За недоступные рядовым советским гражданам привилегии «кремлевские принцессы» расплачивались страхом, свободой и жизнями родных. Несбывшиеся надежды, острое отчаяние, истории неразделенной любви остались в шепоте под Большим Каменным мостом, тишине дворов Дома на набережной… Прислушаемся к ним. Через непростые судьбы этих женщин вы взглянете на город по-новому и узнаете больше о сталинской эпохе.

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Описание

Что вас ожидает

За кулисами красивой жизни

На прогулке я расскажу, как советских женщин пытались освободить от кухонного рабства, и удалось ли это сделать. Вы откроете любопытные детали быта советской партийной элиты. Узнаете, что стояло за возможностью устраивать роскошные приемы, иметь бытовой комфорт, личных водителей и домработниц. Поговорим о том, как проходили детские праздники в Кремле и почему дети обожали Николая Булганина, председателя Совета министров СССР. Также вы услышите историю трагической любви сына наркома и дочери посла. И выясните, как удалось создать театр в 15 лет и как сделать лучший парк в Москве в 25.

Знаковые места сталинской Москвы

Вы увидите 5-й дом Советов в Романовом переулке, где арестовали Троцкого, жили Яков Сталин и Светлана Аллилуева, а Нина Хрущева была секретарем партийной организации. Задержимся у знаменитой Кремлевской поликлиники. Я покажу место одного из самых страшных преступлений в истории СССР. Отдельно, конечно, мы поговорим о «доме разбитых сердец» — Доме на набережной. И побеседуем у дома писателей в Лаврушинском переулке, где жил Юрий Олеша, Константин Паустовский и Агния Барто.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.