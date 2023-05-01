Кремль: история и шедевры

Кремль

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Кремль: история и шедевры
Кремль: история и шедевры
Кремль: история и шедевры
Ближайшие даты:
1
мая
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мая
7
мая
8
мая
13
мая
20
мая
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Что вас ожидает:

  • Экскурсия по территории Кремля
  • Кутафья башня
  • Царь-пушка
  • Царь-колокол
  • Архангельский собор
  • Успенский собор
  • Большой Кремлевский дворец
  • Арсенал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В России есть десятки Кремлей, но равных Московскому нет. Резные стены башен - его «визитная карточка». Кремль - это не просто историческое оборонительное сооружение - это сердце России, главный духовный и политический центр страны - гордость и слава, официальная резиденция Президента РФ, достопримечательность № 1 в Москве.

Вы увидите уникальные объекты, входящие в комплекс Кремля:

  • Успенский собор – место венчания и коронации всех государей российских или их усыпальницу – Архангельский собор, в прошлом второй по величине в Москве.
  • Большой Кремлевский дворец, что во все времена служил местом проведения официальных церемоний. Еще один дворец – Сенатский, который на своем веку повидал так много известных людей и государственных деятелей, что его впору занести в Книгу рекордов Гиннесса.
  • Царь-пушку и Царь-колокол, которые впечатляют своими размерами, вызывая восхищение высоким уровнем литейного искусства русских мастеров.
  • Двухэтажное здание Арсенала, которое хоть и кажется достаточно скромным в сравнении с дворцами и соборами, но и оно является редчайшим памятником архитектуры времен Петра I.
  • А еще гостей ждет погружение в историю. Самые яркие ее моменты на протяжении более чем 8 веков существования Москвы и Московского Кремля. Мы уверены, что в памяти россиян и гостей столицы навсегда останется ансамбль величественных зданий, символизирующих силу и мощь российской державы.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
Москва, Кремль, вл1
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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