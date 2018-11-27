1 день

07:15 — Сбор группы и встреча с гидом м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).

07:30 — Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация (переезд 320 км).

Прибытие в Кострому. Обед в ресторане города.

Знакомство с очаровательной Костромой, ровесницей Москвы, начинается с экскурсии в Ипатьевский монастырь (действующий мужской). Основанная в XIV веке обитель почиталась в ряду самых значимых монастырей Руси — именно здесь в 1613 году был избран на царство Михаил Романов, основатель будущей 300-летней династии русских государей. Следуя за экскурсоводом по территории монастыря, вы увидите многочисленные памятники архитектуры XVII-ХIX веков, в числе которых белокаменный златоглавый Троицкий собор со звонницей и архиерейским корпусом. Во время посещения Троицкого собора, где был благословлён на царство Михаил Романов, ваше внимание непременно привлечёт великолепный пятиярусный золочёный иконостас и богатая роспись стен.

В ходе обзорной экскурсии по Костроме вы познакомитесь с историей города и его достопримечательностями. Перед вами предстанет необычная церковь Воскресения на Дебре с 5 куполами и каменной резьбой, изображающей мифические создания, просторная набережная Волги с романтичной беседкой Островского, «героиней» «Жестокого романса», уютные кварталы, застроенные старинными домами. Кострома шумная, ярмарочная и раздольная приглашает вас в торговые ряды: Красные и Большие мучные ряды, Пряничные, Табачные, Масляные, Мелочные… Азарт торговли — и контраст тишины: на смотровой площадке на высоком берегу Волги слышен лишь шум ветра и тихий плеск реки. А ведь некогда здесь стоял древний кремль! Вы побываете на легендарной «Сковородке» – площади Сусанина, полюбуетесь Пожарной каланчой, под сводами которой было бы не стыдно поселиться по крайней мере паре муз, и зданием Гауптвахты в стиле ампир. Ну а «сбычу мечт» гарантирует бронзовая собачка Добка, которой вы потрёте на счастье нос.

В Богоявленско-Анастасиином женском монастыре, вы сможете полюбоваться его белокаменными строениями и золотыми маковками Богоявленского собора, в котором находится главная святыня костромской земли — чудотворная Феодоровская икона Божией Матери.

Посещение «Терема Снегурочки»: сама героиня сказки и ее помощники проведут гостей по подворью и проводят в сказочный Терем, покажут самое интересное и вместе с вами загадают желания, которые обязательно сбудутся. В Горнице Снегурочка расскажет о своем житье-бытье и познакомит с таинственными волшебными предметами, а в следующем зале произойдет удивительная встреча со славянскими мифами и легендами. В Комнате Чудес вас ждут необыкновенные работы костромских ребятишек, которые, несомненно, порадуют Вас своей фантазией и творчеством.

Размещение в гостинице г. Костромы на выбор: «Волга» или «Я-Отель».

Свободное время.

2 день

Завтрак (шведский стол) в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

09:00 — Отправление на Сумароковскую лосеферму (переезд 35 км). Здесь содержится около 40 лосей. Лосиное молоко очень полезно и обладает целебным действием. Лоси свободно живут в лесу, но в определённое время приходят к месту кормёжки, где рабочими фермы для них заготовлена кора и вкусная овсяная кашка. Красивые благородные животные, у каждого — своё имя и свой характер.

Возвращение в Кострому.

Посещение Музея льна и бересты. Природное богатство Костромской губернии — лён. Его обработка — это комплекс традиций со своими секретами, правилами, навыками и обычаями. Недаром Кострому называют льняной столицей России. В частном музее «Усадьба льна и бересты» и расскажут, и покажут, какой путь проходило льняное зёрнышко, прежде чем стать, например, свадебным полотенцем или девичьим сарафаном. А в сувенирном магазинчике при музее — настоящее льняное царство, отсюда никто не уходит с пустыми руками. И вас тоже с удачной охотой!

Посещение Музея истории ювелирного искусства, в котором раскрываются увлекательные страницы истории, быта и труда костромских и красносельских ювелиров. В музее представлены интересные экспонаты из золота, серебра, мельхиора, выполненные в традиционных техниках скань и филигрань.

Свободное время для посещения ювелирного магазина.

Обед в кафе города.

15:30 — Отправление в Москву.

21:30 — Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

(Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с погодными и дорожными условиями).