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Круиз по Москве-реке за час

4.6
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Обзорная прогулка 👣 на комфортабельных теплоходах.

Лучшим развлечением каждого лета становится мини-путешествие по одной из самых известных рек страны, с просмотром лучших достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 590 ₽ за человека

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Круиз по Москве-реке за час
Круиз по Москве-реке за час

Что вы увидите

  • Парк Горького
  • Парк Музеон
  • Памятник Петру
  • Театр Эстрады
  • Большой Каменный мост
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парк Зарядье
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Большой Устьинский Мост
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост
  • Крымский мост

Что вас ожидает:

  • Компания Мегафлот приглашает жителей Москвы, гостей города, а также всех желающих принять участие в прогулке 👣 по реке за один час, на борту одного из наших теплоходов. Мероприятие проводится следующими судами: «Алина Танго», «Варлаам Керетский», «Капитан Смолик», «Индиго», «Адмиралъ», «Экскурсионный М-250», «М-230», «М-88».
  • Вам откроются неповторимые виды с середины реки на многовековые стены Московского Кремля, монументальный шик и строгость высотки на Котельнической набережной, а также район Зарядье, на территории которого расположился современный ландшафтный парк 🌳 встречи на борту!
Что входит
  • Речная прогулка
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Круиз по Москве-реке за час
Круиз по Москве-реке за час
Круиз по Москве-реке за час
Круиз по Москве-реке за час

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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