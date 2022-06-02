Круиз в Николо-Угрешский монастырь с экскурсией

Пройти шлюзы, посетить обитель в Подмосковье и познакомиться с ее богатой историей

Круиз
На белоснежном теплоходе вместимостью до 150 человек вы отправитесь в однодневный круиз.

Путь лежит через шлюзы: вы сможете понаблюдать за их работой.

Уже на месте вас ждет экскурсия по монастырю и его храмам.

В стоимость круиза включен завтрак; также при бронировании вы можете выбрать билет с обедом.
Круиз в Николо-Угрешский монастырь с экскурсией
Круиз в Николо-Угрешский монастырь с экскурсией
Круиз в Николо-Угрешский монастырь с экскурсией
Круиз в Николо-Угрешский монастырь с экскурсией
Круиз в Николо-Угрешский монастырь с экскурсией
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Речной круиз

Маршрут начинается и заканчивается у причала «Кленовый бульвар». Чтобы добраться до цели, теплоход пройдет 10-й шлюз «Перервинского» гидроузла, а затем шлюз гидроузла «Трудкоммуна» к югу от города Дзержинский. Во время речной прогулки вы сможете полюбоваться столичными парками Коломенское и Марьино, а после увидеть, как меняются пейзажи Подмосковья.

Николо-Угрешский монастырь

Вместе с гидом вы обойдете территорию обители: увидите её белокаменные и краснокирпичные стены, оцените убранство храмов и побываете в ризнице. Также вы сможете приложиться частице мощей Святителя Николая Чудотворца. Гид расскажет о чудесах, с ним связанных, а также поведает о богатой истории монастыря, основанного Дмитрием Донским и на многие века ставшего духовным центром края.

Программа

10:00 отправление от причала «Кленовый бульвар»
13:00 прибытие в Николо-Угрешский монастырь
13:00-15:00 экскурсия по территории монастыря с посещением храмов, ризницы
15:15 отправление теплохода обратно
17:15 остановка причал «Братеево»
18:00 прибытие к причалу «Кленовый бульвар»

Маршрут

Причал «Кленовый бульвар» — Южный речной вокзал — Печатники — Шлюз № 10 Канала им. Москвы — Коломенское — Марьино — Шлюз «Трудкоммуна» — Николо-Угрешский монастырь (остановка, экскурсия) — Причал «Кленовый бульвар»

Организационные детали

Питание на борту

  • Завтрак на борту входит в стоимость круиза
  • При бронировании вы можете выбрать билет с ланчем или без ланча. Меню: сок (200 мл) и чай черный/зеленый (300 мл); салат «Юнга», шашлык из курицы с лавашем и соусом (220 гр.), шоколад «Мерси» на десерт.
  • На борту теплохода работает бар с ассортиментом прохладительных напитков, закусок и горячих блюд

Как проходит прогулка

  • На теплоходе «Москва-21», «Москва-24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, бар.
  • Общее время круиза — 7-8 часов
  • Теплоход отправляется и возвращается к причалу «Кленовый Бульвар». На обратном пути теплоход сделает короткую остановку на причале «Братеево» рядом с метро Алма-Атинская.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у причала «Кленовый Бульвар»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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