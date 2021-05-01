Воскресным утром на белоснежном теплоходе мы отправимся от причала «Кленовый бульвар» в путешествие по Москве-реке. Полюбуемся на живописный парк Печатники, пройдем через Шлюз №10 Канала им. Москвы, насладимся красотой парка Коломенское. После шлюзования в Шлюзе «Трудкоммуна» наш теплоход причалит в Дзержинском. Здесь вас ждет 2-х часовая прогулка по территории монастыря. Вы можете выбрать билет с экскурсоводом или самостоятельную прогулку.
Николо-Угрешский монастырь:
Основанный в 1380 году князем Дмитрием Донским подмосковный монастырь на протяжении веков служил грандиозным духовным центром. В обители много церковно-архитектурных памятников, а главенствует тут Спасо-Преображенский собор. В монастыре отрыт Музей-ризница, где выставляются церковные древности, а также Музей императора Николая II, где можно узнать подробнее о жизни царской семьи.
Меню завтрака:
горячий сэндвич с ветчиной и сыром 150 гр.
чай 300 мл.
вода минеральная 500 мл.
Важно знать:
на теплоходах работают экскурсоводы;
посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
продукты питания приносить не разрешается;
на теплоходе действует свободная рассадка;
дети до 6 лет — бесплатно.
Цены на экскурсию
Для группы 1-60 человек
Взрослый, (без питания)
1 990 ₽
Детский, (с 6 до 12 лет, с обедом)
2 300 ₽
Взрослый, (с обедом и c экскурсией по монастырю)
2 800 ₽
Детский, (с 6 до 12 лет)
1 590 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка на теплоходе
Экскурсия по монастырю (при покупки билета с гидом)
Завтрак
Что не входит
Личные расходы
Экскурсия по монастырю (при покупки билета без гида)
Место начала и завершения
Причал «Кленовый бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.