«Сердце и душа» Москвы

Известная поговорка гласит, что все дороги ведут в Рим. Потому что в Средневековье Вечный город 🏙️ был практически центром древнего мира. В России же все дороги ведут в Москву, а её сердцем и душой является Красная площадь. Это не самая большая площадь в мире — всего 330 на 75 метров, но каждый камень здесь дышит историей 📖. Улицы, лучами расходящиеся от исторического центра, соединяют его с отдаленными уголками нашей необъятной страны.

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