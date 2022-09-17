Вас ждет настоящий круиз выходного дня на 10-11 часов.



За это время вы проплывете от Южного речного вокзала до живописной деревни Заозерье, пройдете через три шлюза, посмотрите на южные районы Москвы и сделаете отличные фото.



Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе, где могут с комфортом разместиться до 150 человек и есть все удобства.