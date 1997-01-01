  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Красная площадь: Мифы и тайны

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Столица ⭐️ предлагает гостям огромное количество туристических маршрутов, но самый популярный из них — пешеходная экскурсия ⛳ по Красной площади.

Потому что именно здесь вы можете прикоснуться к истории 📖 всей страны, перенестись сквозь века, ощутить сердцебиение огромной страны и понять её главные ценности.

Красная площадь приглашает вас на прогулку!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 550 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Красная площадь: Мифы и тайны
Красная площадь: Мифы и тайны

Что вы увидите

  • Памятник Г. К. Жукову
  • Исторический музей
  • Красная площадь
  • Мавзолей
  • Кремлевская стена
  • Лобное место
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Храм Василия Блаженного
  • Могила Неизвестного солдата
  • Александровский сад
  • Памятник Александру I
«Сердце и душа» Москвы
Известная поговорка гласит, что все дороги ведут в Рим. Потому что в Средневековье Вечный город 🏙️ был практически центром древнего мира. В России же все дороги ведут в Москву, а её сердцем и душой является Красная площадь. Это не самая большая площадь в мире — всего 330 на 75 метров, но каждый камень здесь дышит историей 📖. Улицы, лучами расходящиеся от исторического центра, соединяют его с отдаленными уголками нашей необъятной страны.

В нашей программе:

  • Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной. Потому что со всех сторон главная площадь России окружена совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами. Это Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей 🖼, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.
  • Вы прогуляетесь 👣 по брусчатке из крымского долерита, посетите Лобное место, побываете в Александровском саду, который обязан своим появлением великому событию — победе русских войск в войне с Наполеоном. Постоите у могилы Неизвестного солдата, увидите церемонию смены почетного караула. Загадаете желание на 0-м километре Манежной площади.
  • Услышите множество увлекательных историй о делах минувших дней, поворотных исторических событиях и великих личностях, былях и легендах, чудесах и тайнах — всё, что вы не знали или хотели узнать о прошлом и настоящем столицы ⭐️ информация
Любительская фото- и видеосъемка разрешена. Экскурсия ⛳ проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 Памятник Александру I
Красная площадь: Мифы и тайны
Красная площадь: Мифы и тайны
Красная площадь: Мифы и тайны
Красная площадь: Мифы и тайны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мос-Тур
Мос-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Мос-Тур проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с посещением канатной дороги
1 270
4 часа
Обзорная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с посещением канатной дороги
Мистическая Москва (вечерняя)
960
4 часа
Мистическая Москва (вечерняя)
Театральные кулуары Москвы
880
2 часа
Театральные кулуары Москвы
По местам Мастера и Маргариты: автобусная экскурсия по Булгаковской Москве
1 320
3 часа
По местам Мастера и Маргариты: автобусная экскурсия по Булгаковской Москве
Новогодняя экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием с сюрпризом
1 120
2.5 часа
Новогодняя экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием с сюрпризом
Новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой
1 900
3 часа
Новогоднее приключение с Дедом Морозом и Снегурочкой

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1997 отзывов
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
750
2 часа
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
1376 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
529 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
550
Заказать экскурсию