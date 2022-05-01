Круиз выходного дня в подворье Покровского монастыря

Проплыть на теплоходе к острову Серебряный Бор и посетить храм Успения Пресвятой Богородицы

Круиз
Приглашаем вас отправиться к живописным пейзажам Серебряного Бора и старинным храмам Троице-Лыково! На теплоходе «Москва», где с комфортом могут разместиться до 150 человек, вы проплывете вдоль сосновых лесов, осмотрите бывшие царские угодья, а во время остановки посетите святыни Покровского женского монастыря.
Круиз выходного дня в подворье Покровского монастыря
Круиз выходного дня в подворье Покровского монастыря
Круиз выходного дня в подворье Покровского монастыря
Круиз выходного дня в подворье Покровского монастыря
Круиз выходного дня в подворье Покровского монастыря
Круиз выходного дня в подворье Покровского монастыря
Круиз выходного дня в подворье Покровского монастыря
Круиз выходного дня в подворье Покровского монастыря
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Увлекательная прогулка по Москве-реке. На теплоходе «Москва» вы доберетесь до одного из самых зеленых уголков столицы — острова Серебряный Бор. В пути судно несколько раз пройдет шлюзование: гид на борту подробно расскажет об этом процессе, а также о достопримечательностях на пути.

Завтрак и обед на борту. В стоимость всех билетов включен горячий завтрак: круассан с сыром и ветчиной, а также чай. Также при выборе соответствующего билета вы сможете дополнить питание вкуснейшим обедом с горячим блюдом и салатом.

Посещение подворья Покровского монастыря. Корабль пришвартуется в Троице-Лыково, и у вас будет время, чтобы посетить подворье Покровского ставропигиального женского монастыря и познакомиться храмовым комплексом, который включает в себя старинную Троицкую церковь и храм Успения Пресвятой Богородицы.

Программа речного путешествия

9:00 — отправление от причала «Международная выставка», завтрак
11:00 — прибытие на причал «Троице-Лыково» в Строгино
11:15 — 12:15 — экскурсия по территории монастыря, свободное время
12:30 — отправление теплохода обратно
14:30 — прибытие к причалу «Международная выставка»

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» — Мост «Багратион» — Деловой центр Москва-Сити — Западный порт — Шлюз № 9 Канала им. Москвы — Хорошевский и Живописный мосты — Хорошевское спрямление — Щукино — «Причал Троице-Лыково» — Пешеходная экскурсия до монастыря — Хорошевский и Живописный мосты — Шлюз № 9 Канала им. Москвы — Западный порт — Причал «Международная выставка»

Организационные детали

  • Круиз проходит на теплоходах «Москва-21» или «Москва-24» вместимостью до 150 человек. На борту работает экскурсовод.
  • Посадочный билет необходимо приобрести на ребенка любого возраста
  • Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса

Питание на борту

  • На борту теплохода будет работать кафе-бар с широким ассортиментом прохладительных напитков, закусок и горячих блюд
  • Продукты питания с собой приносить не разрешается
  • Завтрак на борту теплохода входит в стоимость билета
  • Также можно приобрести билет с включенным в стоимость комплексным обедом

Меню комплексного обеда

  • Приветственный напиток: сок, 200 мл
  • Салат «Юнга» (огурчики, капуста с корейской морковью)
  • Аппетитный шашлык из курицы (220 гр) с лавашем (50 гр) и соусом
  • Чай черный/зеленый
  • Шоколад

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от причала «Международная выставка»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥ГрупповыеВодные🏡Выездные🍤ГастрономическиеНа теплоходеСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы🛳Круизы

Еще несколько похожих предложений в Москве

Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь
8 часов
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Teplohod
5
1 отзыв
Круиз на теплоходе «Москва» в Николо-Угрешский монастырь
Добро пожаловать на борт теплохода
от 2 490 за 1 человека
Главные монастыри Первопрестольной
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владислав
Нет отзывов
Главные монастыри Первопрестольной
В этом путешествии мы посетим несколько центральных и хорошо известных московских монастырей: Покровский женский
5 000 за 1-4 чел.
Женские монастыри Москвы
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владислав
5
1 отзыв
Женские монастыри Москвы
В ходе нашей автомобильной поездки мы посетим самые известные женские монастыри Москвы
4 000 за 1-4 чел.
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
Teplohod
5
1 отзыв
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
Приглашаем вас на время отключиться от суеты мегаполиса и прокатиться на теплоходе по Москве-реке
1 000 за 1 человека
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
2.5 часа
⛴ На теплоходе
🛥 На яхте
🛳 Круизы
Круиз
Флотилия-Рэдиссон
4.5
194 отзыва
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
Круиз по Москве-реке на роскошной яхте с филиалом популярного рыбного ресторана Erwin
от 1 200 за 1 человека
На байдарках - по Серебряному Бору
3 часа
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
Михаил
Нет отзывов
На байдарках - по Серебряному Бору
Прокатиться по живописным Бездонным озерам и полюбоваться идиллическими видами
2 500 за 1 человека
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
4.6
18 отзывов
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Очароваться уголком старой Москвы и погрузиться в историю государства
4 810 за 1-4 чел.
Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
10 часов
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Teplohod
Нет отзывов
Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
Друзья, приглашаем отправиться вместе с нами в настоящее речное путешествие по Москве-реке от причала «Кленовый Бульвар»
2 990 за 1 человека
Круиз на теплоходе "Москва" с остановкой в "Бухте радости"
3.5 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
4.6
10 отзывов
Круиз на теплоходе "Москва" с остановкой в "Бухте радости"
Идеальный способ провести летний день - отправиться на прогулку по Клязьминскому водохранилищу
590 за 1 человека
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
К блаженной Матроне Московской: экскурсия в Покровский монастырь
Узнать о жизни и чудесах святой, приложиться к мощам и попросить о заступничестве
6 500 за 1-8 чел.
«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
VS-TRAVEL
5
3 отзыва
«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил
Приглашаем вас посетить храм, построенный в честь Победы в Великой Отечественной войне
1 750 за 1 человека
«Москва златоглавая»: круиз c обедом или ужином от Москва-сити
2 часа 15 минут
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
4.6
45 отзывов
«Москва златоглавая»: круиз c обедом или ужином от Москва-сити
Приглашаем вас в круиз по Москве-реке с ужином на борту на борту роскошного двухпалубного теплохода
от 490 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ