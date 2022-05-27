Круиз по центру Москвы "Гранд-Диско" от причала "Новоспасский мост"

Приглашаем на зажигательную вечернюю дискотеку с модным DJ на борту комфортабельного двухпалубного теплохода «Москва»

Приглашаем на зажигательную вечернюю дискотеку с модным DJ на борту комфортабельного двухпалубного теплохода «Москва»! Берем теплоход, отличное настроение, включаем музыку и устраиваем дискотеку Гранд-Диско прямо на борту.

Танцы, веселье и конечно же ночная Москва с воды! Берите своих друзей и коллег и приходите к нам, гарантируем веселую дискотеку и заряд хорошего настроения на все выходные!
Круиз по центру Москвы "Гранд-Диско" от причала "Новоспасский мост"
Круиз по центру Москвы "Гранд-Диско" от причала "Новоспасский мост"
Круиз по центру Москвы "Гранд-Диско" от причала "Новоспасский мост"
Круиз по центру Москвы "Гранд-Диско" от причала "Новоспасский мост"
Круиз по центру Москвы "Гранд-Диско" от причала "Новоспасский мост"
Круиз по центру Москвы "Гранд-Диско" от причала "Новоспасский мост"

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Музыки
  • Краснохолмский мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Причал Большой Устьинский мост
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк Музеон
  • Причал Крымский мост
  • Парк Горького
  • Пушкинский мост
  • Лужники
  • Московская канатная дорога
  • Причал Воробьевы горы
  • Причал ЦКПиО им. Горького
  • Причал Большой каменный мост
  • Причал Новоспасский мост

Вы увидите ТОП-7 достопримечательностей:

  • Парящий мост парка Зарядье;
  • Московский Кремль;
  • Собор Василия Блаженного;
  • Храм Христа Спасителя;
  • памятник Петру Первому;
  • ЦПКиО им. Горького;
  • Канатную дорогу на Воробьёвых Горах.

Особенности маршрута

По пятницам — теплоход совершает круговой маршрут с возвращением на причал посадки «Новоспасский мост».
По субботам — эксклюзив от нашей компании, теплоход проследует в одну сторону через всю красавицу вечернюю Москву до футуристических башен Москва-Сити, причала «Международная выставка». Вечернее Сити завораживает с воды, отличная музыка, свежий воздух и приятная атмосфера позволит отлично отдохнуть от городской суеты.

Меню ужина:

  • Сок, 200 мл.
Салат «Юнга»: огурчики (100гр.), капуста с корейской морковью (100гр.)
Аппетитный шашлык из курицы (220гр.) с лавашем (50гр.) и соусом

Чай черный/зеленый (300мл.)

Шоколад Мерси

Важно знать:

  • Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса;
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков);
  • Продукты питания приносить не разрешается;
  • После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по реке в одну сторону или с возвратом на причал отправления (в зависимости от выбранного билета)
  • Обед или ужин (при покупке билета с питанием)
  • Дискотека на борту
Что не входит
  • Обед или ужин (при покупке билета без питания)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Экскурсия длится около 1 часа 6 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 11:00 до 20:00

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