08:30 — встреча на Казанском вокзале под табло у поездов дальнего следования.
09:00 — отправление ретропоезда в Голутвин (в пути — экскурсионное обслуживание).
11:40 — прибытие на станцию Голутвин, посадка в автобусы.
Экскурсия с гидом по территории Коломенского кремля.
На крепость нападали неоднократно, но отважные и сильные войны до последнего сражались за нее и отстаивали. Захватить кремль пытались войска татаро-монгольского ига, крестьяне во главе с Иваном Болотниковым и многие другие.
Обед.
Посещение шоу ратоборцев.
Первым делом мы посетим оружейную комнату, где настоящие воины расскажут интересные факты о древнерусском оружии и доспехах. У всех желающих будет возможность примерить экспонаты на себя. Во время прогулки по боевому ходу стены вы узнаете о русском оборонном зодчестве. Русские витязи, облаченные в древние доспехи, научат каждого стрелять из лука и самострела.
Завершением программы станет захватывающее шоу с элементами боев на мечах. Для вас подготовлены трюковые миниспектакли по сюжетам русской истории 📖 и литературы. Бойцы-каскадеры Центра «Святогор» представят фехтовальные сюжеты. Также у вас будет возможность посмотреть на Коломну с высоты — мы поднимемся на верхнюю смотровую площадку, откуда открывается завораживающий вид на город 🏙️ на станцию Голутвин.
17:35 — отправление ретропоезда со станции Голутвин в Москву.
21:05 — прибытие на Казанский вокзал.
Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
График движения поезда может измениться. Информацию о времени отправления вы получите по электронной почте за 1-2 дня до даты тура.
**Для детей до 3 лет включительно стоимость участия в туре составляет 550 рублей, включая обед и экскурсионное обслуживание в случае, если ребенок не будет занимать отдельное место в вагоне.
Что входит
Посещение знаменитой Маринкиной башни
Прогулка по боевому ходу стены
Знакомство с многовековыми доспехами и оружием
Впечатляющее шоу ратоборцев
Питание (обед)
Входные билеты в туристические объекты
Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
Билеты на ретропоезд
Что не входит
Чай, печенье в поезде
Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Комсомольская пл., 2, Москва
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.