Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Узнать, как ароматный напиток покорил Российскую империю, и сварить аутентичный кофе на песке

Анна
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Анна – представитель гидов
Для многих москвичей чашечка кофе стала обязательным утренним ритуалом — но что если копнуть немного глубже? В нашей лавке вы погрузитесь в историю культового напитка, проследите, как кофейные зерна проникли во все уголки мира, и увидите прототипы первых кофемашин.

А затем сами приготовите отменный кофе на песке — так, как это делали тысячу лет назад.
От 1650 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Встреча в районе станции метро Арбатская
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Кофейный арт-класс в сердце Москвы
Кофейный арт-класс в сердце Москвы

Что вас ожидает

Кофейная экспансия: что нужно знать о напитке богов
Как получилось, что отвар из кофейных зерен завоевал весь мир и добрался до Москвы? Разберемся в этом вместе: пройдем по кофейным следам в истории Европы, обсудим характеристики кофе, условия его выращивания и способы приготовления — от древней джезвы до современных кофе-машин. Вы узнаете, когда и где появились первые кофейни, кто первым начал варить кофе в Российской Империи и как ароматный напиток стал частью московского быта. Кроме того, мы расскажем, как появилось гадание на кофейной гуще и какие русские императоры испытали его на себе.

Попрактиковаться в искусстве кофеварения
В «Кофейной комнате» вы рассмотрите прототип старинного кофейного автомата и первую кофемолку. После вас ждет ароматный мастер-класс, где каждый участник самостоятельно приготовит кофе на песке, добавив в джезву традиционные специи. А завершающим штрихом станет, конечно, дегустация свежесваренного ароматного напитка.

Организационные детали

Арт-класс по кофеварению и необходимые для него ингредиенты входят в стоимость экскурсии.

Кофейный арт-класс в сердце Москвы
Кофейный арт-класс в сердце Москвы
Кофейный арт-класс в сердце Москвы
Кофейный арт-класс в сердце Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро Арбатская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Добрый день! Мы команда одного из самых душевных музеев в центре Москвы. На нашей познавательной экскурсии вы узнаете всё о кондитерской истории столицы, а после сможете поучаствовать в различных арт-классах и журфиксах. Или просто после долгого трудового дня выпить чашечку кофе, сваренного в турке по особому «музейному» рецепту.
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
5 отзывов
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.

Гастрономические экскурсии по Москве

Москва для кофемановМосква для кофемановМосква для кофеманов
4800 за экскурсию
3.5 часа
8 отзывов
Совершить исторический вояж в сердце столицы и приобщиться к местной кофейной культуре
Кофе для москвичей — это не просто напиток, а стиль жизни и неизменный утренний ритуал. На прогулке от Красной площади до Тверского бульвара вы узнаете, как кофе завоёвывал столицу и покорял сердца монархов, оцените шедевры лучших бариста Москвы и взглянете на ключевые достопримечательности с неожиданного «кофейного» ракурса.
Гастрономический тур по студгородку РУДНГастрономический тур по студгородку РУДНГастрономический тур по студгородку РУДН
5290 за экскурсию
3 часа
70 отзывов
О лучших местах, меню и блюдах, которые непременно стоит попробовать
Вы познакомитесь с кулинарными традициями множества стран от Китая до Эфиопии и откроете для себя самобытный уголок Москвы - край яркого, шумного студенчества и настоящий мир в миниатюре (здесь учатся представители 146 стран!!!).
Гастрономическая история МосквыГастрономическая история МосквыГастрономическая история Москвы
5460 за экскурсию
2.5 часа
12 отзывов
От модных трактиров и ресторанов прошлого до трендовых заведений современности
На Кузнецком мосту, Петровке, Столешниковом переулке и Тверской с 18 века по сей день работают видные рестораны с заурядными рюмочными, люксовые магазины с лавками французских модисток и русских дизайнеров. И у каждого заведения — своя забавная, поучительная или таинственная история. Вы узнаете, где Пушкин ел трюфеля, запивая их холодным супом из малины и ревеня; как кутило московское купечество, превращая рояль в аквариум для шампанского; что было на месте «Центрального рынка» на Трубной и другие любопытные подробности о ресторанной и гастрономической жизни столицы.
Вкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-ЗалесскогоВкусные истории Переславля-Залесского
3130 за экскурсию
3 часа
Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах. И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.
Гастротур по студгородку РУДН: групповая экскурсияГастротур по студгородку РУДН: групповая экскурсияГастротур по студгородку РУДН: групповая экскурсия
1300 за человека
3 часа
2 отзыва
О лучших местах, меню и блюдах, которые непременно стоит попробовать
Вы познакомитесь с кулинарными традициями множества стран от Китая до Эфиопии и откроете для себя самобытный уголок Москвы — край яркого, шумного студенчества и настоящий мир в миниатюре: здесь учатся представители 146 стран!
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Истории и традиции ресторанной Москвы на тематической прогулке
Первопрестольная всегда славилась своими трактирами, ресторанами и кафе, а уж о национальной кухне нечего и говорить! На экскурсии мы «заглянем» в давно забытые или совершенно преображенные в наши дни злачные места, прочувствуем столичную атмосферу ушедшей эпохи, поговорим о вкусных вещах и интересных событиях.

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