37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Останкино и тайны съемочного процесса

Дарья
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Дарья – представитель гидов
Жизнь в Телецентре «Останкино» кипит круглые сутки.

Постоянно идут съемки и готовятся к выпуску телепередачи.

Эта экскурсия — уникальный шанс увидеть телевизионную кухню изнутри.

Вы посетите студии известных программ, узнаете, как создается телевидение, как готовятся к выпуску программы, услышите курьезные истории со съемок, пройдете по местам, доступ к которым имеют только сотрудники Телецентра, и сделаете отличные фотографии на память.
11300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии37 отзывов
4.62
Как делается телевидение
Как делается телевидение

Так как съемочный процесс никогда не останавливается, каждый раз мы открываем для вас разные студии. Это могут быть студии телепрограммы «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Сегодня вечером», «Время покажет», «Познер», «Жить здорово», «Спокойной ночи, Малыши!» или студия новостных телепрограмм. Также мы можем посмотреть студию без декораций или студию, где декорации готовят к съемкам.

Программа

  • Вы узнаете историю строительства Телецентра и тайны съемочного процесса;
  • Вы посетите телестудии известных телепрограмм (студии могут меняться). Если вам повезет, увидите Ивана Урганта или репетицию группы “Фрукты” ;
  • В музее «Истории радиотехники и телевизионного оборудования» узнаете, как выглядит телевизионная техника и как она менялась;
  • В выставочном зале «Художественно-декорационного комплекса» увидите костюмы, которые участвуют в съемках телепередач и кинофильмов. Путешественников постарше особенно обрадуют куклы из «Спокойной ночи, малыши», которые 20 лет готовили ребят ко сну.
  • Увидите выставку подарков «капитал-шоу «Поле чудес»;
  • Спуститесь в подземный переход и прогуляетесь по «Коридору истории» между двумя зданиями Телецентра, оформленному в стиле граффити, на стенах которого отражена история отечественного телевидения и важные хронологические вехи России во второй половине XX века.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия понравится детям и станет отличным способом отпраздновать детский день рождения. И, конечно, будет интересна всем, кто хочет увидеть закулисье отечественных телепрограмм.

Организационные детали

  • Стоимость указана за всю группу до 10 человек. В стоимость уже входят билеты и экскурсия с индивидуальным гидом.
  • Мы также принимаем заявки на группы до 32 человек, в этом случае, продолжительность экскурсии составит 2 часа.
  • Так как Телецентр – режимный объект, после бронирования экскурсии необходимо прислать гиду ФИО полностью, данные паспорта и город регистрации, а для детей свидетельства о рождении и возраст для выписки пропуска. Проход в Телецентр осуществляется только при наличии оригинала документов, удостоверяющих личность.
  • Посещение экскурсии в Телецентре разрешено для детей от 10 лет (с 4 класса).

ВАЖНО: к сожалению, на выходных я не могу отвечать на заказы.

Как делается телевидение
Как делается телевидение
Как делается телевидение
Как делается телевидение
Как делается телевидение
Как делается телевидение
Как делается телевидение
Как делается телевидение
Как делается телевидение
Как делается телевидение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Родилась в Волгограде, окончила театральный вуз, 5 лет работала актрисой в Волгоградском Театре Юного Зрителя, а после работала бортпроводником на международных рейсах. Вот уже 4 года вместе с коллегами провожу экскурсии по Телецентру. Мы всегда с большим удовольствием открываем гостям занавесу телевизионного закулисья. Стараемся создавать позитивную атмосферу на экскурсиях, чтобы вам хотелось вернуться снова!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Рекомендую туристам с детьми
12 апреля 2019
И детям и взрослым экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Дарье!
20 марта 2019
Было очень интересно!
Ольга
10 января 2019
Отличная экскурсия. Были на новогодних каникулах, поэтому не увидели звезд, зато посмотрели много студий. Ксения отличный рассказчик! время пролетело незаметно. Понравилось и детям и взрослым.
5 января 2019
Экскурсия не оправдала ожидания. Продолжительность порядка 2 часов, больше времени потратили на перемещения (продолжительная ходьба), чем на посещения студий.
К гиду претензий нет, она молодец.
22 декабря 2018
Осадок остался от экскурсии. Гид старалась. Понимаю, что идёт процесс в телецентре, но отношение к тебе, как к мешающей массовке. "Не стойте на проводах!", "Куда идете, не видете, тут монтаж идёт?". Из заявленных студий посмотрели "Урганта" (до диванчики)), монтировали " Поле чудес" , простояли у двери, зашли в " видео видели" и комната с " спокойной ночи". Мимо свалки с атрибутами из передачи Малышевой, несколько витрин с подарками из " Поле чудес" в коридоре. И все. Комната со старым оборудованием телецентра. Не стоит это заявленной суммы. Знакомым не буду рекомендовать
18 декабря 2018
Посетили экскурсию в Останкино 12.12.2018. Экскурсию забронировали заранее. Предлагались разные варианты по времени. Я выбрала 15.00, но в отзывах прочитала, что бывает гид предлагает другое время, чтобы показать что нибудь интересное. Написала, что время можно немного сдвинуть. В ответ пришла сразу квитанция на оплату ( предоплата 20%). и указано время 10.30!!!! Без согласования со мной. Написала, что время не подходит, так как мы прилетаем только в 9 утра. Тогда предложили 11.30. Я согласилась, но попросила, прежде, чем я оплачу, во избежание недоразумения, изменить время на правильное. Ирина отвечает очень долго, может ответить через сутки, ответа на мой запрос изменить время не последовало, только постоянное напоминание оплатить экскурсию. Затем последовала угроза, что если я не оплачу 9.12, то бронь она снимет, так как уже есть желающие на наше время. При этом мою просьбу изменить время в квитанции просто игнорировали. В итоге я оплатила. На следующий лень гид ответила, что вообще она уходит в отпуск и у нас будет другой гид Дарья!!! А в переписке грозилась снять бронь, так как у ней просятся другие люди на это время. Экскурсия, которую провела Дарья Калинина в целом на твёрдую четвёрку. Показала несколько студий, рассказала о них, интересный коридор граффити, музей Поля чудес и т.д. Можно было бы рассказать какие то интересные или курьезные случаи на съемках, сделать экскурсию более живой и интересной. Поэтому экскурсию оценила бы на 4+, а гида Ирину на 3. Кроме оплаты ее больше ничего не интересовало.
7 декабря 2018
Было очень интерестно !!!!
Узнали много интересного
Очень советуем и взрослым и детям
25 ноября 2018
Очень пониавилась экскурсия! Ирина. Молодец! Спасибо!
8 ноября 2018
👍👍👌
Ещё 27 отзывов

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