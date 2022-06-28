3 день

Сортавала. Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде

08:25—прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала Карельская.

Встреча с гидами на перроне.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д. ст. Сортавала Центр.

10:00—отправление ретропоезда «Рускеальский экспресс» со ст. Сортавала центр до ст. Горный парк Рускеала.

11:15—прибытие в горный парк «Рускеала», организованный проход в парк, встреча с гидами.

Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком. Гостей ждет главная локация парка—мраморные склоны каньона. Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке. Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Под карьерами оборудована целая сеть искусственных подземных тоннелей под названием «Подземная Рускеала», состоящий из системы штолен и большого колонного мраморного зала с озером общей протяженностью в несколько километров.

14:15—трансфер на автобусе из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала

Прибытие на жд ст. Сортавала

15:09—отправление со ст. Сортавала в Выборг.

17:30—прибытие поезда в Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Выборг—один из самых красивых городов России с богатой многовековой историей.

Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы. Вы увидите ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская площадь, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Ваше путешествие продолжается к Ратушной площади, дому купеческой гильдии, Святого Духа, Дому горожанина, Часовой башне, Усадьбе Бюргера, Дому на скале.

Вам откроется панорама Анненских укреплений, любимое архитектурное строение горожан—Круглая Башня. Кроме того, мы поднимаемся на Петровскую гору, где установлен памятник Петру I и откуда открывается панорамный вид на город.

Внешний осмотр Выборгского замка на Замковом острове.

Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари. На территории замка традиционно проходят рыцарские фестивали и другие события, посвященные средневековью.

По окончании программы для вас будет организован ужин в кафе / ресторане города.

Трансфер на вокзал.

23:42—отправление поезда.