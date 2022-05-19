Начало и окончание этого круиза — буквально напротив Кремля, на Болотной набережной. Вы увидите недавно отреставрированное здание Дома культуры «ГЭС-2» и фабрику «Красный Октябрь», оцените блеск куполов и пестроту пряничного храма Василия Блаженного, проплывете под Патриаршим и Парящим мостами и сделаете снимки фотогеничной высотки на Котельнической. И конечно, полюбуетесь исторической застройкой Замоскворечья. Прогулку украсит вереница фонтанов, расположенных в водах Обводного канала.
И все это — под сопровождение аудиогида с интересными фактами о первопрестольной.