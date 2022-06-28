Карельский вояж. Железнодорожный круиз

Вас ждет путешествие в весеннюю Карелию, которая с приходом теплого сезона становится особенно прекрасной

Вас ждет путешествие в весеннюю Карелию, которая с приходом теплого сезона становится особенно прекрасной.

Карельская столица Петрозаводск, старинный город Сортавала, изумительный Выборг, сохранивший дух средневековья.

Разумеется, изюминкой маршрута является путешествие на ретропоезде в Горный парк Рускеала — это современная классика российского туризма, которая с каждым годом укрепляет свой статус.

В пути вас ждут увлекательные экскурсии, способные сделать маршрут не только комфортным, но и познавательным. Маршрут: Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва.
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
20
мая
27
мая

Что вас ожидает 🤩

Ретропоезд
Ретропоезд
Совершим путешествие на ретропоезде в Горный парк Рускеала
Мраморный каньон
Мраморный каньон
Насладимся удивительными видами отвесных мраморных скал, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду
Средневековый Выборг
Средневековый Выборг
Полюбуемся необычными постройками, которые создали древние зодчие-мастера и перенесемся в средневековое время

Программа тура по дням

1 день

Москва

Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места указаны в ваучере).

20:35 — отправление поезда из Москвы 20.05.2022).

21:08 — отправление поезда из Москвы (27.05.2022).

МоскваМоскваМоскваМосква
2 день

Петрозаводск

07:50 — прибытие поезда в Петрозаводск.

Завтрак в поезде.

09:00 — встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Приветствуем вас в столице Карелии – городе Петрозаводске.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой. Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры—дары городов-побратимов из Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Норвегии, США и Латвии. К примеру, композиция «Рыбаки» из Дулута (Миннесота, США) не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников.

Наша экскурсия продолжится путешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия. Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне, отгадать старинные загадки.

Свободное время в центре города (возможность приобретения экскурсий за дополнительную плату).

22:20—отправление поезда в Сортавалу.

Ночь в поезде.

ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
3 день

Сортавала. Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде

08:25—прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала Карельская.

Встреча с гидами на перроне.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д. ст. Сортавала Центр.

10:00—отправление ретропоезда «Рускеальский экспресс» со ст. Сортавала центр до ст. Горный парк Рускеала.

11:15—прибытие в горный парк «Рускеала», организованный проход в парк, встреча с гидами.

Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком. Гостей ждет главная локация парка—мраморные склоны каньона. Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке. Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Под карьерами оборудована целая сеть искусственных подземных тоннелей под названием «Подземная Рускеала», состоящий из системы штолен и большого колонного мраморного зала с озером общей протяженностью в несколько километров.

14:15—трансфер на автобусе из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала

Прибытие на жд ст. Сортавала

15:09—отправление со ст. Сортавала в Выборг.

17:30—прибытие поезда в Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Выборг—один из самых красивых городов России с богатой многовековой историей.

Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы. Вы увидите ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская площадь, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Ваше путешествие продолжается к Ратушной площади, дому купеческой гильдии, Святого Духа, Дому горожанина, Часовой башне, Усадьбе Бюргера, Дому на скале.

Вам откроется панорама Анненских укреплений, любимое архитектурное строение горожан—Круглая Башня. Кроме того, мы поднимаемся на Петровскую гору, где установлен памятник Петру I и откуда открывается панорамный вид на город.

Внешний осмотр Выборгского замка на Замковом острове.

Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари. На территории замка традиционно проходят рыцарские фестивали и другие события, посвященные средневековью.

По окончании программы для вас будет организован ужин в кафе / ресторане города.

Трансфер на вокзал.

23:42—отправление поезда.

Сортавала. Рускеала. ВыборгСортавала. Рускеала. ВыборгСортавала. Рускеала. ВыборгСортавала. Рускеала. Выборг
4 день

Москва

09:15—прибытие поезда на вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купе

Люкс

(по запросу)

Люкс SNGL

(по запросу)

Взрослые32 30044 80059 90098 000
Дети до 9 лет включительно26 20038 70018 800*-

* Стоимость на 1 ребенка до 9 лет включительно при размещении с 2 взрослыми.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Загородная экскурсия в старейший в России и первый в Карелии заповедник «Кивач» (стоимость уточняйте)
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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