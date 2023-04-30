Керамика в архитектуре Москвы - отыскать лучшие образцы в мини-группе

История материала и его особенности, а также великолепные фасады, на которых он сохранился

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Ответы на вопросы
В конце 19 века произошло триумфальное возвращение керамики в архитектуру.

С чем это связано? Почему в одни периоды керамика активно использовалась, а в другие исчезала? Мы поговорим о характеристиках этого материала и отношении творцов к нему.

Вы увидите яркие примеры использования керамики и убедитесь, что это не просто деталь, а важная часть архитектуры и знак времени.
Керамика в архитектуре Москвы - отыскать лучшие образцы в мини-группе
Керамика в архитектуре Москвы - отыскать лучшие образцы в мини-группе
Керамика в архитектуре Москвы - отыскать лучшие образцы в мини-группе
Керамика в архитектуре Москвы - отыскать лучшие образцы в мини-группе
Керамика в архитектуре Москвы - отыскать лучшие образцы в мини-группе
Керамика в архитектуре Москвы - отыскать лучшие образцы в мини-группе
Керамика в архитектуре Москвы - отыскать лучшие образцы в мини-группе
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
4
мая
7
мая
27
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Лучшие образцы керамики в архитектуре рубежа 19–20 веков;
  • Неочевидные «керамические места» Москвы;
  • Разные типы фасадной керамики и композиции: вы научитесь замечать и «читать» эти детали;
  • Подлинные произведения искусства, созданные лучшими художниками — настоящий музей на улицах Москвы.

На экскурсии вы узнаете:

✔️ что такое архитектурная керамика и какая она бывает;
✔️ зачем керамика нужна архитектуре и для чего архитектура нужна керамике;
✔️ какие исторические события влияли на появление или исчезновение керамики на фасадах Москвы;
✔️ почему керамика стала любимым материалом художников и архитекторов в начале 20 века и актуальна ли она сейчас;
✔️ в чём технологические тайны керамического производства и кто создавал архитектурную керамику Москвы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Мы начнём у станции метро «Охотный ряд» и закончим на Лубянской площади

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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