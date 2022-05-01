Круиз в Серебряный Бор от Москва-Сити

Отправиться на речную прогулку по зеленому уголку города, пройти через шлюз и узнать об этих местах

Круиз
Друзья, приглашаем вас в приятное речное путешествие от Москва-Сити к лесным видам Серебряного Бора! Оно проходит на теплоходе «Москва», где с комфортом могут разместиться до 150 человек.

При бронировании выбирайте прогулку в одну сторону или туда-обратно, с обедом или без.

Вы отдохнете от городской суеты, вдохнете свежий воздух, пройдете через шлюз и сделаете дивные фото.
Круиз в Серебряный Бор от Москва-Сити
Круиз в Серебряный Бор от Москва-Сити
Круиз в Серебряный Бор от Москва-Сити
Круиз в Серебряный Бор от Москва-Сити
Круиз в Серебряный Бор от Москва-Сити
Круиз в Серебряный Бор от Москва-Сити
Круиз в Серебряный Бор от Москва-Сити
Круиз в Серебряный Бор от Москва-Сити
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Белоснежный теплоход встретит вас на причале рядом с небоскребами Москва-Сити и отвезет в живописный Северо-Западный округ столицы. На теплоходе вы пройдете шлюзование в 9-м шлюзе Канала им. Москвы, а гид расскажет о истории канала и о принципе работы шлюза. При бронировании вы можете выбрать один из вариантов программы:

Программа № 1 (в одну сторону, 2 часа). Для этой программы необходима покупка одного билета в одну сторону на каждого гостя.
— 09:00 Отправление от причала «Международная выставка»
— 11:00 Прибытие на причал «Серебряный Бор-2»
— Свободное время для прогулки по Серебряному Бору
— Самостоятельная дорога обратно (например, вы можете сесть на автобус № 21 до метро Полежаевская)

Программа № 2 (туда-обратно, с прогулкой по набережной в Строгино, 5 часов). Для этой программы необходима покупка двух билетов (в одну сторону) на каждого гостя.
— 09:00 Отправление от причала «Международная выставка»
— 11:05 Прибытие на причал «Троице-Лыково» в Строгино
— 11:15-12:15 Свободное время для прогулки по набережной
— 12:30 Отправление теплохода обратно
— 14:00 Прибытие к причалу «Международная выставка»

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» — Мост «Багратион» — Москва-Сити — Западный порт — Шлюз № 9 Канала им. Москвы — Хорошевский и Живописный мосты — Хорошевское спрямление — Щукино — Серебряный Бор — Причал «Троице-Лыково» — Серебряный Бор — Рублёвский лес — Бездонное озеро — Крылатское — Живописный мост — Поселок «Речник» — Карамышевский разлив — Прохождение шлюза № 9 Канала имени Москвы — Филёвская пойма — Шелепихинский и Дорогомиловский мосты — ММДЦ Москва Сити — Мост «Багратион» — Причал «Международная выставка»

Организационные детали

  • Вы можете выбрать билет без питания или с обедом. Меню обеда: сок (200 мл) и чай черный/зеленый (300 мл); салат «Юнга», шашлык из курицы с лавашем и соусом (220 гр.), шоколад «Мерси» на десерт.
  • Наличие билета обязательно для каждого гостя, в том числе для детей до 6 лет
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Продукты питания приносить на борт не разрешается.

Как проходит прогулка

  • На теплоходе «Москва-21» или «Москва 24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • На теплоходах работают экскурсоводы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Международная выставка» в Москва-Сити
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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