Приглашаю погулять по Красной площади и прикоснуться к её истории! Мы затронем разные периоды, но акцент сделаем на советской эпохе. Вы зайдёте в мавзолей Ленина и посетите кладбище продолжателей его идеи у Кремлёвской стены. Я расскажу о революционных судах и расстрельных домах, о строителях социализма и странностях покушения на вождя пролетариата.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите мавзолей Ленина и кладбище, где похоронены советские деятели. Увидите «центр земли русской» и храм Казанской иконы Божией Матери. Осмотрите башни Кремля и услышите связанные с ними интересные факты. Заглянете в старинный Александровский сад и в современный парк Зарядье. Я расскажу:

Как появилась Красная площадь и почему снесли Воскресенские ворота

Почему на башнях Кремля исчезли православные иконы

Как возникла идея построить мавзолей и почему один его угол отличается от других

Где располагается секретная лаборатория по уходу за телом Ленина

Сколько раз покушались на вождя мирового пролетариата и его мумию

Как выглядел Нулевой километр в Средние века

И это далеко не всё!

Организационные детали

В мавзолей запрещено проносить: большие сумки и крупные металлические предметы, газовые баллончики бутылки с жидкостью более 1,5 л. Также не разрешено фотографировать и снимать на камеру.