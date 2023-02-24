Карельская Масленица - не блины, а сульчины: Толмачи - Медное

Танцы, хороводы, игры, масленичные гадания, мастер-класс

5
1 отзыв
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Танцы, хороводы, игры, масленичные гадания, мастер-класс, сжигание чучела и сытный карельский обед с обязательным угощением карельскими блинами — сульчинами.

Приятное дополнение к такой насыщенной и увлекательной программе — экскурсия в музей художественного стекла и шоу стеклодува. Удивительная земля — Тверская Карелия.

Побывав тут в гостях в масленичную неделю, вы вернётесь домой сытыми и счастливыми, а частичка настоящего карельского волшебства навсегда теперь останется с вами!
Карельская Масленица - не блины, а сульчины: Толмачи - Медное
Карельская Масленица - не блины, а сульчины: Толмачи - Медное
Карельская Масленица - не блины, а сульчины: Толмачи - Медное
Карельская Масленица - не блины, а сульчины: Толмачи - Медное
Карельская Масленица - не блины, а сульчины: Толмачи - Медное
Карельская Масленица - не блины, а сульчины: Толмачи - Медное

Что вас ожидает 🤩

  • Обрядовая игра «Пробуждение медведя»
  • Традиционные игры и забавы с медведем
  • Частушечный поединок
  • Карельские танцы и хороводы
  • Масленичные гадания
  • Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы
  • Обряд сжигания чучела. Обряд возрождения природы
  • Сытный карельский обед
  • Чаепитие из самовара с сульчинами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Старинное село Толмачи — «карельская столица Тверской области»
Вас ожидает самобытная Масленица, которую некоторые старожилы до сих пор называют Комоедицей. Дело в том, что «комом» в старину величали косолапого. Проснувшись после долгой зимней спячки, медведи словно воскресали. То, что их пробуждение означало приход весны, и вовсе наделяло этих животных мистической силой. В эти дни ходили люди будить медведя. Конечно, не буквально, а символически — отправлялись в лес с бубенцами, дудками, пищалками и устраивали там шум, чтобы «позвать весну». Вот и вам, по всем старинным обычаям, предстоит пойти медведя будить, благо, лес буквально упирается в карельское подворье, где будет проходить праздник, а берлога видна, как на ладони. Умаслите лесного хозяина, а он за это с вами и станцует, и споёт, да и в игры сыграет.
Здешний медведь во всех молодецких забавах — удалец: и в шуточных боях, и в поедании блинов на время, и в перетягивании каната. Но потягаться с ним всё же стоит: это будет весело, и щедро одаряемо. Пока не попробуете – не узнаете! Также все гости станут участниками настоящего частушечного поединка, какой издавна проходил в Толмачах между деревенскими улицами.
Ну и конечно, какая Масленица без сжигания большого чучела Морены — символа зимы и мёртвой природы. Но прежде каждый из гостей изготовит свою обрядовую куклу, чтобы тоже бросить её в костёр вместе со всем недобрым, со всеми неприятностями, которые до сего дня отягощали души. Всё примет матушка-земля, возродит радостью и новой жизнью.
А если жалко бросать в огонь своё творение, можно и домой увезти, как оберег.
Сытный праздничный обед с карельской наливкой и чаепитие из самовара с сульчинами
И, разумеется, гостеприимные и заботливые карелы не оставят вас голодными — будет и сытный праздничный обед с карельской наливкой, и чаепитие из самовара с сульчинами. Ни одного дома не найдёшь в Толмачах, где бы не пеклись в это время эти карельские блины, да не по одному разу за день. Красивые, масляные, прогретые, словно маленькие солнца, сложенные в стопку на тарелке – объеденье! Сульчины с творогом, с кашей и с грибами по старинным рецептам от хозяйки карельского подворья – пальчики оближешь!

Медное одно из древнейших сёл Верхневолжья

Помимо погружения в карельский сельский быт в этот день в одном из древнейших сёл Верхневолжья — Медном. Вас будет ждать экскурсия в музей стекла и шоу стеклодува. Вы познакомитесь с тверской школой художественного стеклоделия, услышите историю создания каждого экспоната, узнаете разницу между техниками свободного выдувания на горелке и выдувания на печи. Своими глазами увидите, как мастер на горелке из стеклянной трубки выдувает скульптурку. В ходе шоу рассказывается о применяемых приёмах и секретах мастерства!

Важная информация:

  • Часть программы проходит на открытом воздухе.
  • Имеется возможность нахождения в тёплом и сухом помещении.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
  • Масленичная программа
  • Праздничный обед с карельской наливкой
  • Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы
  • Чаепитие из самовара с сульчинами
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. ВДНХ (первый вагон из центра, выход №1)
Завершение: В районе станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
  • Часть программы проходит на открытом воздухе.
  • Имеется возможность нахождения в тёплом и сухом помещении

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 фев 2023
Потрясающее впечатление! Ощущение, что время здесь остановилось. Прекрасная встреча с шутками - прибаутками, замечательный рассказ о быте карел, очень вкусный обед из печи, масса развлечений для детей и взрослых. А еще неповторимая природа!

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