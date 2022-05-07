Что вас ждет

Мы прогуляемся по Москве нетривиальной, по одному из самых «непарадных» районов Замоскворечья, но не менее интересному. Район Кожевенной слободы с XVI века сохранял свой ремесленный промысел и по сей день здесь можно встретить кожевенное производство.

В ходе экскурсии мы поговорим о самой выдающейся династии этого дела. Вы узнаете как купцы строили свой бизнес, где жили и как отдыхали кожевники разных эпох. Отгадаете загадку жилого дома с кривой стеной, а также увидите палаты и храм XVII века.

Важно знать

Возможно посещение храма, рекомендую брать женщинам платок/головной убор.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: