Оцените атмосферу современной роскоши на обновленной яхте 🛥️ совместного альянса флотилии «Рэдиссон Ройал» и компании Mercedes-Benz. Теперь легендарному качеству и дизайну удивятся не только адепты премиальных авто, но и гости речных круизов.

Яхта Mercedes-Benz ежедневно отправляется в круизы по Москве-реке от причала «Гостиница "Украина"». Белоснежная панорамная яхта внушительных размеров(60 м в длину и 12 м в ширину) вмещает 110 персон в основном зале, 28 персон в салоне первого класса и предлагает дополнительные посадочные места на верхней открытой палубе. Обновленный интерьер отвечает представлениям об эстетике Mercedes-Benz — фирменный стиль чувствуется в каждой детали. А в новое меню на борту вошли блюда немецкой кухни 🥧 и авторские коктейли от Mercedes BAR.

Уникальные особенности круиза на яхте Mercedes-Benz: