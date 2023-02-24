Что вас ожидает:

Старинное село Толмачи — «карельская столица Тверской области»

Вас ожидает самобытная Масленица, которую некоторые старожилы до сих пор называют Комоедицей. Дело в том, что «комом» в старину величали косолапого. Проснувшись после долгой зимней спячки, медведи словно воскресали. То, что их пробуждение означало приход весны, и вовсе наделяло этих животных мистической силой. В эти дни ходили люди будить медведя. Конечно, не буквально, а символически — отправлялись в лес с бубенцами, дудками, пищалками и устраивали там шум, чтобы «позвать весну». Вот и вам, по всем старинным обычаям, предстоит пойти медведя будить, благо, лес буквально упирается в карельское подворье, где будет проходить праздник, а берлога видна, как на ладони. Умаслите лесного хозяина, а он за это с вами и станцует, и споёт, да и в игры сыграет.

Здешний медведь во всех молодецких забавах — удалец: и в шуточных боях, и в поедании блинов на время, и в перетягивании каната. Но потягаться с ним всё же стоит: это будет весело, и щедро одаряемо. Пока не попробуете – не узнаете! Также все гости станут участниками настоящего частушечного поединка, какой издавна проходил в Толмачах между деревенскими улицами.

Ну и конечно, какая Масленица без сжигания большого чучела Морены — символа зимы и мёртвой природы. Но прежде каждый из гостей изготовит свою обрядовую куклу, чтобы тоже бросить её в костёр вместе со всем недобрым, со всеми неприятностями, которые до сего дня отягощали души. Всё примет матушка-земля, возродит радостью и новой жизнью.

А если жалко бросать в огонь своё творение, можно и домой увезти, как оберег.

Сытный праздничный обед с карельской наливкой и чаепитие из самовара с сульчинами

И, разумеется, гостеприимные и заботливые карелы не оставят вас голодными — будет и сытный праздничный обед с карельской наливкой, и чаепитие из самовара с сульчинами. Ни одного дома не найдёшь в Толмачах, где бы не пеклись в это время эти карельские блины, да не по одному разу за день. Красивые, масляные, прогретые, словно маленькие солнца, сложенные в стопку на тарелке – объеденье! Сульчины с творогом, с кашей и с грибами по старинным рецептам от хозяйки карельского подворья – пальчики оближешь!

Медное одно из древнейших сёл Верхневолжья

Помимо погружения в карельский сельский быт в этот день в одном из древнейших сёл Верхневолжья — Медном. Вас будет ждать экскурсия в музей стекла и шоу стеклодува. Вы познакомитесь с тверской школой художественного стеклоделия, услышите историю создания каждого экспоната, узнаете разницу между техниками свободного выдувания на горелке и выдувания на печи. Своими глазами увидите, как мастер на горелке из стеклянной трубки выдувает скульптурку. В ходе шоу рассказывается о применяемых приёмах и секретах мастерства!

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