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Калязин. Кашин. Осколки Золотого кольца

5
1 отзыв
Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Москвы
Авторская экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 к древним городам Тверского края, туда, где Волга разлилась да старина живёт.

На экскурсии 🧭 мы проедем через такие заброшенные города, как Калязин и Кашин, чтобы узнать их тайны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗На автомобиле
  • 🧘На выходные
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек
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Калязин. Кашин. Осколки Золотого кольца
Калязин. Кашин. Осколки Золотого кольца

Что вы увидите

  • места с историей Троицкого тракта
  • Калязин
  • Кашин
  • Угличское водохранилище
Забытые города на реке Волге
Всего в двухстах километрах севернее от Москвы протекает великая Волга, омывая берега старинных городов, сел и деревень тверской земли. История 📖, мифы, легенды, традиции и культура здешних мест, уходя глубоко в «до-ордынские» века, тесно переплелась с событиями еще свежего для памяти века ХХ.
Большая Волга раз и на всегда изменила жизнь, быт и облик Калязина. Здешние живописные места у устья реки Жабни на крутом повороте Волги стали купеческим центром тверской земли, богатым ремесленниками и отхожими мастерами. Некогда город 🏙️ славился своим строительством судов, кузнечный промыслом, валяльным и кружевным делом.
Кашин же стал духовным центром тверского княжества. В былые времена этот небольшой город славился более 50 церквями и монастырями. Он мог бы стать Суздалем, городом-музеем и перекроить карту Золотого кольца, но так и остался лишь городом Русского сердца.
Ныне это забытые и заброшенные города на Волге несущие в себе много тайн и секретов.

Что же Вас ждёт в путешествии:

  • Троицкий тракт, его история и жемчужина — Троице-Сергиевой Лавре;
  • Калязин с его колокольней-маяком, стоящим в водах Угличского водохранилища;
  • самый большой в Европе радиотелескоп;
  • Кашинские башенки и купола, курорт и уникальный памятник торговой архитектуры.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед (можно организовать пикник на природе)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Лубянская площадь
Калязин. Кашин. Осколки Золотого кольца
Калязин. Кашин. Осколки Золотого кольца
Калязин. Кашин. Осколки Золотого кольца
Калязин. Кашин. Осколки Золотого кольца

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий М.
Дмитрий М.
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