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Коломна «оружейная»

РЖД-тур
РЖД-тур – Гид из Москвы
Путешествие в Коломну на ретропоеде.

Вы посетите Коломенский Кремль и прогуляетесь 👣 по крепостным стенам.

Зайдете оружейную комнату, где настоящие войны расскажут о военном деле в Древней Руси.

Вы узнаете о великих подвигах коломенских воинов.

Дух захватывает не только у детей, но и у взрослых.

А также русские витязи научат каждого участника экскурсии 🧭 стрельбе из лука и самострела.
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 🧒Подходит для детей
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 4 388 ₽ за человека

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Коломна «оружейная»
Коломна «оружейная»

Что вы увидите

  • Коломенский Кремль

Программа тура:

  • 08:30 — встреча на Казанском вокзале под табло у поездов дальнего следования.
  • 09:00 — отправление ретропоезда в Голутвин (в пути — экскурсионное обслуживание).
  • 11:40 — прибытие на станцию Голутвин, посадка в автобусы.
  • Экскурсия с гидом по территории Коломенского кремля.
  • На крепость нападали неоднократно, но отважные и сильные войны до последнего сражались за нее и отстаивали. Захватить кремль пытались войска татаро-монгольского ига, крестьяне во главе с Иваном Болотниковым и многие другие.
  • Обед.
  • Посещение шоу ратоборцев.
  • Первым делом мы посетим оружейную комнату, где настоящие воины расскажут интересные факты о древнерусском оружии и доспехах. У всех желающих будет возможность примерить экспонаты на себя. Во время прогулки по боевому ходу стены вы узнаете о русском оборонном зодчестве. Русские витязи, облаченные в древние доспехи, научат каждого стрелять из лука и самострела.
  • Завершением программы станет захватывающее шоу с элементами боев на мечах. Для вас подготовлены трюковые миниспектакли по сюжетам русской истории 📖 и литературы. Бойцы-каскадеры Центра «Святогор» представят фехтовальные сюжеты. Также у вас будет возможность посмотреть на Коломну с высоты — мы поднимемся на верхнюю смотровую площадку, откуда открывается завораживающий вид на город 🏙️ на станцию Голутвин.
  • 17:35 — отправление ретропоезда со станции Голутвин в Москву.
  • 21:05 — прибытие на Казанский вокзал.
  • Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
  • График движения поезда может измениться. Информацию о времени отправления вы получите по электронной почте за 1-2 дня до даты тура.
  • **Для детей до 3 лет включительно стоимость участия в туре составляет 550 рублей, включая обед и экскурсионное обслуживание в случае, если ребенок не будет занимать отдельное место в вагоне.
Что входит
  • Посещение знаменитой Маринкиной башни
  • Прогулка по боевому ходу стены
  • Знакомство с многовековыми доспехами и оружием
  • Впечатляющее шоу ратоборцев
  • Питание (обед)
  • Входные билеты в туристические объекты
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Билеты на ретропоезд
Что не входит
  • Чай, печенье в поезде
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Комсомольская пл., 2, Москва
Коломна «оружейная»
Коломна «оружейная»
Коломна «оружейная»
Коломна «оружейная»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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РЖД-тур
РЖД-тур
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