Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Государев двор

Из чего построен царский дворец в Коломенском? Какие подарки получал по праздникам царь и его семья? Каковы были традиции застолья при дворе, как царь пугал гостей и зачем? Вы увидите личные покои Алексея Михайловича, познакомитесь с бытом царственных особ, узнаете как жил и работал отец Петра I и поймете почему Петр стал реформатором. Я приоткрою секреты хозяйственного устройства дворца, покажу не только царские парадные покои и опочивальню, но и баню. А также расскажу о традициях русского гостеприимства, порядках, принятых при дворе, и тех, кто «сидел на златом крыльце».

Организационные детали

Входные билеты 🎫 во дворец оплачиваются отдельно: взрослый — 400 руб. /чел, дети 7-18 лет и студенты — 200 руб.