Что вас ждет
Мы прогуляемся по территории Киевского вокзала, полюбуемся его архитектурой и узнаем много новых интересных фактов о нем.
Во время экскурсии ответим на вопросы:
- как вокзал может являться военным мемориалом,
- в честь какой Победы русского народа он появился,
- на чьи деньги был построен и сколько он стоил,
- кто сделал такой подарок городу,
- неофициальным отцом какой исторической личности стал главный меценат Киевского вокзала.
- Я расскажу для чего у вокзала было два отдельных входа. Мы побываем в ресторане 1-го и 2-го класса, увидим уникальные конструкции В. Г. Шухова, понаблюдаем процесс подзаводки часов и поднимемся на часовую башню и смотровую площадку.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- подъем на башню вокзала.
Туристы оплачивают самостоятельно: