В маленьком микрорайоне вблизи Москвы сконцентрировано более 40 огромных картин на фасадах 60-метровых домов, а также более 100 рисунков на трансформаторных будках и подъездах. Все это дело рук международной команды уличных художников, раскрасивших заурядный спальный район.

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