РЖД-тур – Гид из Москвы

Путешествие в Коломну на ретропоеде.



Вы посетите Коломенский Кремль и прогуляетесь 👣 по крепостным стенам.



Зайдете оружейную комнату, где настоящие войны расскажут о военном деле в Древней Руси.



Вы узнаете о великих подвигах коломенских воинов.



Дух захватывает не только у детей, но и у взрослых.



А также русские витязи научат каждого участника экскурсии 🧭 стрельбе из лука и самострела.