Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Красная площадь: экскурсия-практика английского языка

Авторская прогулка в формате диалога по главным достопримечательностям исторического центра

Анна
Анна – Гид из Москвы
«Практикуй английский, изучая свой город»! Эту идею я воплотила в интерактивной экскурсии 🧭 по самому сердцу столицы ⭐️.

В дружеском формате нескучно побеседуем о Москве и истории 📖, вы научитесь описывать достопримечательности 🏛️, рассказывать о важных событиях и попрактикуете лексику в реальных жизненных ситуациях.

А домой уйдете с мини-словариком полезных слов и выражений.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 26002 340 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Красная площадь: экскурсия-практика английского языка
Красная площадь: экскурсия-практика английского языка

Что вас ожидает

Красная Площадь и окрестности
Маршрут пройдет по главным объектам вокруг и на Красной Площади, и скучать точно не придется. Вы узнаете, где искать на Красной Площади павлинов, единорогов и медведей; как связаны Кровавая Мэри и Иван Грозный; где плакал Сталин и откуда пошло «А из нашего окна Площадь Красная видна!». Разгадаете тайну Покровского собора, пройдете вдоль Кремлевский стены, выясните, где отоваривался Юрий Гагарин и полюбуетесь конструкцией инженера Шухова. А завершится прогулка-практикум рядом с метро 🚇 Лубянка.

Практика английского с элементами москвоведения
На экскурсии 🧭 вы получите мини-словарик с полезной лексикой; 1, 5 часа разговорной практики английского языка; опыт экскурсовода, который поможет вам описывать достопримечательности 🏛️ и город; много новых знаний о Москве и заряд мотивации в изучении языков. После встречи вы сможете самостоятельно провести экскурсию ⛳ по Москве на английском языке для друзей-иностранцев или своей семьи и изучить тематическую лексику.

Кому подойдет экскурсия

  • Взрослым — если вы учите английский язык, но страдаете от нехватки практики
  • Детям средних и старших классов — акцент на москвоведении

Организационные детали

  • Для общения подойдет любой уровень языка, начиная с базового
  • Позаботьтесь об удобной обуви и позитивном настрое)
Начало и место завершения
🚩 на Манежной площади
Красная площадь: экскурсия-практика английского языка
Красная площадь: экскурсия-практика английского языка
Красная площадь: экскурсия-практика английского языка
Красная площадь: экскурсия-практика английского языка
Красная площадь: экскурсия-практика английского языка
Красная площадь: экскурсия-практика английского языка
Красная площадь: экскурсия-практика английского языка
Красная площадь: экскурсия-практика английского языка
Красная площадь: экскурсия-практика английского языка
Красная площадь: экскурсия-практика английского языка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Друзья, привет! Меня зовут Анна. Я — гид-переводчик в Москве. Туризм — не просто работа для меня, показывать Москву — мое главное увлечение и призвание! Параллельно с экскурсиями для иностранных гостей я провожу прогулки-обучение на английском языке для взрослых и детей, кто хочет подтянуть свой уровень языка, расширить кругозор и попрактиковать английский в креативном формате городской прогулки с элементами москвоведения. Жду вас на своих прогулках по Москве!
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