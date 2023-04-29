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Что вас ожидает:
- Красная площадь
- Мавзолей
- Кремлевская стена
- Лобное место
- Памятник Минину и Пожарскому
- Храм Василия Блаженного
- ГУМ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной.
Со всех сторон главная площадь России окружена знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами: Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.
- Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной. Cо всех сторон главная площадь России окружена знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами. Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.
- Вы прогуляетесь по брусчатке из крымского долерита, посетите Лобное место, побываете в Александровском саду, который обязан своим появлением великому событию – победе русских войск в войне с Наполеоном. Постоите у могилы Неизвестного солдата, увидите церемонию смены почетного караула. Загадаете желание на 0-м километре Манежной площади.
- Побываете в легендарном ГУМе, услышите невероятные истории из «жизни» главного универсального магазина страны.
- Насладитесь чаептием в кафе ПушкинЪ у фонтана. К чаю Вам предложат фирменные хрустящие вафли со сливочной сгущенкой.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, Манежная площадьЗавершение: Москва, Красная площадь, 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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