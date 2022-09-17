Круиз «Подмосковная сказка в Заозерье»

Отправиться в речное путешествие, полюбоваться зелеными берегами и увидеть шлюзы

Круиз
Вас ждет настоящий круиз выходного дня на 10-11 часов.

За это время вы проплывете от Южного речного вокзала до живописной деревни Заозерье, пройдете через три шлюза, посмотрите на южные районы Москвы и сделаете отличные фото.

Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе, где могут с комфортом разместиться до 150 человек и есть все удобства.
Круиз «Подмосковная сказка в Заозерье»
Круиз «Подмосковная сказка в Заозерье»
Круиз «Подмосковная сказка в Заозерье»
Круиз «Подмосковная сказка в Заозерье»
Круиз «Подмосковная сказка в Заозерье»
Круиз «Подмосковная сказка в Заозерье»
Круиз «Подмосковная сказка в Заозерье»
Круиз «Подмосковная сказка в Заозерье»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мини-круиз по югу столицы и Подмосковью

В первой части путешествия вы полюбуетесь парком Коломенское и увидите, как двухпалубный теплоход «Москва» проходит шлюзование в трех шлюзах. Судно преодолеет многие повороты Москвы-реки, пройдет вдоль района Марьино и нескольких поселков, а конечной целью станет уютная деревня Заозерье. На обратном пути теплоход остановится у причала «Братеево» рядом со станцией метро Алма-Атинская.

Маршрут прогулки

Причал «Кленовый Бульвар» — Южный речной вокзал — Печатники — Шлюз № 10 Канала им. Москвы — Коломенское — Марьино — Шлюз «Трудкоммуна» — Николо-Угрешский монастырь (остановка) — Лыткарино — пос. Тураево — Андреевский шлюз — пос. Мячково — Заозерье (оборот) — Причал «Кленовый Бульвар»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Москва» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан. Рассадка свободная.
  • Сопровождение гида не предполагается
  • Можно приносить с собой еду и напитки, в том числе алкогольные с чеком из магазина (кроме пенных напитков)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Кленовый Бульвар» (метро Коломенская или Технопарк)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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