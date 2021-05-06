Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Экскурс в кинематограф

Вы вникните в детали съемочного процесса и узнаете о монтажных приемах, которые появились в 20-е годы — и до сих пор остаются актуальными.

Поговорим и о великих режиссерах: Сергея Эйзенштейна, Льва Кулешова, Дзигу Вертова. А ещё вспомним легендарные московские кинотеатры, радовавшие зрителей много лет: где прошла премьера «Броненосца Потемкина», а где Андрей Кончаловский спускал украденные у родителей деньги — будет много любопытных подробностей.

Москва из прошлого

Благодаря кино мы можем сегодня увидеть Москву, которой больше нет, и сравнить с нынешней. «Подкидыш», «Мимино», «Служебный роман», «Я шагаю по Москве», «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота» и другие всеми любимые киноленты — в каждой из них столица сыграла свою роль. Мы отыщем те места, что стали фоном для съёмок — будь то дом «мымры» Калининой, самый «киношный» храм или локации «из Германии». Посмеёмся и над забавными случаями со съёмок. Кроме того, обсудим, какие награды получили наши фильмы, и конечно, поговорим о судьбах актёров.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам всех возрастов — в том числе тем, кто не видел большинства советских фильмов.

Организационные детали