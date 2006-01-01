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Круиз по Москве-реке на яхте Mercedes-Benz

4.7
35 отзывов
Флотилия-Рэдиссон
Флотилия-Рэдиссон – Гид из Москвы
Круиз по Москве-реке на борту белоснежной панорамной яхты от Radisson Royal и Mercedes-Benz.

Вас ждёт новое меню от шеф-повара, зона для отдыха и релаксации, а также уникальная атмосфера роскоши и домашнего уюта.

Наш шеф-повар приятно удивит вас немецкой кухней и авторскими коктейлями.

А из панорамных окон вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Москвы: Храм Христа Спасителя, Кремль, Сталинские высотки и многое другое.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🌇Подходит для вечера

  • 1 500 ₽ за человека

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Круиз по Москве-реке на яхте Mercedes-Benz
Круиз по Москве-реке на яхте Mercedes-Benz

Что вы увидите

  • Гостиница «Украина»
  • Мэрия Москвы
  • Дом Правительства РФ
  • Новодевичий монастырь
  • Киевский вокзал
  • МГУ им. Ломоносова
  • стадион Лужники
  • Академия наук РФ
  • Парк им. Горького
  • Центральный дом художника
  • Памятник Петру I
  • «Дом на набережной»
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Дом на Котельнической набережной
  • Новоспасский монастырь
Оцените атмосферу современной роскоши на обновленной яхте 🛥️ совместного альянса флотилии «Рэдиссон Ройал» и компании Mercedes-Benz. Теперь легендарному качеству и дизайну удивятся не только адепты премиальных авто, но и гости речных круизов.
Яхта Mercedes-Benz ежедневно отправляется в круизы по Москве-реке от причала «Гостиница "Украина"». Белоснежная панорамная яхта внушительных размеров(60 м в длину и 12 м в ширину) вмещает 110 персон в основном зале, 28 персон в салоне первого класса и предлагает дополнительные посадочные места на верхней открытой палубе. Обновленный интерьер отвечает представлениям об эстетике Mercedes-Benz — фирменный стиль чувствуется в каждой детали. А в новое меню на борту вошли блюда немецкой кухни 🥧 и авторские коктейли от Mercedes BAR.

Уникальные особенности круиза на яхте Mercedes-Benz:

  • Новое меню от шеф-повара с блюдами немецкой кухни
  • «Зеленая зона» для отдыха и релаксации
  • Теплое освещение, трансформирующее пространство
  • Эксклюзивные дизайнерские решения в оформлении интерьера
  • Атмосфера домашнего уюта
Что входит
  • Теплоходный круиз
Что не входит
  • Расходы на еду и напитки
Начало и место завершения
🚩 наб. Тараса Шевченко, 2/1
Круиз по Москве-реке на яхте Mercedes-Benz
Круиз по Москве-реке на яхте Mercedes-Benz
Круиз по Москве-реке на яхте Mercedes-Benz
Круиз по Москве-реке на яхте Mercedes-Benz
Круиз по Москве-реке на яхте Mercedes-Benz

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Флотилия-Рэдиссон
Флотилия-Рэдиссон
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35 отзывов оставили туристы

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