Киевский вокзал: обзор с подъемом на часовую башню и смотровую площадку

Приглашаю вас на прогулку по территории Киевского вокзала

Приглашаю вас на прогулку по территории Киевского вокзала.

Мы полюбуемся его фасадами и архитектурой, увидим рестораны 1-го и 2-го класса, панораму Москвы со смотровой площадки, понаблюдаем за процессом подзаводки часов на башне вокзала.

Я поделюсь множеством интересных фактов и историй об этом месте.
Киевский вокзал: обзор с подъемом на часовую башню и смотровую площадку
Киевский вокзал: обзор с подъемом на часовую башню и смотровую площадку
Киевский вокзал: обзор с подъемом на часовую башню и смотровую площадку
Киевский вокзал: обзор с подъемом на часовую башню и смотровую площадку
Киевский вокзал: обзор с подъемом на часовую башню и смотровую площадку
Киевский вокзал: обзор с подъемом на часовую башню и смотровую площадку

Что вы увидите 🤩

  • Киевский вокзал
  • панораму Москвы.
Что вас ждет
Мы прогуляемся по территории Киевского вокзала, полюбуемся его архитектурой и узнаем много новых интересных фактов о нем.

Во время экскурсии ответим на вопросы:

  • как вокзал может являться военным мемориалом,
  • в честь какой Победы русского народа он появился,
  • на чьи деньги был построен и сколько он стоил,
  • кто сделал такой подарок городу,
  • неофициальным отцом какой исторической личности стал главный меценат Киевского вокзала.
  • Я расскажу для чего у вокзала было два отдельных входа. Мы побываем в ресторане 1-го и 2-го класса, увидим уникальные конструкции В. Г. Шухова, понаблюдаем процесс подзаводки часов и поднимемся на часовую башню и смотровую площадку.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • подъем на башню вокзала.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 5-18 человек
Стандартное предложение
800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • подъем на башню вокзала.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Пл. Киевского вокзала, д. 1
Завершение: Киевский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждую пятницу

Елена К.
Елена К.
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