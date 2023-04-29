Красная площадь - сердце Москвы с чаепитием в легендарном ГУМе

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Красная площадь - сердце Москвы с чаепитием в легендарном ГУМе
Красная площадь - сердце Москвы с чаепитием в легендарном ГУМе
Красная площадь - сердце Москвы с чаепитием в легендарном ГУМе
Красная площадь - сердце Москвы с чаепитием в легендарном ГУМе
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
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Что вас ожидает:

  • Красная площадь
  • Мавзолей
  • Кремлевская стена
  • Лобное место
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Храм Василия Блаженного
  • ГУМ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной.
Со всех сторон главная площадь России окружена знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами: Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.
  • Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной. Cо всех сторон главная площадь России окружена знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами. Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.
  • Вы прогуляетесь по брусчатке из крымского долерита, посетите Лобное место, побываете в Александровском саду, который обязан своим появлением великому событию – победе русских войск в войне с Наполеоном. Постоите у могилы Неизвестного солдата, увидите церемонию смены почетного караула. Загадаете желание на 0-м километре Манежной площади.
  • Побываете в легендарном ГУМе, услышите невероятные истории из «жизни» главного универсального магазина страны.
  • Насладитесь чаептием в кафе ПушкинЪ у фонтана. К чаю Вам предложат фирменные хрустящие вафли со сливочной сгущенкой.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Манежная площадь
Завершение: Москва, Красная площадь, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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