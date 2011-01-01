Отправляйтесь на интерактивную водную прогулку по Москве-реке на роскошной яхте Рэдиссон!

Ваша прогулка пройдет по самому центру столицы вдоль основных достопримечательностей города. Величественные здания разных эпох, широкие проспекты и просторные парки будут сменять друг друга, радуя гостей новыми видами Москвы.

На протяжении прогулки аудиогид будет рассказывать вам, какой была столица в царские времена и во времена СССР, вы представите, как сквозь века менялся облик Москвы и, конечно, насладитесь шикарными видами современного города.

На борту яхты работает ресторан с интернациональной кухней. Вы сможете заказать полноценный обед/ужин или просто насладиться чашечкой кофе или бокалом вина. Не забывайте делать снимки, фотографии с яхты получаются потрясающие!

Организационные моменты