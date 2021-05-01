По воскресеньям в 09:00

Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь

Добро пожаловать на борт теплохода

Добро пожаловать на борт теплохода.

Мы отправляемся в речное путешествие от причала Кленовый бульвар до Николо-Угрешского монастыря.

У вас будет время, чтобы прогуляться по монастырю и познакомиться с местными святынями.

А если вы захотите узнать больше об этом месте, вы можете взять экскурсию с гидом.

Отдохните от городской суеты и насладитесь природой с борта теплохода.
Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь
Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь
Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь
Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь
Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь
Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь

Маршрут:

  • Воскресным утром на белоснежном теплоходе мы отправимся от причала «Кленовый бульвар» в путешествие по Москве-реке. Полюбуемся на живописный парк Печатники, пройдем через Шлюз №10 Канала им. Москвы, насладимся красотой парка Коломенское. После шлюзования в Шлюзе «Трудкоммуна» наш теплоход причалит в Дзержинском. Здесь вас ждет 2-х часовая прогулка по территории монастыря. Вы можете выбрать билет с экскурсоводом или самостоятельную прогулку.

Николо-Угрешский монастырь:

  • Основанный в 1380 году князем Дмитрием Донским подмосковный монастырь на протяжении веков служил грандиозным духовным центром. В обители много церковно-архитектурных памятников, а главенствует тут Спасо-Преображенский собор. В монастыре отрыт Музей-ризница, где выставляются церковные древности, а также Музей императора Николая II, где можно узнать подробнее о жизни царской семьи.

Меню завтрака:

  • горячий сэндвич с ветчиной и сыром 150 гр.
  • чай 300 мл.
  • вода минеральная 500 мл.

Важно знать:

  • на теплоходах работают экскурсоводы;
  • посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
  • продукты питания приносить не разрешается;
  • на теплоходе действует свободная рассадка;
  • дети до 6 лет — бесплатно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-60 человек
Взрослый, (без питания)
1 990 ₽
Детский, (с 6 до 12 лет, с обедом)
2 300 ₽
Взрослый, (с обедом и c экскурсией по монастырю)
2 800 ₽
Детский, (с 6 до 12 лет)
1 590 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Экскурсия по монастырю (при покупки билета с гидом)
  • Завтрак
Что не входит
  • Личные расходы
  • Экскурсия по монастырю (при покупки билета без гида)
Место начала и завершения
Причал «Кленовый бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По воскресеньям в 09:00

Teplohod I.
Teplohod I.
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