История материала и его особенности, а также великолепные фасады, на которых он сохранился
В конце 19 века произошло триумфальное возвращение керамики в архитектуру.
С чем это связано? Почему в одни периоды керамика активно использовалась, а в другие исчезала? Мы поговорим о характеристиках этого материала и отношении творцов к нему.
Вы увидите яркие примеры использования керамики и убедитесь, что это не просто деталь, а важная часть архитектуры и знак времени.
С чем это связано? Почему в одни периоды керамика активно использовалась, а в другие исчезала? Мы поговорим о характеристиках этого материала и отношении творцов к нему.
Вы увидите яркие примеры использования керамики и убедитесь, что это не просто деталь, а важная часть архитектуры и знак времени.
Ближайшие даты:
30
апр
апр
1
мая
мая
4
мая
мая
7
мая
мая
27
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Лучшие образцы керамики в архитектуре рубежа 19–20 веков;
- Неочевидные «керамические места» Москвы;
- Разные типы фасадной керамики и композиции: вы научитесь замечать и «читать» эти детали;
- Подлинные произведения искусства, созданные лучшими художниками — настоящий музей на улицах Москвы.
На экскурсии вы узнаете:
✔️ что такое архитектурная керамика и какая она бывает;
✔️ зачем керамика нужна архитектуре и для чего архитектура нужна керамике;
✔️ какие исторические события влияли на появление или исчезновение керамики на фасадах Москвы;
✔️ почему керамика стала любимым материалом художников и архитекторов в начале 20 века и актуальна ли она сейчас;
✔️ в чём технологические тайны керамического производства и кто создавал архитектурную керамику Москвы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы начнём у станции метро «Охотный ряд» и закончим на Лубянской площади
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у м. «Охотный ряд»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Москве
Здравствуйте! Фокус нашей компании — на архитектуре и инженерном искусстве. Мы проводим экскурсии и детские мастер-классы, читаем лекции, делаем туры в разные города, организуем фестивали и другие события. С нами у вас получится взглянуть на улицы и здания по-новому!
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