Что вас ожидает

Теплоходная прогулка по центру

Знаменитый теплоход «Москва» провезет вас от стеклянных современных небоскребов Сити до мощных белокаменных стен Новоспасского монастыря. Это довольно протяженный маршрут, который позволит увидеть главные достопримечательности, парки и мосты столицы. Попутно вы послушаете рассказы гида о хрониках города и его символах.

Экскурсия в Новоспасский монастырь

На живописном Крутицком холме вас ждет 500-летняя обитель, которую не обошло стороной ни одно значимое событие в истории России. С гидом вы осмотрите храмы монастыря, откроете связанные с ним любопытные факты, посетите усыпальницу бояр Романовых и узнаете о прародителях царственного рода.

После экскурсии вы можете остаться в монастыре: выпить чаю с пирожками в трапезной, подняться на высокую колокольню, чтобы полюбоваться видами, а может, даже заглянуть в соседнее Крутицкое подворье.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» — Дом правительства — Гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Причал «Крымский мост» — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Причал «Новоспасский мост»

Организационные детали