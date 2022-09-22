«Красные принцессы»: женщины сталинской эпохи

Москва глазами жен и дочерей партийной элиты, живших в один из самых спорных периодов истории России

За недоступные рядовым советским гражданам привилегии «кремлевские принцессы» расплачивались страхом, свободой и жизнями родных.

Несбывшиеся надежды, острое отчаяние, истории неразделенной любви остались в шепоте под Большим Каменным мостом, тишине дворов Дома на набережной… Прислушаемся к ним.

Через непростые судьбы этих женщин вы взглянете на город по-новому и узнаете больше о сталинской эпохе.
«Красные принцессы»: женщины сталинской эпохи
«Красные принцессы»: женщины сталинской эпохи
«Красные принцессы»: женщины сталинской эпохи
«Красные принцессы»: женщины сталинской эпохи
«Красные принцессы»: женщины сталинской эпохи
«Красные принцессы»: женщины сталинской эпохи
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Описание

Что вас ожидает

За кулисами красивой жизни

На прогулке я расскажу, как советских женщин пытались освободить от кухонного рабства, и удалось ли это сделать. Вы откроете любопытные детали быта советской партийной элиты. Узнаете, что стояло за возможностью устраивать роскошные приемы, иметь бытовой комфорт, личных водителей и домработниц. Поговорим о том, как проходили детские праздники в Кремле и почему дети обожали Николая Булганина, председателя Совета министров СССР. Также вы услышите историю трагической любви сына наркома и дочери посла. И выясните, как удалось создать театр в 15 лет и как сделать лучший парк в Москве в 25.

Знаковые места сталинской Москвы

Вы увидите 5-й дом Советов в Романовом переулке, где арестовали Троцкого, жили Яков Сталин и Светлана Аллилуева, а Нина Хрущева была секретарем партийной организации. Задержимся у знаменитой Кремлевской поликлиники. Я покажу место одного из самых страшных преступлений в истории СССР. Отдельно, конечно, мы поговорим о «доме разбитых сердец» — Доме на набережной. И побеседуем у дома писателей в Лаврушинском переулке, где жил Юрий Олеша, Константин Паустовский и Агния Барто.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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