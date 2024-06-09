Чтобы немецкая авиация не разбомбила Кремль, было принято решение о его маскировке.
На экскурсии вы пройдёте от Красной площади до Театральной и представите себя в роли участников тех событий. В диалоге с гидом сделаете выводы и предположения.
Погрузитесь в тот период через фотографии и прикоснётесь к вечным ценностям — любви к Родине и самоотверженности.
На экскурсии вы пройдёте от Красной площади до Театральной и представите себя в роли участников тех событий. В диалоге с гидом сделаете выводы и предположения.
Погрузитесь в тот период через фотографии и прикоснётесь к вечным ценностям — любви к Родине и самоотверженности.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Объекты Кремля, которые нужно было спрятать от прицелов опытных немецких лётчиков.
- Фотографии замаскированных частей, сделанные американским фотографом и военной журналисткой Маргарет Бурк-Уайт.
- Копии уникальных документов, в соответствии с которыми маскировали Кремль.
Вы узнаете:
- Какие способы маскировки использовали.
- Куда на территорию Кремля всё-таки упали бомбы, и что они повредили.
- Какой единственный музей работал во время войны, и какие выставки в нём проходили.
- Какие ещё здания Москвы подлежали маскировке, и что такое светомаскировка.
- Куда эвакуировали тело Ленина, и что ещё отправилось вместе с ним.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Люблю, когда людям очень интересно и немного смешно. Водила экскурсии по родному городу в свои студенческие годы. Приехала покорять Москву 10 лет назад. С тех пор в процессе. В МосквуЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
1.5 часа
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
Начало: У м. Библиотека имени Ленина
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Бессмертное «9 мая». Как обороняли Москву
Посетить места памяти Северо-Западного рубежа и узнать о тех героических днях
Начало: М. Строгино
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
13 400₽ за всё до 3 чел.