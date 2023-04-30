В конце 19 века произошло триумфальное возвращение керамики в архитектуру.



С чем это связано? Почему в одни периоды керамика активно использовалась, а в другие исчезала? Мы поговорим о характеристиках этого материала и отношении творцов к нему.



Вы увидите яркие примеры использования керамики и убедитесь, что это не просто деталь, а важная часть архитектуры и знак времени.