Увлекательная прогулка по Москве-реке. На теплоходе «Москва» вы доберетесь до одного из самых зеленых уголков столицы — острова Серебряный Бор. В пути судно несколько раз пройдет шлюзование: гид на борту подробно расскажет об этом процессе, а также о достопримечательностях на пути.
Завтрак и обед на борту. В стоимость всех билетов включен горячий завтрак: круассан с сыром и ветчиной, а также чай. Также при выборе соответствующего билета вы сможете дополнить питание вкуснейшим обедом с горячим блюдом и салатом.
Посещение подворья Покровского монастыря. Корабль пришвартуется в Троице-Лыково, и у вас будет время, чтобы посетить подворье Покровского ставропигиального женского монастыря и познакомиться храмовым комплексом, который включает в себя старинную Троицкую церковь и храм Успения Пресвятой Богородицы.
9:00 — отправление от причала «Международная выставка», завтрак
11:00 — прибытие на причал «Троице-Лыково» в Строгино
11:15 — 12:15 — экскурсия по территории монастыря, свободное время
12:30 — отправление теплохода обратно
14:30 — прибытие к причалу «Международная выставка»
Причал «Международная выставка» — Мост «Багратион» — Деловой центр Москва-Сити — Западный порт — Шлюз № 9 Канала им. Москвы — Хорошевский и Живописный мосты — Хорошевское спрямление — Щукино — «Причал Троице-Лыково» — Пешеходная экскурсия до монастыря — Хорошевский и Живописный мосты — Шлюз № 9 Канала им. Москвы — Западный порт — Причал «Международная выставка»