Оцените атмосферу современной роскоши на обновленной яхте 🛥️ совместного альянса флотилии «Рэдиссон Ройал» и компании Mercedes-Benz. Теперь легендарному качеству и дизайну удивятся не только адепты премиальных авто, но и гости речных круизов.
Яхта Mercedes-Benz ежедневно отправляется в круизы по Москве-реке от причала «Гостиница "Украина"». Белоснежная панорамная яхта внушительных размеров(60 м в длину и 12 м в ширину) вмещает 110 персон в основном зале, 28 персон в салоне первого класса и предлагает дополнительные посадочные места на верхней открытой палубе. Обновленный интерьер отвечает представлениям об эстетике Mercedes-Benz — фирменный стиль чувствуется в каждой детали. А в новое меню на борту вошли блюда немецкой кухни 🥧 и авторские коктейли от Mercedes BAR.
Уникальные особенности круиза на яхте Mercedes-Benz:
Новое меню от шеф-повара с блюдами немецкой кухни
«Зеленая зона» для отдыха и релаксации
Теплое освещение, трансформирующее пространство
Эксклюзивные дизайнерские решения в оформлении интерьера
Атмосфера домашнего уюта
Что входит
Теплоходный круиз
Что не входит
Расходы на еду и напитки
Начало и место завершения
🚩 наб. Тараса Шевченко, 2/1
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