Компания Мегафлот приглашает жителей Москвы, гостей города, а также всех желающих принять участие в прогулке 👣 по реке за один час, на борту одного из наших теплоходов. Мероприятие проводится следующими судами: «Алина Танго», «Варлаам Керетский», «Капитан Смолик», «Индиго», «Адмиралъ», «Экскурсионный М-250», «М-230», «М-88».
Вам откроются неповторимые виды с середины реки на многовековые стены Московского Кремля, монументальный шик и строгость высотки на Котельнической набережной, а также район Зарядье, на территории которого расположился современный ландшафтный парк 🌳 встречи на борту!
Что входит
Речная прогулка
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.