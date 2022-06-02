Что вас ожидает

Речной круиз

Маршрут начинается и заканчивается у причала «Кленовый бульвар». Чтобы добраться до цели, теплоход пройдет 10-й шлюз «Перервинского» гидроузла, а затем шлюз гидроузла «Трудкоммуна» к югу от города Дзержинский. Во время речной прогулки вы сможете полюбоваться столичными парками Коломенское и Марьино, а после увидеть, как меняются пейзажи Подмосковья.

Николо-Угрешский монастырь

Вместе с гидом вы обойдете территорию обители: увидите её белокаменные и краснокирпичные стены, оцените убранство храмов и побываете в ризнице. Также вы сможете приложиться частице мощей Святителя Николая Чудотворца. Гид расскажет о чудесах, с ним связанных, а также поведает о богатой истории монастыря, основанного Дмитрием Донским и на многие века ставшего духовным центром края.

Программа

10:00 отправление от причала «Кленовый бульвар»

13:00 прибытие в Николо-Угрешский монастырь

13:00-15:00 экскурсия по территории монастыря с посещением храмов, ризницы

15:15 отправление теплохода обратно

17:15 остановка причал «Братеево»

18:00 прибытие к причалу «Кленовый бульвар»

Маршрут

Причал «Кленовый бульвар» — Южный речной вокзал — Печатники — Шлюз № 10 Канала им. Москвы — Коломенское — Марьино — Шлюз «Трудкоммуна» — Николо-Угрешский монастырь (остановка, экскурсия) — Причал «Кленовый бульвар»

Организационные детали

Питание на борту

Завтрак на борту входит в стоимость круиза

При бронировании вы можете выбрать билет с ланчем или без ланча. Меню: сок (200 мл) и чай черный/зеленый (300 мл); салат «Юнга», шашлык из курицы с лавашем и соусом (220 гр.), шоколад «Мерси» на десерт.

На борту теплохода работает бар с ассортиментом прохладительных напитков, закусок и горячих блюд

Как проходит прогулка