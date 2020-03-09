2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Конфессии и жизнь

В жизни верующего религия — не абстрактная идея, а очень даже «прикладная»: это не только мировоззрение, но и свод предписаний. Я расскажу, как принято себя вести в храмах разных конфессий, когда и как люди принимают веру в каждой из них и как происходит переход из одного вероисповедания в другое. Кто такие «выкресты» и «геры»? Почему женщины проходят в синагогах только на второй этаж, а мужчины перед входом в церковь снимают шапки? Вас ждет множество удивительных открытий и занимательных историй, связанных со становлением конфессий и строительством культовых сооружений, а также глубокое познавательное погружение в религиозные традиции.

Храмы и боги

Как устроен православный иконостас, и почему в качестве символа Святого Духа выбрали голубя? Кем был Мартин Лютер, и почему он считается основоположником капитализма? На каком языке ведутся службы католиков? Ответы на эти, а также многие другие вопросы вы узнаете, заглянув со мной в синагогу, кирху, костел и православный храм. А, если захотите, ещё в мечеть, армянскую церковь и храм старообрядческий. Я научу вас «читать» символику цветов и образов на иконах, а также «устройство» иконостаса, расскажу об иудейских праздниках, причинах непохожести христианских храмов.

Вы поймёте, какие качества объединяют все девять самых известных религий, и храмы других конфессий превратятся в интересные памятники, а культура разных вероисповеданий станет ближе.