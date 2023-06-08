Что вас ожидает:

Отправляйтесь вместе с нами на увлекательную часовую прогулку от Южного речного вокзала по югу Москвы. Свежий воздух, тишина и покой — всем этим вы в полной мере насладитесь во время нашего неспешного маршрута мимо Бобрового острова и парка «Печатники». Перед вами откроются живописные виды на парки, затоны и набережные южной акватории Москвы-реки. Это отличный вариант для семейного отдыха.

Важно:

На причал необходимо прибывать заблаговременно. Посадка на теплоход производится за 10 минут до начала рейса в порядке «живой очереди».