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Как художники спальный район разукрасили. Стрит-арт прогулка

Татьяна С.
Татьяна С. – Гид из Москвы
Как художники спальный район разукрасили.

Стрит-арт прогулка
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Как художники спальный район разукрасили. Стрит-арт прогулка
Как художники спальный район разукрасили. Стрит-арт прогулка

Что вы увидите

  • Дома с муралами звезд мирового стрит-арта
  • таких как
  • С215
  • Рокет01
  • Дмитрий Левочкин
  • Паша Орез
  • Константин Змогк
  • Херакут
  • +Сергей Акрамов
  • Окуда
  • Бикизмо
  • . Весод Бреро
  • Да2
  • Раско
  • Илья Мозги
  • Дмитрий Аске
  • Мартин Рон
  • Сабек
  • Йорит
  • Эль Пец и Чикадания
  • Буги
  • Шоззи
  • Наталия Стручкова
  • Ф12К
  • Алекс Сенна
  • Слим
  • Ден Китченер
  • Кранио
  • Саша Куполян
В маленьком микрорайоне вблизи Москвы сконцентрировано более 40 огромных картин на фасадах 60-метровых домов, а также более 100 рисунков на трансформаторных будках и подъездах. Все это дело рук международной команды уличных художников, раскрасивших заурядный спальный район.
Вы узнаете историю 📖 создания арт-кластера, увидите огромный портрет Карла Маркса ставшего Галилео, муралы звезд мирового стрит-арта - Алекса Сенны, Окуды, Весода, Фарида Руеды. А также Вы сделаете сотни интересных фото!
Что входит
  • В стоимость включены услуги гида
Что не входит
  • Проезд
  • питание.
Начало и место завершения
🚩 МО, Одинцовский р-н, Трехгорка, ул. Кутузовская, 2
Как художники спальный район разукрасили. Стрит-арт прогулка
Как художники спальный район разукрасили. Стрит-арт прогулка
Как художники спальный район разукрасили. Стрит-арт прогулка
Как художники спальный район разукрасили. Стрит-арт прогулка

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна С.
Татьяна С.
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