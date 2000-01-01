В маленьком микрорайоне вблизи Москвы сконцентрировано более 40 огромных картин на фасадах 60-метровых домов, а также более 100 рисунков на трансформаторных будках и подъездах. Все это дело рук международной команды уличных художников, раскрасивших заурядный спальный район.
Вы узнаете историю 📖 создания арт-кластера, увидите огромный портрет Карла Маркса ставшего Галилео, муралы звезд мирового стрит-арта - Алекса Сенны, Окуды, Весода, Фарида Руеды. А также Вы сделаете сотни интересных фото!
Что входит
В стоимость включены услуги гида
Что не входит
Проезд
питание.
Начало и место завершения
🚩 МО, Одинцовский р-н, Трехгорка, ул. Кутузовская, 2
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.