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Кремлевская сокровищница (Пн. Ср. Пт. в 13:30)

3.6
174 отзыва
Алла В.
Алла В. – Гид из Москвы
Программа – пешеходная экскурсия-прогулка по Александровскому саду.

Посещение Оружейной палаты (с аудиогидом).
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🖼Музеи
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 550 ₽ за человека

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Кремлевская сокровищница (Пн. Ср. Пт. в 13:30)
Кремлевская сокровищница (Пн. Ср. Пт. в 13:30)

Что вы увидите

  • Александровский сад.
  • Оружейная палата.
Экскурсия в один из самых важных музея Московского Кремля — Оружейную палату, а перед этим экскурсия-прогулка по Александровскому саду*.
Экскурсия начнется в самом сердце Москвы: в Александровском саду. Здесь тесно перепились века и история 📖, пройдя по тенистым аллеям сада окунемся в историю и увидим памятники трех столетий.
Пешеходная экскурсия-прогулка завершится у Боровицких ворот Кремля, а дальше будет посещение самого важного из музеев столицы: Оружейной палаты.
Оружейная палата Московского Кремля — самый известный музей-сокровищница России. В залах Оружейной палаты собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Посещение Оружейной палаты проходит с аудиогидом.
  • Александровский может быть перекрыт в связи с проведением официальных мероприятий, на которые мы не в силах повлиять. В этом случае пешеходная экскурсия ⛳ проводится по альтернативному маршруту
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание
  • Билеты с экскурсией в Оружейную палату
Начало
🚩 НА ПЛАТФОРМЕ станции метро "Площадь революции"
Место завершения
🏁 Оружейная палата
Кремлевская сокровищница (Пн. Ср. Пт. в 13:30)
Кремлевская сокровищница (Пн. Ср. Пт. в 13:30)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алла В.
Алла В.
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174 отзыва оставили туристы

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