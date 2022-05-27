Вы увидите ТОП-7 достопримечательностей:

Парящий мост парка Зарядье;

Московский Кремль;

Собор Василия Блаженного;

Храм Христа Спасителя;

памятник Петру Первому;

ЦПКиО им. Горького;

Канатную дорогу на Воробьёвых Горах.

Особенности маршрута

По пятницам — теплоход совершает круговой маршрут с возвращением на причал посадки «Новоспасский мост».

По субботам — эксклюзив от нашей компании, теплоход проследует в одну сторону через всю красавицу вечернюю Москву до футуристических башен Москва-Сити, причала «Международная выставка». Вечернее Сити завораживает с воды, отличная музыка, свежий воздух и приятная атмосфера позволит отлично отдохнуть от городской суеты.

Меню ужина:

Сок, 200 мл.

Салат «Юнга»: огурчики (100гр.), капуста с корейской морковью (100гр.)

Аппетитный шашлык из курицы (220гр.) с лавашем (50гр.) и соусом

Чай черный/зеленый (300мл.)

Шоколад Мерси

Важно знать: