Узнать, где подают раф с сахарной ватой, варят идеальный капучино и заседают продвинутые кофеманы
Москва — город кофе.
Кто-то перехватывает стаканчик на бегу, кто-то ценит долгие посиделки в уютных кофейнях… Мы совместим приятное с полезным: прогуляемся с кофе в руках по старым улочкам, познакомимся с небанальной историей города и посетим топовые места, о которых знает каждый москвич-кофеман и не слышал практически ни один гость столицы.
Кто-то перехватывает стаканчик на бегу, кто-то ценит долгие посиделки в уютных кофейнях… Мы совместим приятное с полезным: прогуляемся с кофе в руках по старым улочкам, познакомимся с небанальной историей города и посетим топовые места, о которых знает каждый москвич-кофеман и не слышал практически ни один гость столицы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает☕ Неформальная прогулка по Чистым прудам и атмосферным переулкам французского квартала с неожиданными фактами о Москве со стаканчиком ароматного кофе.
☕ Кофейня в старинном особняке с дегустацией бодрящего напитка с томатами, шрирачей и гранатовым соком — на манер крафтового пива. Или с клубничным пюре, лаймом и гранатом — для любителей послаще.
☕ Излюбленное место всех кофейных эстетов на Чистых прудах, где мы оценим идеальный капучино и подсмотрим альтернативные методы заварки.
☕ Самая крошечная кофейня Москвы с посадочными местами и удивительными кофейными миксами: как насчёт флэт уайта с тимьяном или латте с кокосовым мисо?
☕ Хюгге-кофейня в скандинавском стиле с уютными напитками на натуральных ингредиентах и дегустацией любого из них. Вы только вслушайтесь в эту кофейную музыку: латте с грецким орехом или можжевельником, раф с крем-брюле и сахарной ватой, банановый эспрессо-тоник…
Организационные детали
- В стоимость нашей прогулки включен заказ кофе и кофейных напитков в 2-х кофейнях — в начале и в конце нашего пути
- Заказ напитков в других кофейнях на маршруте, а также дополнительных блюд оплачивается отдельно
- Учитывайте возможности своего организма и при необходимости заменяйте кофейные напитки на зерно декаф (без кофеина) или чайные/молочные напитки, которые есть в каждой кофейне нашего маршрута
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Тургеневская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Атмосферные прогулки за стаканчиком кофе по удивительным московским улочкам - то, что вошло в мою жизнь еще 10 лет назад и чем я с удовольствием поделюсь с вами. Неформальные прогулки по Москве без занудства с самыми интересными фактами о столице, а также необычные кофейни на нашем пути, о которых знает любой москвич от 15 до 45 лет, но далеко не каждый гость города!
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