Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Красная Площадь и окрестности

Маршрут пройдет по главным объектам вокруг и на Красной Площади, и скучать точно не придется. Вы узнаете, где искать на Красной Площади павлинов, единорогов и медведей; как связаны Кровавая Мэри и Иван Грозный; где плакал Сталин и откуда пошло «А из нашего окна Площадь Красная видна!». Разгадаете тайну Покровского собора, пройдете вдоль Кремлевский стены, выясните, где отоваривался Юрий Гагарин и полюбуетесь конструкцией инженера Шухова. А завершится прогулка-практикум рядом с метро 🚇 Лубянка.

Практика английского с элементами москвоведения

На экскурсии 🧭 вы получите мини-словарик с полезной лексикой; 1, 5 часа разговорной практики английского языка; опыт экскурсовода, который поможет вам описывать достопримечательности 🏛️ и город; много новых знаний о Москве и заряд мотивации в изучении языков. После встречи вы сможете самостоятельно провести экскурсию ⛳ по Москве на английском языке для друзей-иностранцев или своей семьи и изучить тематическую лексику.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым — если вы учите английский язык, но страдаете от нехватки практики

Детям средних и старших классов — акцент на москвоведении

Организационные детали