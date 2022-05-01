Что вас ожидает

Белоснежный теплоход встретит вас на причале рядом с небоскребами Москва-Сити и отвезет в живописный Северо-Западный округ столицы. На теплоходе вы пройдете шлюзование в 9-м шлюзе Канала им. Москвы, а гид расскажет о истории канала и о принципе работы шлюза. При бронировании вы можете выбрать один из вариантов программы:

Программа № 1 (в одну сторону, 2 часа). Для этой программы необходима покупка одного билета в одну сторону на каждого гостя.

— 09:00 Отправление от причала «Международная выставка»

— 11:00 Прибытие на причал «Серебряный Бор-2»

— Свободное время для прогулки по Серебряному Бору

— Самостоятельная дорога обратно (например, вы можете сесть на автобус № 21 до метро Полежаевская)

Программа № 2 (туда-обратно, с прогулкой по набережной в Строгино, 5 часов). Для этой программы необходима покупка двух билетов (в одну сторону) на каждого гостя.

— 09:00 Отправление от причала «Международная выставка»

— 11:05 Прибытие на причал «Троице-Лыково» в Строгино

— 11:15-12:15 Свободное время для прогулки по набережной

— 12:30 Отправление теплохода обратно

— 14:00 Прибытие к причалу «Международная выставка»

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» — Мост «Багратион» — Москва-Сити — Западный порт — Шлюз № 9 Канала им. Москвы — Хорошевский и Живописный мосты — Хорошевское спрямление — Щукино — Серебряный Бор — Причал «Троице-Лыково» — Серебряный Бор — Рублёвский лес — Бездонное озеро — Крылатское — Живописный мост — Поселок «Речник» — Карамышевский разлив — Прохождение шлюза № 9 Канала имени Москвы — Филёвская пойма — Шелепихинский и Дорогомиловский мосты — ММДЦ Москва Сити — Мост «Багратион» — Причал «Международная выставка»

Организационные детали

Вы можете выбрать билет без питания или с обедом. Меню обеда: сок (200 мл) и чай черный/зеленый (300 мл); салат «Юнга», шашлык из курицы с лавашем и соусом (220 гр.), шоколад «Мерси» на десерт.

Наличие билета обязательно для каждого гостя, в том числе для детей до 6 лет

Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Продукты питания приносить на борт не разрешается.

Как проходит прогулка