В первой части путешествия вы полюбуетесь парком Коломенское и увидите, как двухпалубный теплоход «Москва» проходит шлюзование в трех шлюзах. Судно преодолеет многие повороты Москвы-реки, пройдет вдоль района Марьино и нескольких поселков, а конечной целью станет уютная деревня Заозерье. На обратном пути теплоход остановится у причала «Братеево» рядом со станцией метро Алма-Атинская.
Причал «Кленовый Бульвар» — Южный речной вокзал — Печатники — Шлюз № 10 Канала им. Москвы — Коломенское — Марьино — Шлюз «Трудкоммуна» — Николо-Угрешский монастырь (остановка) — Лыткарино — пос. Тураево — Андреевский шлюз — пос. Мячково — Заозерье (оборот) — Причал «Кленовый Бульвар»