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Коломна «сладкая»: путешествие на ретропоезде

РЖД-тур
РЖД-тур – Гид из Москвы
Мы отправимся на ретропоезде в Коломну, чтобы попробовать лучшую коломенскую сладость — пастилу и посетить Музейную фабрику.

Мы узнаем все секреты ее приготовления.

И, конечно, прогуляемся по знаменитому коломенскому Кремлю.

А наш гид поможет вам разобраться в истории 📖 этого старинного города.
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 4 163 ₽ за человека

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Коломна «сладкая»: путешествие на ретропоезде
Коломна «сладкая»: путешествие на ретропоезде

Что вы увидите

  • Коломенский кремль
  • Музейная фабрика пастилы с дегустацией
Программа тура08:30 — встреча на Казанском вокзале под табло у поездов дальнего следования.
09:00 — отправление ретропоезда в Голутвин (в пути — экскурсионное обслуживание).
11:40 — прибытие на станцию Голутвин, посадка в автобусы. Экскурсия ⛳ с гидом по территории Коломенского кремляКоломна считается самым таинственным городом Московской области. Про него ходит такое количество загадок и легенд — до сих пор на большинство из них нет ответов. В основном они связаны с Коломенским кремлем, который хранит многовековую историю 📖 и является немым свидетелем жизни города.
После экскурсии 🧭 вас ждет обед. Посещение Музейной фабрики пастилыКак только Вы подойдете к дверям, почувствуете аромат русской печи, сена, яблок и, наконец, свежеприготовленной пастилы. Мастера проведут Вас по кладовым, где они ежедневно трудятся, и покажут комнаты, в которых отдыхали после насыщенного трудового дня.
Вы узнаете историю зарождения фабрики и о ее основателе Карпе Фомиче Чуприкове. Стоит отметить, что производство было основано в 1852 году. На протяжении 30 лет Чуприков работал над улучшением рецепта пастилы. В 1884 году фабрика по наследству перешла сыну Карпа Фомича — Петру Карповичу Чуприкову. Именно стараниям отца и сына вкус традиционного коломенского десерта знаком жителям всей страны.
17:35 — отправление ретропоезда со станции Голутвин в Москву.
21:05 — прибытие на Казанский вокзал.
Важно знать- Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
  • График движения поезда может измениться. Информацию о времени отправления вы получите по электронной почте за 1-2 дня до даты тура.
  • Для детей до 3 лет включительно стоимость участия в туре составляет 550 рублей, включая обед и экскурсионное обслуживание в случае, если ребенок не будет занимать отдельное место в вагоне.
Что входит
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений за одну экскурсию: потайные подземные ходы крепости, тайны и легенды Коломенского Кремля и вкусная экскурсия на Музейную фабрику пастилы
  • Питание (обед)
  • Входные билеты в туристические объекты и транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Билеты на ретропоезд
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Чай, печенье в поезде
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Комсомольская пл., 2, Москва
Коломна «сладкая»: путешествие на ретропоезде
Коломна «сладкая»: путешествие на ретропоезде
Коломна «сладкая»: путешествие на ретропоезде
Коломна «сладкая»: путешествие на ретропоезде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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РЖД-тур
РЖД-тур
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