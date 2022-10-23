Гулять на этой экскурсии будем по самому центру столицы, но главное в ней будет — не прекрасная архитектура, а те люди, что творили историю нашей страны в начале века. Вы услышите об отечественных лидерах и их идеалах, поймете, к чему они стремились и как образ прекрасного коммунистического будущего воплощался в памятниках и архитектуре.

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Описание

Что вас ожидает

Сложное время, сложные люди — вот область моих интересов. Именно о таких непростых людях интереснее всего рассказывать.

Революционная хроника, идеи Просвещения и становление пропаганды

Этот маршрут — один из 4-х в московской серии прогулок, посвященных революции. Экскурсия охватывает период с 1917 по 1925 год. Помимо самих исторических событий, мы поговорим о том, кем были лидеры революции, какие идеи они воспевали. И особо — о Ленинском плане монументальной пропаганды: вы поймете, как искусство стало рупором идеологии.

Я помогу вам проследить связь времен, покажу, как эти люди пришли к власти — и докажу, что они являются звеном и следствием исторического процесса. Пропитанные европейским Просвещением, они стремились построить рай на земле: мы поговорим о том, как они хотели этого достичь и что у них получилось/не получилось и почему. А чтобы у вас было понимание, откуда взялись их идеалы, вспомним лидеров Французской революции и лозунг, от которого вздрогнули все монархи.

Хотя общество разделилось тогда на лагерь красных и белых — мы не будем делить всё на белое и черное: я покажу вам, что было хорошего и плохого в том периоде, каким было отношение к определенным решениям правительства тогда и как оно изменилось сегодня.

Самый центр столицы

Экскурсия начнется у Кремлевской стены. Осмотрим Некрополь, можем спуститься в Мавзолей. Затем исследуем памятники в Александровском Саду, обсудим, какие изменения происходили в начале века в облике Кремля, а после пройдем на Театральную площадь.

Иллюстрацией к моему рассказу станут в первую очередь бюсты, обелиски, мемориальные доски и даже мозаики, сохранившиеся и исчезнувшие, — как воплощение идеалов того времени.

Кому подойдет экскурсия

Никакой специальной подготовки не требуется, я постараюсь провести экскурсию так, чтобы увлечь слушателей любого возраста.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой бутылочку воды.