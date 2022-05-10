Круиз по центру Москвы в Новоспасский монастырь с экскурсией

Полюбоваться видами столицы с борта теплохода и посетить древнюю обитель

Круиз
По воскресеньям мы приглашаем вас на эту комбинированную прогулку.

Сначала вы проплывете на теплоходе «Москва», где с комфортом могут разместиться до 150 человек: от Москва-Сити до Воробьевых гор, от парка Горького до Кремля и Зарядья.

А затем посетите Новоспасскую обитель и узнаете о ее пятивековой истории.
Круиз по центру Москвы в Новоспасский монастырь с экскурсией
Круиз по центру Москвы в Новоспасский монастырь с экскурсией
Круиз по центру Москвы в Новоспасский монастырь с экскурсией
Круиз по центру Москвы в Новоспасский монастырь с экскурсией
Круиз по центру Москвы в Новоспасский монастырь с экскурсией
Круиз по центру Москвы в Новоспасский монастырь с экскурсией
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Теплоходная прогулка по центру

Знаменитый теплоход «Москва» провезет вас от стеклянных современных небоскребов Сити до мощных белокаменных стен Новоспасского монастыря. Это довольно протяженный маршрут, который позволит увидеть главные достопримечательности, парки и мосты столицы. Попутно вы послушаете рассказы гида о хрониках города и его символах.

Экскурсия в Новоспасский монастырь

На живописном Крутицком холме вас ждет 500-летняя обитель, которую не обошло стороной ни одно значимое событие в истории России. С гидом вы осмотрите храмы монастыря, откроете связанные с ним любопытные факты, посетите усыпальницу бояр Романовых и узнаете о прародителях царственного рода.

После экскурсии вы можете остаться в монастыре: выпить чаю с пирожками в трапезной, подняться на высокую колокольню, чтобы полюбоваться видами, а может, даже заглянуть в соседнее Крутицкое подворье.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» — Дом правительства — Гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Причал «Крымский мост» — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Причал «Новоспасский мост»

Организационные детали

  • Прогулки проходят на теплоходах «Москва-21» и «Москва-24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • На теплоходе работает экскурсовод
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Приносить продукты питания на борт не разрешается.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Международная выставка»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьми🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмыНа теплоходе🛳Круизы

Еще несколько похожих предложений в Москве

Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь
8 часов
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Teplohod
5
1 отзыв
Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь
Добро пожаловать на борт теплохода
от 2 490 за 1 человека
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом от парка «Зарядье»
2.5 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Teplohod
4.5
5 отзывов
Круиз по центру Москвы с ужином или обедом от парка «Зарядье»
Какая она, Москва с борта теплохода
от 1 290 за 1 человека
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Алексей
5
10 отзывов
Авторская экскурсия по трем смотровым крышам Москвы
Самая популярная экскурсия! На этой экскурсии мы не только знакомимся с центром Москвы, но
3 000 за 1 человека
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
2 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Teplohod
3.5
2 отзыва
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке! На комфортабельном теплоходе - тёзке столицы - мы пройдём от небоскрёбов
1 290 за 1 человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
3 часа
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Флотилия-Рэдиссон
4.5
324 отзыва
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Представьте себе круиз на яхте по Москве-реке
1 200 за 1 человека
Москва: исторический центр за пару часов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
4.9
58 отзывов
Москва: исторический центр за пару часов
Чтобы ближе познакомиться с Москвой, нужно пройтись по древним улицам исторического центра
от 7 285 за 1-5 чел.
Музей Москва-Сити: 56 этаж с панорамным видом
1 час
Групповая
Мария и Гюльмира
4.1
18 отзывов
Музей Москва-Сити: 56 этаж с панорамным видом
Понять, как и зачем появился город небоскребов, а заодно полюбоваться столицей с высоты
990 за 1 человека
Теплоходная прогулка «River tour» по Москве-реке
1 час 20 минут
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Дарим
Нет отзывов
Теплоходная прогулка «River tour» по Москве-реке
Мини-круиз на теплоходе позволит вам отвлечься от суеты мегаполиса и полюбоваться красавицей-Москвой
от 800 за 1 человека
Женские монастыри Москвы
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владислав
5
1 отзыв
Женские монастыри Москвы
В ходе нашей автомобильной поездки мы посетим самые известные женские монастыри Москвы
4 000 за 1-4 чел.
Экскурсия по крышам Москвы
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
4.5
26 отзывов
Экскурсия по крышам Москвы
Я покажу вам столицу с воздуха! Я предоставляю самый большой список доступных крыш в Москве
от 1 250 за 1 человека
«Москва как на ладони» - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Любимый
4
1 отзыв
«Москва как на ладони» - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
Вы уже изучили Москву полностью
1 990 за 1 человека
Групповая экскурсия по центру Москвы
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Алексей
4.5
42 отзыва
Групповая экскурсия по центру Москвы
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
1 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ