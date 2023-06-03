Кремль
В России есть десятки Кремлей, но равных Московскому нет. Резные стены башен — его «визитная карточка».
Кремль — это не просто историческое оборонительное сооружение — это сердце России, главный духовный и политический центр страны — гордость и слава, официальная резиденция Президента РФ, достопримечательность № 1 в Москве.
Кремль — это не просто историческое оборонительное сооружение — это сердце России, главный духовный и политический центр страны — гордость и слава, официальная резиденция Президента РФ, достопримечательность № 1 в Москве.
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Что вас ожидает:
- Экскурсия по территории Кремля
- Кутафья башня
- Царь-пушка
- Царь-колокол
- Архангельский собор
- Успенский собор
- Большой Кремлевский дворец
- Арсенал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы увидите уникальные объекты, входящие в комплекс Кремля:
- Успенский собор – место венчания и коронации всех государей российских или их усыпальницу – Архангельский собор, в прошлом второй по величине в Москве.
- Большой Кремлевский дворец, что во все времена служил местом проведения официальных церемоний. Еще один дворец – Сенатский, который на своем веку повидал так много известных людей и государственных деятелей, что его впору занести в Книгу рекордов Гиннесса.
- Царь-пушку и Царь-колокол, которые впечатляют своими размерами, вызывая восхищение высоким уровнем литейного искусства русских мастеров.
- Двухэтажное здание Арсенала, которое хоть и кажется достаточно скромным в сравнении с дворцами и соборами, но и оно является редчайшим памятником архитектуры времен Петра I.
- А еще гостей ждет погружение в историю. Самые яркие ее моменты на протяжении более чем 8 веков существования Москвы и Московского Кремля. Мы уверены, что в памяти россиян и гостей столицы навсегда останется ансамбль величественных зданий, символизирующих силу и мощь российской державы.
Важная информация:
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении для ребёнка!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Александровский сад
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении для ребёнка!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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