Отправляйтесь на интерактивную водную прогулку по Москве-реке на роскошной яхте Рэдиссон!
Ваша прогулка пройдет по самому центру столицы вдоль основных достопримечательностей города. Величественные здания разных эпох, широкие проспекты и просторные парки будут сменять друг друга, радуя гостей новыми видами Москвы.
На протяжении прогулки аудиогид будет рассказывать вам, какой была столица в царские времена и во времена СССР, вы представите, как сквозь века менялся облик Москвы и, конечно, насладитесь шикарными видами современного города.
На борту яхты работает ресторан с интернациональной кухней. Вы сможете заказать полноценный обед/ужин или просто насладиться чашечкой кофе или бокалом вина. Не забывайте делать снимки, фотографии с яхты получаются потрясающие!
Организационные моменты
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы сами проходите на яхту.
- Прогулка доступна в любую погоду и любое время года. Навигация по реке круглогодичная.
- До даты тура найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Билеты со штрихкодом будут в приложении. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку.
- СМС приходит в течение часа после заказа в рабочее время ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, вы получите СМС наутро).
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
- 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
- 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
- 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
- Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
- Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.