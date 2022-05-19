Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка

Думаете, Красная площадь ничем не сможет вас удивить

Думаете, Красная площадь ничем не сможет вас удивить? Вы увидите то, на что раньше не обращали внимания, по-новому взглянете на легендарные достопримечательности Красной площади, попробуете разгадать ее загадки, узнаете любопытные факты и легенды.

Экскурсия в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне.

Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города.
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Мавзолей В. И. Ленина
  • Спасская башня
  • Собор Василия Блаженного
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • ГУМ
Экскурсия в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Красную площадь самостоятельно.

Важные детали

  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
  • После бронирования вам придет письмо с промокодом для активации квеста в приложении Questeri.
  • Квест не привязан ко времени начала и доступен для прохождения в любое время.
  • Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест «Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место» в приложении «Questeri». Моментальное подтверждение бронирования после оплаты
  • Скачивайте приложение
  • Загружайте квест и отправляйтесь навстречу приключениям!
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник маршалу Жукову, Манежная площадь, Москва
Завершение: Красная площадь, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play. После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится.
  • Вы самостоятельно выбираете время и приглашаете любое количество друзей, мы рекомендуем компанию не больше 6 человек.
  • Квест-прогулка проходит без гида
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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