Забытые города на реке Волге

Всего в двухстах километрах севернее от Москвы протекает великая Волга, омывая берега старинных городов, сел и деревень тверской земли. История 📖, мифы, легенды, традиции и культура здешних мест, уходя глубоко в «до-ордынские» века, тесно переплелась с событиями еще свежего для памяти века ХХ.

Большая Волга раз и на всегда изменила жизнь, быт и облик Калязина. Здешние живописные места у устья реки Жабни на крутом повороте Волги стали купеческим центром тверской земли, богатым ремесленниками и отхожими мастерами. Некогда город 🏙️ славился своим строительством судов, кузнечный промыслом, валяльным и кружевным делом.

Кашин же стал духовным центром тверского княжества. В былые времена этот небольшой город славился более 50 церквями и монастырями. Он мог бы стать Суздалем, городом-музеем и перекроить карту Золотого кольца, но так и остался лишь городом Русского сердца.

Ныне это забытые и заброшенные города на Волге несущие в себе много тайн и секретов.

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