Кострома-Терем Снегурочки-Лосеферма-Музей истории ювелирного искусства

Кострома - чрезвычайно "узнаваемое" имя

Кострома — чрезвычайно «узнаваемое» имя.

Даже те, кто никогда не бывал в этом старинном городе, наслышаны о костромских «брендах»: костромские коровы и сыр, Ипатьевский монастырь и Феодоровская икона, костромское серебро и Снегурочка — костромичка.

Мы постарались все костромские «чудеса» собрать в одну программу, чтобы это короткое знакомство с древним городом успело влюбить вас в него и позвать сюда в гости снова и снова.
Кострома-Терем Снегурочки-Лосеферма-Музей истории ювелирного искусства
Кострома-Терем Снегурочки-Лосеферма-Музей истории ювелирного искусства
Кострома-Терем Снегурочки-Лосеферма-Музей истории ювелирного искусства
Кострома-Терем Снегурочки-Лосеферма-Музей истории ювелирного искусства
Кострома-Терем Снегурочки-Лосеферма-Музей истории ювелирного искусства
Кострома-Терем Снегурочки-Лосеферма-Музей истории ювелирного искусства
Кострома-Терем Снегурочки-Лосеферма-Музей истории ювелирного искусства

Что вы увидите 🤩

  • Кострома
  • Троицкий собор
  • Богоявленско-Анастасиин женский монастырь
  • Терем Снегурочки
  • Сумароковская ферма
  • Музей льна и бересты
  • Музей истории ювелирного искусства
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

1 день

07:15 — Сбор группы и встреча с гидом м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).
07:30 — Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация (переезд 320 км).
Прибытие в Кострому. Обед в ресторане города.
Знакомство с очаровательной Костромой, ровесницей Москвы, начинается с экскурсии в Ипатьевский монастырь (действующий мужской). Основанная в XIV веке обитель почиталась в ряду самых значимых монастырей Руси — именно здесь в 1613 году был избран на царство Михаил Романов, основатель будущей 300-летней династии русских государей. Следуя за экскурсоводом по территории монастыря, вы увидите многочисленные памятники архитектуры XVII-ХIX веков, в числе которых белокаменный златоглавый Троицкий собор со звонницей и архиерейским корпусом. Во время посещения Троицкого собора, где был благословлён на царство Михаил Романов, ваше внимание непременно привлечёт великолепный пятиярусный золочёный иконостас и богатая роспись стен.
В ходе обзорной экскурсии по Костроме вы познакомитесь с историей города и его достопримечательностями. Перед вами предстанет необычная церковь Воскресения на Дебре с 5 куполами и каменной резьбой, изображающей мифические создания, просторная набережная Волги с романтичной беседкой Островского, «героиней» «Жестокого романса», уютные кварталы, застроенные старинными домами. Кострома шумная, ярмарочная и раздольная приглашает вас в торговые ряды: Красные и Большие мучные ряды, Пряничные, Табачные, Масляные, Мелочные… Азарт торговли — и контраст тишины: на смотровой площадке на высоком берегу Волги слышен лишь шум ветра и тихий плеск реки. А ведь некогда здесь стоял древний кремль! Вы побываете на легендарной «Сковородке» – площади Сусанина, полюбуетесь Пожарной каланчой, под сводами которой было бы не стыдно поселиться по крайней мере паре муз, и зданием Гауптвахты в стиле ампир. Ну а «сбычу мечт» гарантирует бронзовая собачка Добка, которой вы потрёте на счастье нос.
В Богоявленско-Анастасиином женском монастыре, вы сможете полюбоваться его белокаменными строениями и золотыми маковками Богоявленского собора, в котором находится главная святыня костромской земли — чудотворная Феодоровская икона Божией Матери.
Посещение «Терема Снегурочки»: сама героиня сказки и ее помощники проведут гостей по подворью и проводят в сказочный Терем, покажут самое интересное и вместе с вами загадают желания, которые обязательно сбудутся. В Горнице Снегурочка расскажет о своем житье-бытье и познакомит с таинственными волшебными предметами, а в следующем зале произойдет удивительная встреча со славянскими мифами и легендами. В Комнате Чудес вас ждут необыкновенные работы костромских ребятишек, которые, несомненно, порадуют Вас своей фантазией и творчеством.
Размещение в гостинице г. Костромы на выбор: «Волга» или «Я-Отель».
Свободное время.
2 день
Завтрак (шведский стол) в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
09:00 — Отправление на Сумароковскую лосеферму (переезд 35 км). Здесь содержится около 40 лосей. Лосиное молоко очень полезно и обладает целебным действием. Лоси свободно живут в лесу, но в определённое время приходят к месту кормёжки, где рабочими фермы для них заготовлена кора и вкусная овсяная кашка. Красивые благородные животные, у каждого — своё имя и свой характер.

Возвращение в Кострому.

Посещение Музея льна и бересты. Природное богатство Костромской губернии — лён. Его обработка — это комплекс традиций со своими секретами, правилами, навыками и обычаями. Недаром Кострому называют льняной столицей России. В частном музее «Усадьба льна и бересты» и расскажут, и покажут, какой путь проходило льняное зёрнышко, прежде чем стать, например, свадебным полотенцем или девичьим сарафаном. А в сувенирном магазинчике при музее — настоящее льняное царство, отсюда никто не уходит с пустыми руками. И вас тоже с удачной охотой!
Посещение Музея истории ювелирного искусства, в котором раскрываются увлекательные страницы истории, быта и труда костромских и красносельских ювелиров. В музее представлены интересные экспонаты из золота, серебра, мельхиора, выполненные в традиционных техниках скань и филигрань.
Свободное время для посещения ювелирного магазина.
Обед в кафе города.

15:30 — Отправление в Москву.

21:30 — Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
(Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с погодными и дорожными условиями).

Ответы на вопросы

Что входит?
  • транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
  • проживание: 1 ночь в гостинице г. Кострома на выбор («Волга» или «Я-Отель»)
  • питание: 1 завтрак (шведский стол), 2 обеда
  • экскурсионная программа (включая билеты в музеи): 6 экскурсий (раскрыть)
  • работа сопровождающего и гидов.
Что не входит?
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: м. ВДНХ
    Завершение: 21:30 – Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
    Когда и сколько длится?
    Когда: 11.12, 04.01, 12.02, 16.04
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    11.12, 04.01, 12.02, 16.04

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