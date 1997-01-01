Известная поговорка гласит, что все дороги ведут в Рим. Потому что в Средневековье Вечный город 🏙️ был практически центром древнего мира. В России же все дороги ведут в Москву, а её сердцем и душой является Красная площадь. Это не самая большая площадь в мире — всего 330 на 75 метров, но каждый камень здесь дышит историей 📖. Улицы, лучами расходящиеся от исторического центра, соединяют его с отдаленными уголками нашей необъятной страны.
В нашей программе:
Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной. Потому что со всех сторон главная площадь России окружена совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами. Это Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей 🖼, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.
Вы прогуляетесь 👣 по брусчатке из крымского долерита, посетите Лобное место, побываете в Александровском саду, который обязан своим появлением великому событию — победе русских войск в войне с Наполеоном. Постоите у могилы Неизвестного солдата, увидите церемонию смены почетного караула. Загадаете желание на 0-м километре Манежной площади.
Услышите множество увлекательных историй о делах минувших дней, поворотных исторических событиях и великих личностях, былях и легендах, чудесах и тайнах — всё, что вы не знали или хотели узнать о прошлом и настоящем столицы ⭐️ информация
Любительская фото- и видеосъемка разрешена. Экскурсия ⛳ проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 Памятник Александру I
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.