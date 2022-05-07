Кожевенная слобода

Приглашаю вас прогуляться по «непарадному» району Москвы, где в XVI в. жили ремесленники, занимавшиеся выделкой кожи

Индивидуальная
Приглашаю вас прогуляться по «непарадному» району Москвы, где в XVI в. жили ремесленники, занимавшиеся выделкой кожи.

Здесь и сегодня можно встретить кожевенное производство.

Я расскажу как жили и отдыхали ремесленники, как строили свой бизнес купцы.

Мы увидим палаты и храм XVII в.
Кожевенная слобода
Кожевенная слобода
Кожевенная слобода
Кожевенная слобода
Кожевенная слобода
Кожевенная слобода
Кожевенная слобода

Что вас ожидает 🤩

  • Родовое гнездо династии Бахрушиных
  • Палаты Кожевнической слободы XVII в.
  • Храм Живоначальной Троицы XVII в.
  • И другое

Что вас ждет

Мы прогуляемся по Москве нетривиальной, по одному из самых «непарадных» районов Замоскворечья, но не менее интересному. Район Кожевенной слободы с XVI века сохранял свой ремесленный промысел и по сей день здесь можно встретить кожевенное производство.
В ходе экскурсии мы поговорим о самой выдающейся династии этого дела. Вы узнаете как купцы строили свой бизнес, где жили и как отдыхали кожевники разных эпох. Отгадаете загадку жилого дома с кривой стеной, а также увидите палаты и храм XVII века.

Важно знать

Возможно посещение храма, рекомендую брать женщинам платок/головной убор.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: главный вход в Павелецкий вокзал
Завершение: храм Живоначальной Троицы в Кожевниках
Когда и сколько длится?
Когда: будни 10:00 — 15:00, сб. 14:00 — 15:00, вс. 10:00 — 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Возможно посещение храма
  • Рекомендую брать женщинам платок/головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

будни 10:00 — 15:00, сб. 14:00 — 15:00, вс. 10:00 — 12:00

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