Красная площадь: история и тайны (с посещением мавзолея)

Раскрыть секреты главной площади страны и увидеть Ленина в компании профессионального гида

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Ответы на вопросы
Приглашаю погулять по Красной площади и прикоснуться к её истории! Мы затронем разные периоды, но акцент сделаем на советской эпохе. Вы зайдёте в мавзолей Ленина и посетите кладбище продолжателей его идеи у Кремлёвской стены.

Я расскажу о революционных судах и расстрельных домах, о строителях социализма и странностях покушения на вождя пролетариата.
Красная площадь: история и тайны (с посещением мавзолея)
Красная площадь: история и тайны (с посещением мавзолея)
Красная площадь: история и тайны (с посещением мавзолея)
Красная площадь: история и тайны (с посещением мавзолея)
Красная площадь: история и тайны (с посещением мавзолея)
Красная площадь: история и тайны (с посещением мавзолея)
Ближайшие даты:
5
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите мавзолей Ленина и кладбище, где похоронены советские деятели. Увидите «центр земли русской» и храм Казанской иконы Божией Матери. Осмотрите башни Кремля и услышите связанные с ними интересные факты. Заглянете в старинный Александровский сад и в современный парк Зарядье. Я расскажу:

  • Как появилась Красная площадь и почему снесли Воскресенские ворота
  • Почему на башнях Кремля исчезли православные иконы
  • Как возникла идея построить мавзолей и почему один его угол отличается от других
  • Где располагается секретная лаборатория по уходу за телом Ленина
  • Сколько раз покушались на вождя мирового пролетариата и его мумию
  • Как выглядел Нулевой километр в Средние века

И это далеко не всё!

Организационные детали

В мавзолей запрещено проносить: большие сумки и крупные металлические предметы, газовые баллончики бутылки с жидкостью более 1,5 л. Также не разрешено фотографировать и снимать на камеру.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Площадь Революции и Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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