Маршрут начинается и заканчивается у причала «Кленовый бульвар». Чтобы добраться до цели, теплоход пройдет 10-й шлюз «Перервинского» гидроузла, а затем шлюз гидроузла «Трудкоммуна» к югу от города Дзержинский. Во время речной прогулки вы сможете полюбоваться столичными парками Коломенское и Марьино, а после увидеть, как меняются пейзажи Подмосковья.
Вместе с гидом вы обойдете территорию обители: увидите её белокаменные и краснокирпичные стены, оцените убранство храмов и побываете в ризнице. Также вы сможете приложиться частице мощей Святителя Николая Чудотворца. Гид расскажет о чудесах, с ним связанных, а также поведает о богатой истории монастыря, основанного Дмитрием Донским и на многие века ставшего духовным центром края.
10:00 отправление от причала «Кленовый бульвар»
13:00 прибытие в Николо-Угрешский монастырь
13:00-15:00 экскурсия по территории монастыря с посещением храмов, ризницы
15:15 отправление теплохода обратно
17:15 остановка причал «Братеево»
18:00 прибытие к причалу «Кленовый бульвар»
Причал «Кленовый бульвар» — Южный речной вокзал — Печатники — Шлюз № 10 Канала им. Москвы — Коломенское — Марьино — Шлюз «Трудкоммуна» — Николо-Угрешский монастырь (остановка, экскурсия) — Причал «Кленовый бульвар»