37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетили экскурсию в Останкино 12.12.2018. Экскурсию забронировали заранее. Предлагались разные варианты по времени. Я выбрала 15.00, но в отзывах прочитала, что бывает гид предлагает другое время, чтобы показать что нибудь интересное. Написала, что время можно немного сдвинуть. В ответ пришла сразу квитанция на оплату ( предоплата 20%). и указано время 10.30!!!! Без согласования со мной. Написала, что время не подходит, так как мы прилетаем только в 9 утра. Тогда предложили 11.30. Я согласилась, но попросила, прежде, чем я оплачу, во избежание недоразумения, изменить время на правильное. Ирина отвечает очень долго, может ответить через сутки, ответа на мой запрос изменить время не последовало, только постоянное напоминание оплатить экскурсию. Затем последовала угроза, что если я не оплачу 9.12, то бронь она снимет, так как уже есть желающие на наше время. При этом мою просьбу изменить время в квитанции просто игнорировали. В итоге я оплатила. На следующий лень гид ответила, что вообще она уходит в отпуск и у нас будет другой гид Дарья!!! А в переписке грозилась снять бронь, так как у ней просятся другие люди на это время. Экскурсия, которую провела Дарья Калинина в целом на твёрдую четвёрку. Показала несколько студий, рассказала о них, интересный коридор граффити, музей Поля чудес и т.д. Можно было бы рассказать какие то интересные или курьезные случаи на съемках, сделать экскурсию более живой и интересной. Поэтому экскурсию оценила бы на 4+, а гида Ирину на 3. Кроме оплаты ее больше ничего не интересовало.