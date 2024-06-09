Как спрятать сердце Москвы

Узнать, как маскировали Кремль во время Великой отечественной войны (в мини-группе)
Чтобы немецкая авиация не разбомбила Кремль, было принято решение о его маскировке.

На экскурсии вы пройдёте от Красной площади до Театральной и представите себя в роли участников тех событий. В диалоге с гидом сделаете выводы и предположения.

Погрузитесь в тот период через фотографии и прикоснётесь к вечным ценностям — любви к Родине и самоотверженности.
Как спрятать сердце Москвы
Как спрятать сердце Москвы
Как спрятать сердце Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Объекты Кремля, которые нужно было спрятать от прицелов опытных немецких лётчиков.
  • Фотографии замаскированных частей, сделанные американским фотографом и военной журналисткой Маргарет Бурк-Уайт.
  • Копии уникальных документов, в соответствии с которыми маскировали Кремль.

Вы узнаете:

  • Какие способы маскировки использовали.
  • Куда на территорию Кремля всё-таки упали бомбы, и что они повредили.
  • Какой единственный музей работал во время войны, и какие выставки в нём проходили.
  • Какие ещё здания Москвы подлежали маскировке, и что такое светомаскировка.
  • Куда эвакуировали тело Ленина, и что ещё отправилось вместе с ним.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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