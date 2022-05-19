Думаете, Красная площадь ничем не сможет вас удивить? Вы увидите то, на что раньше не обращали внимания, по-новому взглянете на легендарные достопримечательности Красной площади, попробуете разгадать ее загадки, узнаете любопытные факты и легенды.



Экскурсия в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне.



Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города.