По воскресеньям в 09:00

Добро пожаловать на борт теплохода.



Мы отправляемся в речное путешествие от причала Кленовый бульвар до Николо-Угрешского монастыря.



У вас будет время, чтобы прогуляться по монастырю и познакомиться с местными святынями.



А если вы захотите узнать больше об этом месте, вы можете взять экскурсию с гидом.



Отдохните от городской суеты и насладитесь природой с борта теплохода.