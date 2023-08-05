Раскрыть секреты главной площади страны и увидеть Ленина в компании профессионального гида
Приглашаю погулять по Красной площади и прикоснуться к её истории! Мы затронем разные периоды, но акцент сделаем на советской эпохе. Вы зайдёте в мавзолей Ленина и посетите кладбище продолжателей его идеи у Кремлёвской стены.
Я расскажу о революционных судах и расстрельных домах, о строителях социализма и странностях покушения на вождя пролетариата.
Я расскажу о революционных судах и расстрельных домах, о строителях социализма и странностях покушения на вождя пролетариата.
Ближайшие даты:
5
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6
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите мавзолей Ленина и кладбище, где похоронены советские деятели. Увидите «центр земли русской» и храм Казанской иконы Божией Матери. Осмотрите башни Кремля и услышите связанные с ними интересные факты. Заглянете в старинный Александровский сад и в современный парк Зарядье. Я расскажу:
- Как появилась Красная площадь и почему снесли Воскресенские ворота
- Почему на башнях Кремля исчезли православные иконы
- Как возникла идея построить мавзолей и почему один его угол отличается от других
- Где располагается секретная лаборатория по уходу за телом Ленина
- Сколько раз покушались на вождя мирового пролетариата и его мумию
- Как выглядел Нулевой километр в Средние века
И это далеко не всё!
Организационные детали
В мавзолей запрещено проносить: большие сумки и крупные металлические предметы, газовые баллончики бутылки с жидкостью более 1,5 л. Также не разрешено фотографировать и снимать на камеру.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Площадь Революции и Охотный ряд
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Станислав. Я профессиональный гид, краевед, актёр и писатель. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольны и возвращаются не единожды.
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