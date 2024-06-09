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Чтобы немецкая авиация не разбомбила Кремль, было принято решение о его маскировке.



На экскурсии вы пройдёте от Красной площади до Театральной и представите себя в роли участников тех событий. В диалоге с гидом сделаете выводы и предположения.



Погрузитесь в тот период через фотографии и прикоснётесь к вечным ценностям — любви к Родине и самоотверженности.