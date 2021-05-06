Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Камера, мотор, снято! Кинопрогулка по Москве

Побывать там, где снимали любимые фильмы, и понять, как менялась столица

5
1 отзыв
Москва стала звездой многих отечественных кинолент: на прогулке вы увидите ее такой, какой ее запечатлели много лет назад наши режиссеры.

Разберетесь, какие выразительные средства используются в кино.

Услышите любопытное о популярных актерах, пройдёте по следам героев из всем известных фильмов и запечатлеете на фото те же ракурсы, что видели на экранах в юности и детстве.
Камера, мотор, снято! Кинопрогулка по Москве
Камера, мотор, снято! Кинопрогулка по Москве
Камера, мотор, снято! Кинопрогулка по Москве
Камера, мотор, снято! Кинопрогулка по Москве
Камера, мотор, снято! Кинопрогулка по Москве
Камера, мотор, снято! Кинопрогулка по Москве
Камера, мотор, снято! Кинопрогулка по Москве

Что вас ожидает

Экскурс в кинематограф

Вы вникните в детали съемочного процесса и узнаете о монтажных приемах, которые появились в 20-е годы — и до сих пор остаются актуальными.
Поговорим и о великих режиссерах: Сергея Эйзенштейна, Льва Кулешова, Дзигу Вертова. А ещё вспомним легендарные московские кинотеатры, радовавшие зрителей много лет: где прошла премьера «Броненосца Потемкина», а где Андрей Кончаловский спускал украденные у родителей деньги — будет много любопытных подробностей.

Москва из прошлого

Благодаря кино мы можем сегодня увидеть Москву, которой больше нет, и сравнить с нынешней. «Подкидыш», «Мимино», «Служебный роман», «Я шагаю по Москве», «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота» и другие всеми любимые киноленты — в каждой из них столица сыграла свою роль. Мы отыщем те места, что стали фоном для съёмок — будь то дом «мымры» Калининой, самый «киношный» храм или локации «из Германии». Посмеёмся и над забавными случаями со съёмок. Кроме того, обсудим, какие награды получили наши фильмы, и конечно, поговорим о судьбах актёров.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам всех возрастов — в том числе тем, кто не видел большинства советских фильмов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
  • Экскурсия пешеходная, пожалуйста, одевайтесь по погоде
🚩 Начало и место завершения: в районе метро Арбатская
Время проведения: в пятницу в 17:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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1 реальный отзыв

Н
6 мая 2021
Эта экскурсия была отменена, но взамен была проведена другая, не менее интересная.

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Ольга проводит ещё 12 экскурсий

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