Москва — город кофе. Кто-то перехватывает стаканчик на бегу, кто-то ценит долгие посиделки в уютных кофейнях… Мы совместим приятное с полезным: прогуляемся с кофе в руках по старым улочкам, познакомимся с небанальной историей города и посетим топовые места, о которых знает каждый москвич-кофеман и не слышал практически ни один гость столицы.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

☕ Неформальная прогулка по Чистым прудам и атмосферным переулкам французского квартала с неожиданными фактами о Москве со стаканчиком ароматного кофе.

☕ Кофейня в старинном особняке с дегустацией бодрящего напитка с томатами, шрирачей и гранатовым соком — на манер крафтового пива. Или с клубничным пюре, лаймом и гранатом — для любителей послаще.

☕ Излюбленное место всех кофейных эстетов на Чистых прудах, где мы оценим идеальный капучино и подсмотрим альтернативные методы заварки.

☕ Самая крошечная кофейня Москвы с посадочными местами и удивительными кофейными миксами: как насчёт флэт уайта с тимьяном или латте с кокосовым мисо?

☕ Хюгге-кофейня в скандинавском стиле с уютными напитками на натуральных ингредиентах и дегустацией любого из них. Вы только вслушайтесь в эту кофейную музыку: латте с грецким орехом или можжевельником, раф с крем-брюле и сахарной ватой, банановый эспрессо-тоник…

Организационные детали