Приглашаем на зажигательную вечернюю дискотеку с модным DJ на борту комфортабельного двухпалубного теплохода «Москва»
Приглашаем на зажигательную вечернюю дискотеку с модным DJ на борту комфортабельного двухпалубного теплохода «Москва»! Берем теплоход, отличное настроение, включаем музыку и устраиваем дискотеку Гранд-Диско прямо на борту.
Танцы, веселье и конечно же ночная Москва с воды! Берите своих друзей и коллег и приходите к нам, гарантируем веселую дискотеку и заряд хорошего настроения на все выходные!
Танцы, веселье и конечно же ночная Москва с воды! Берите своих друзей и коллег и приходите к нам, гарантируем веселую дискотеку и заряд хорошего настроения на все выходные!
Что вас ожидает 🤩
- Дом Музыки
- Краснохолмский мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Причал Большой Устьинский мост
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Театр Эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк Музеон
- Причал Крымский мост
- Парк Горького
- Пушкинский мост
- Лужники
- Московская канатная дорога
- Причал Воробьевы горы
- Причал ЦКПиО им. Горького
- Причал Большой каменный мост
- Причал Новоспасский мост
Вы увидите ТОП-7 достопримечательностей:
- Парящий мост парка Зарядье;
- Московский Кремль;
- Собор Василия Блаженного;
- Храм Христа Спасителя;
- памятник Петру Первому;
- ЦПКиО им. Горького;
- Канатную дорогу на Воробьёвых Горах.
Особенности маршрута
По пятницам — теплоход совершает круговой маршрут с возвращением на причал посадки «Новоспасский мост».
По субботам — эксклюзив от нашей компании, теплоход проследует в одну сторону через всю красавицу вечернюю Москву до футуристических башен Москва-Сити, причала «Международная выставка». Вечернее Сити завораживает с воды, отличная музыка, свежий воздух и приятная атмосфера позволит отлично отдохнуть от городской суеты.
Меню ужина:
- Сок, 200 мл.
Салат «Юнга»: огурчики (100гр.), капуста с корейской морковью (100гр.)
Аппетитный шашлык из курицы (220гр.) с лавашем (50гр.) и соусом
Чай черный/зеленый (300мл.)
Шоколад Мерси
Важно знать:
- Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса;
- Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков);
- Продукты питания приносить не разрешается;
- После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка по реке в одну сторону или с возвратом на причал отправления (в зависимости от выбранного билета)
- Обед или ужин (при покупке билета с питанием)
- Дискотека на борту
- Что не входит
- Обед или ужин (при покупке билета без питания)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 11:00 до 20:00Экскурсия длится около 1 часа 6 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 11:00 до 20:00
Спутник — ваш гид в Москве
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