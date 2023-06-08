Устали от городского шума и суеты? Лучшим решением станет неспешная часовая прогулка по южной акватории Москва-реки! Перед вами откроются чудесные виды парков, набережных и затонов. Данный маршрут — прекрасная возможность отдохнуть и приятно провести время.
Ближайшие даты:
8
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
Что вас ожидает:
- Южный речной вокзал
- Бобровый остров
- Парк «Печатники»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Отправляйтесь вместе с нами на увлекательную часовую прогулку от Южного речного вокзала по югу Москвы. Свежий воздух, тишина и покой — всем этим вы в полной мере насладитесь во время нашего неспешного маршрута мимо Бобрового острова и парка «Печатники». Перед вами откроются живописные виды на парки, затоны и набережные южной акватории Москвы-реки. Это отличный вариант для семейного отдыха.
Важно:
На причал необходимо прибывать заблаговременно. Посадка на теплоход производится за 10 минут до начала рейса в порядке «живой очереди».
Ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Южный речной вокзал (Причал №2)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30.Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса. Не опаздывайте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании