Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Кофейная экспансия: что нужно знать о напитке богов

Как получилось, что отвар из кофейных зерен завоевал весь мир и добрался до Москвы? Разберемся в этом вместе: пройдем по кофейным следам в истории Европы, обсудим характеристики кофе, условия его выращивания и способы приготовления — от древней джезвы до современных кофе-машин. Вы узнаете, когда и где появились первые кофейни, кто первым начал варить кофе в Российской Империи и как ароматный напиток стал частью московского быта. Кроме того, мы расскажем, как появилось гадание на кофейной гуще и какие русские императоры испытали его на себе.

Попрактиковаться в искусстве кофеварения

В «Кофейной комнате» вы рассмотрите прототип старинного кофейного автомата и первую кофемолку. После вас ждет ароматный мастер-класс, где каждый участник самостоятельно приготовит кофе на песке, добавив в джезву традиционные специи. А завершающим штрихом станет, конечно, дегустация свежесваренного ароматного напитка.