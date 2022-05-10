Знаменитый теплоход «Москва» провезет вас от стеклянных современных небоскребов Сити до мощных белокаменных стен Новоспасского монастыря. Это довольно протяженный маршрут, который позволит увидеть главные достопримечательности, парки и мосты столицы. Попутно вы послушаете рассказы гида о хрониках города и его символах.
На живописном Крутицком холме вас ждет 500-летняя обитель, которую не обошло стороной ни одно значимое событие в истории России. С гидом вы осмотрите храмы монастыря, откроете связанные с ним любопытные факты, посетите усыпальницу бояр Романовых и узнаете о прародителях царственного рода.
После экскурсии вы можете остаться в монастыре: выпить чаю с пирожками в трапезной, подняться на высокую колокольню, чтобы полюбоваться видами, а может, даже заглянуть в соседнее Крутицкое подворье.
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