые интересные места, так и нетуристические уголки столицы. Очень люблю рассказывать историю, легенды и традиции города, а также знакомить с сегодняшней жизнью Москвы. Предпочитаю живой диалог, а не нудные лекции. Я к вашим услугам: являюсь в одном лице гидом и водителем с большим опытом вождения. Говорят, что лучшая приправа при приготовлении пищи, — любовь. Думаю, все, что ты делаешь с любовью, становится вкусным, в том числе и экскурсии. С удовольствием покажу вам удивительную Москву, и вы её полюбите также, как и я!