Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Красная Площадь и окрестности Маршрут пройдет по главным объектам вокруг и на Красной Площади, и скучать точно не придется. Вы узнаете, где искать на Красной Площади павлинов, единорогов и медведей; как связаны Кровавая Мэри и Иван Грозный; где плакал Сталин и откуда пошло «А из нашего окна Площадь Красная видна!». Разгадаете тайну Покровского собора, пройдете вдоль Кремлевский стены, выясните, где отоваривался Юрий Гагарин и полюбуетесь конструкцией инженера Шухова. А завершится прогулка-практикум рядом с метро 🚇 Лубянка.
Практика английского с элементами москвоведения На экскурсии 🧭 вы получите мини-словарик с полезной лексикой; 1, 5 часа разговорной практики английского языка; опыт экскурсовода, который поможет вам описывать достопримечательности 🏛️ и город; много новых знаний о Москве и заряд мотивации в изучении языков. После встречи вы сможете самостоятельно провести экскурсию ⛳ по Москве на английском языке для друзей-иностранцев или своей семьи и изучить тематическую лексику.
Кому подойдет экскурсия
Взрослым — если вы учите английский язык, но страдаете от нехватки практики
Детям средних и старших классов — акцент на москвоведении
Организационные детали
Для общения подойдет любой уровень языка, начиная с базового
Позаботьтесь об удобной обуви и позитивном настрое)
Начало и место завершения
🚩 на Манежной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Друзья, привет! Меня зовут Анна. Я — гид-переводчик в Москве. Туризм — не просто работа для меня, показывать Москву — мое главное увлечение и призвание! Параллельно с экскурсиями для иностранных гостей я провожу прогулки-обучение на английском языке для взрослых и детей, кто хочет подтянуть свой уровень языка, расширить кругозор и попрактиковать английский в креативном формате городской прогулки с элементами москвоведения. Жду вас на своих прогулках по Москве!