Экскурсия в один из самых важных музея Московского Кремля — Оружейную палату, а перед этим экскурсия-прогулка по Александровскому саду*.

Экскурсия начнется в самом сердце Москвы: в Александровском саду. Здесь тесно перепились века и история 📖, пройдя по тенистым аллеям сада окунемся в историю и увидим памятники трех столетий.

Пешеходная экскурсия-прогулка завершится у Боровицких ворот Кремля, а дальше будет посещение самого важного из музеев столицы: Оружейной палаты.

Оружейная палата Московского Кремля — самый известный музей-сокровищница России. В залах Оружейной палаты собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха, парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Посещение Оружейной палаты проходит с аудиогидом.