Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Фабричные хроники

От появления фабрики до её нынешнего состояния — я познакомлю вас с историей «Красного Октября». Мы поговорим о ее создателе, которого смело можно назвать Вилли Вонка, обсудим, что подвигло его приехать в Москву и каких успехов он достиг. Вы раскроете маркетинговые ходы для продвижения продукции и обхода конкурентов.

Вспомним также и знаменитые конфеты: как создавалась «Красная шапочка», какой была и стала «А ну-ка отними», о какой конфете Маяковский сочинил слоган и др.

Территория арта

Современный «Красный Октябрь» — это культурный кластер, где соседствует бизнес и искусство. Мы осмотрим снаружи сохранившиеся корпуса фабрики, увидим напольную плитку начала XX и деревянную обивку стен, лестничные шкафы и изумительную по красоте лестницу того времени.

Часть из этих зданий расписана талантливыми граффити: я расскажу о зарождении стрит-арта в Москве и покажу самые яркие рисунки.

Москва: вид сверху

После поднимемся на крышу «Красного Октября», и здесь, на стрелке Болотного острова, вы вглядитесь в панораму города. Резной Патриарший мост и белоснежный храм Христа Спасителя, пестрый дом Перцовой, Новая Третьяковка, сталинские высотки, Останкинская и Шуховская телебашни — здесь открывается отличный обзор! Захватите фотоаппарат, чтобы сделать уникальные снимки :)