35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка

Погружение в историю заповедника в неспешной прогулке

Галина
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Галина – ваш гид
Коломенское — одно из самых загадочных и древнейших мест в Москве.

А вместе с тем еще музей-заповедник под открытым небом.

Это место помнит каменный век, финно-угоров, великих князей и, наконец русских царей, от зловещего Ивана Грозного до блистательной Екатерины II.

После экскурсии история парка обретет для вас структуру и связность, и ваши будущие прогулки по Коломенскому станут более осознанными и ценными.
От 4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии35 отзывов
4.94
Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка
Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка

Что вас ожидает

История парка-заповедника
История этого места, подобно реке, делится на два рукава. Официальный, нарядный парадный – с дворцами, розовыми садами, белокаменными храмами и тайный, укрытый от нескромного взора пологом легенд и преданий – с глубокими оврагами, памятными камнями, деревянными крестами на развилках дорог и замшелыми склепами. Парк-заповедник прекрасен в любое время года и при любой погоде – пушистый и искрящийся зимним снегом, вскипающий гроздьями цветущих яблонь и сирени весной, манящий зеленеющими лугами летом и задумчивый туманами и багряными кронами осенью.

Самые живописные места, далекие от привычных туристических тропинок
Попробуем окинуть взглядом простор, открывающийся с высокого берега Москва-реки и проследить за извивами речной глади и петлями русской истории, которая, сделав очередной круг, возвращалась в это уникальное место. В программе:

  • церковь Вознесения, жемчужина русской архитектуры. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО
  • ансамбль усадьбы (ворота, павильоны, хозяйственные постройки)
  • Храм Казанской иконы Божией матери и его легенды и старый Казанский сад
  • загадки Голосова оврага
  • поклонные камни – Гусь-камень, Девий камень
  • церковь Усекновения головы Иоанна Предтечи и ее некрополь
  • Либерея, библиотека Ивана Грозного – легенда о таинственном исчезновении

Дополнительно
После экскурсии желающие могут совершить прогулку по Яблоневому саду, посетить Ярмарку меда, поесть блинов в многочисленных кафе на набережной или даже в деревянном дворце Алексея Михайловича.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна для детей от 10 лет. Дети младшего возраста могут присутствовать, но адаптировать для них содержание экскурсии не получится.
Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка
Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка
Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка
Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка
Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка
Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Галина прекрасный рассказчик, очень грамотная и структурированная речь. Бываем на экскурсиях довольно часто, могу смело утверждать - редко встречаем экскурсоводов, способных быстро подстроиться под аудиторию без ущерба качеству материала. Перед началом экскурсии обсудили маршрут, Галина выслушала наши пожелания, учла их. Москва- наш родной город, в Коломенском тоже бывали не раз, но с экскурсией впервые. Не пожалели ни разу, информативно, красочно, образно, даже как-то тепло. Всем рекомендуем. Обязательно пойдем с Галиной еще по Москве. Спасибо большое за душевность и авторское видение.
24 ноября 2019
Галина замечательный экскурсовод, отлично знает свое дело ))
Молодец !
24 октября 2019
Нам очень понравилась экскурсия по Коломенскому. Это была интересная прогулка с удивительным собеседником Галиной. Много исторических фактов и легенд рассказано нам простым языком. Маршрут экскурсии продумен до мелочей с тем чтобы дать нам познать Коломенское с его внутренней жизнью и увидеть прекрасную природу... Спасибо большое Галине! Мы чудесно отметили день рождение на природе!
14 октября 2019
Большое спасибо, Экскурсия была очень интересна!!!!!
6 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Много нового узнал. Галина очень интересно и доступно рассказывает. Настоящий профессионал. Всем рекомендую.
3 октября 2019
Не думал что прогулка по Коломенскому будет настолько увлекательна. Галина смогла заинтересовать и сделать экскурсию запоминающейся и очень познавательной.
15 сентября 2019
Очень понравилась прогулка с Галиной. Профессиональный и приятный гид. Время пролетело незаметно, Столько интересной информации узнала! Только слова благодарности!
20 августа 2019
Тем, кому надоели пафосные и прилизанные рассказы экскурсоводов, подстроенные под текущую коньюнктуру - всем к Галине))). Вас ожидает отличное, живое повествование, обязательный интерактив и вовлечение в историю, а порой и дружеский обмен мнениями. Очень понравилась экскурсия, надеюсь, будет возможность ещё раз встретиться.
5 августа 2019
Прекрасный парк, отличные виды. В сопровождении компетентного и приятного экскурсовода впечатление от прогулки намного ярче и яснее! Галина рассказывает неторопливо, внятно, ненавязчиво. Информацией не перегружает, удачно привязывает факты к месту. Внимательно относится к вопросам, заботится о самочувствии экскурсантов. Хороший экскурсовод!
14 июня 2019
Наша компания благодарит Галину за полученное удовольствие! Экскурсия по Коломенскому замечательна. Место необыкновенной красоты. Галина великолепный рассказчик, знающий материал и умеющий его подать. Было приятно освежить в памяти отдельные моменты истории и узнать новые факты. Наилучшие рекоме6дации!
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В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям. Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут представить события далекого 1812 года. А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о солдатском быте и о человеческих судьбах.

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