Круговая речная прогулка по Водоотводному каналу и Москве-реке с аудиогидом

Проплыть вокруг «Золотого острова» и полюбоваться главными памятниками столицы

Этот маршрут доступен только для маломерных судов, способных проплыть под низкими мостами Обводного канала.

На кораблике вместимостью до 60 человек вы совершите эту прогулку и оцените архитектуру Болотного острова.

А из рассказа аудиогида услышите об истории этих мест.
Круговая речная прогулка по Водоотводному каналу и Москве-реке с аудиогидом
Круговая речная прогулка по Водоотводному каналу и Москве-реке с аудиогидом
Круговая речная прогулка по Водоотводному каналу и Москве-реке с аудиогидом
Круговая речная прогулка по Водоотводному каналу и Москве-реке с аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Круговой маршрут в самом центре Москвы

Начало и окончание этого круиза — буквально напротив Кремля, на Болотной набережной. Вы увидите недавно отреставрированное здание Дома культуры «ГЭС-2» и фабрику «Красный Октябрь», оцените блеск куполов и пестроту пряничного храма Василия Блаженного, проплывете под Патриаршим и Парящим мостами и сделаете снимки фотогеничной высотки на Котельнической. И конечно, полюбуетесь исторической застройкой Замоскворечья. Прогулку украсит вереница фонтанов, расположенных в водах Обводного канала.
И все это — под сопровождение аудиогида с интересными фактами о первопрестольной.

Организационные детали

  • На теплоходах «Москва Ривер, Идегей, Венеция, Столица-1» вместимостью до 60 человек.
  • На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар с горячими и прохладительными напитками, а также закусками
  • Прогулка проходит в сопровождении аудиогида
  • Прогулка доступна для пассажиров с велосипедами, самокатами, детскими колясками, а также для маломобильных пассажиров

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Третьяковского причала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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