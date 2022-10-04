Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Космическое погружение в музее космонавтики

Заглянуть на станцию "МИР", изучить макет корабля "Союз" и прогуляться по Аллее Космонавтов

Кто стал первым живым существом, побывавшем на орбите, какие необычные эксперименты и опыты проводили ученые и во что верят космонавты? Я расскажу о рассвете космической эры и знаковых открытиях. Вы погрузитесь в атмосферу работы и жизни на МКС и узнаете о традициях и ритуалах космонавтов. Поехали!
Космическое погружение в музее космонавтики
Космическое погружение в музее космонавтики
Космическое погружение в музее космонавтики
Космическое погружение в музее космонавтики
Космическое погружение в музее космонавтики
Космическое погружение в музее космонавтики
Космическое погружение в музее космонавтики
Космическое погружение в музее космонавтики
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Описание

Что вас ожидает

Космический десант

Перед вами развернется история космических побед нашей страны: ракеты, первые запущенные спутники и корабли, которые стали для многих из них вторым домом. Вы увидите подлинный катапультируемый контейнер, в котором знаменитые Белка и Стрелка возвращались на Землю, и полномасштабный макет легендарного корабля «Союз». А подробности полёта Юрия Гагарина и первого выхода человека в открытый космос воодушевят вас на подвиги.

Невесомый быт

Посетив макет жилого блока Космической станции «МИР», вы узнаете, как работают, отдыхают, занимаются спортом и что едят космонавты на орбите Земли. Я покажу их полетную и «домашнюю» одежду, нагрузочные костюмы, медицинские и гигиенические укладки. В удивительном интерьере вы почувствуете себя настоящим галактическим путешественником.

Звездный путь

В кинозале музея мы посмотрим фильм о профессии «космонавт», после чего отправимся на прогулку по аллее героев космоса. Вы услышите историю создания грандиозного монумента «Покорителям космоса» и попробуете угадать, почему он находится именно здесь. Экскурсия завершится осмотром скульптурного изображения Солнечной системы и звездного пути, окруженного памятными каштанами.

Организационные детали

  • Билет в музейный комплекс входит в стоимость экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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