Программа тура08:30 — встреча на Казанском вокзале под табло у поездов дальнего следования.

09:00 — отправление ретропоезда в Голутвин (в пути — экскурсионное обслуживание).

11:40 — прибытие на станцию Голутвин, посадка в автобусы. Экскурсия ⛳ с гидом по территории Коломенского кремляКоломна считается самым таинственным городом Московской области. Про него ходит такое количество загадок и легенд — до сих пор на большинство из них нет ответов. В основном они связаны с Коломенским кремлем, который хранит многовековую историю 📖 и является немым свидетелем жизни города.

После экскурсии 🧭 вас ждет обед. Посещение Музейной фабрики пастилыКак только Вы подойдете к дверям, почувствуете аромат русской печи, сена, яблок и, наконец, свежеприготовленной пастилы. Мастера проведут Вас по кладовым, где они ежедневно трудятся, и покажут комнаты, в которых отдыхали после насыщенного трудового дня.

Вы узнаете историю зарождения фабрики и о ее основателе Карпе Фомиче Чуприкове. Стоит отметить, что производство было основано в 1852 году. На протяжении 30 лет Чуприков работал над улучшением рецепта пастилы. В 1884 году фабрика по наследству перешла сыну Карпа Фомича — Петру Карповичу Чуприкову. Именно стараниям отца и сына вкус традиционного коломенского десерта знаком жителям всей страны.

17:35 — отправление ретропоезда со станции Голутвин в Москву.

21:05 — прибытие на Казанский вокзал.

Важно знать- Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.