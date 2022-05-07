Мы прогуляемся по Москве нетривиальной, по одному из самых «непарадных» районов Замоскворечья, но не менее интересному. Район Кожевенной слободы с XVI века сохранял свой ремесленный промысел и по сей день здесь можно встретить кожевенное производство.
В ходе экскурсии мы поговорим о самой выдающейся династии этого дела. Вы узнаете как купцы строили свой бизнес, где жили и как отдыхали кожевники разных эпох. Отгадаете загадку жилого дома с кривой стеной, а также увидите палаты и храм XVII века.
Важно знать
Возможно посещение храма, рекомендую брать женщинам платок/головной убор.
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: главный вход в Павелецкий вокзал
Завершение: храм Живоначальной Троицы в Кожевниках
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Возможно посещение храма
Рекомендую брать женщинам платок/головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.