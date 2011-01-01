Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»

Хотите узнать больше о Москве и увидеть город с необычного ракурса

5
2 отзыва
Хотите узнать больше о Москве и увидеть город с необычного ракурса? Тогда эта экскурсия для вас.

Проходите на борт яхты «Рэдиссон» и отправляйтесь в путешествие по центру столицы.

Вы увидите уже знакомые достопримечательности — Московский кремль, Новодевичий монастырь, Храм Василия Блаженного.

В вашем распоряжении аудиогид — за два часа вы узнаете как менялся облик столицы в течение несколько веков.
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»

Что вы увидите 🤩

  • Гостиница «Украина»
  • Дом Правительства Российской Федерации
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Центральный парк культуры и отдыха им. Горького
  • Центральный Дом Художника
  • Дом на набережной
  • Храм Христа Спасителя
  • Храм Василия Блаженного
  • Кремль
Отправляйтесь на интерактивную водную прогулку по Москве-реке на роскошной яхте Рэдиссон!
Ваша прогулка пройдет по самому центру столицы вдоль основных достопримечательностей города. Величественные здания разных эпох, широкие проспекты и просторные парки будут сменять друг друга, радуя гостей новыми видами Москвы.
На протяжении прогулки аудиогид будет рассказывать вам, какой была столица в царские времена и во времена СССР, вы представите, как сквозь века менялся облик Москвы и, конечно, насладитесь шикарными видами современного города.
На борту яхты работает ресторан с интернациональной кухней. Вы сможете заказать полноценный обед/ужин или просто насладиться чашечкой кофе или бокалом вина. Не забывайте делать снимки, фотографии с яхты получаются потрясающие!
Организационные моменты
  • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы сами проходите на яхту.
  • Прогулка доступна в любую погоду и любое время года. Навигация по реке круглогодичная.
  • До даты тура найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Билеты со штрихкодом будут в приложении. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку.
  • СМС приходит в течение часа после заказа в рабочее время ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, вы получите СМС наутро).
  • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
  • Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.
  • Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
  • 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
  • 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
  • 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Круиз с аудиоэкскурсией
1 990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет на яхту «Рэдиссон Ройал»
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Еда и напитки на борту — приобретаются самостоятельно по желанию
Место начала и завершения
Причал Гостиница Украина
Важная информация
  • Внимание!
  • Данный ваучер не является билетом на круиз. Он доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, покажите сотруднику при входе.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и билет.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Билет на яхту доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении и предъявите сотруднику на входе.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

WeGoTrip
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