Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Как Москва в кино играла

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Как Москва в кино играла
Как Москва в кино играла
Как Москва в кино играла
Как Москва в кино играла
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Москва из мира кино - это уникальная возможность увидеть столицу такой, какой она была полвека и даже век назад! История московского кинематографа, начиная с 20-х годов XX века, уникальна и и имеет признание не только на Родине, но и во всем мире.

В ходе этой экскурсии у Вас будет уникальная возможность посетить места из любимых кинофильмов, узнать о судьбах любимых актеров, и случаях, которые были во время съемок отечественных шедевров.

Помимо этого, Вы также узнаете о том, что многие «приемы» и «фишки» монтажа, используемые около ста лет назад, применяются до сих пор, узнаем о достижениях, благодаря которым наших знаменитых режиссеров, таких как Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов и Дзига Вертов, считают великими в мировом кинематографе.

Сопоставить кадры из любимого фильма с реальностью, - это как увидеть оригинал всемирно известной картины наяву. Мы с Вами посетим знаменитый московский уголок Андрея Тарковского, который он использовал в дипломной работе, а также места, где проходили съемки сцен, горячо любимых всеми нами: «Служебный роман», «Подкидыш», «Забытая мелодия для флейты», «Самая обаятельная и привлекательная», «Офицеры», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», и многих других.

Здание, в котором началась режиссерская карьера Эйзенштейна, история о том, как в Москве снимали Германию, кинотеатр, где случилась премьера "Броненосца Потемкина», а также куда отправлялся Андрей Кончаловский, воруя деньги у родителей, - всё это в нашей программе, и это только начало!

Если Вы еще не выбрали, к кому хотите зайти в гости и узнать, где жили Варя Синичкина и Людмила Калугина, - мы Вас успокоим, - у Вас будет возможность увидеть оба дома из знаменитый кинофильмов "Место встречи изменить нельзя" и «Служебный роман».

Это будет легкая, интересная и запоминающаяся прогулка, которая подойдет как для семейного посещения, так и для компании друзей!

Камера, мотор, поехали!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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