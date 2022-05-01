Что вас ожидает

Увлекательная прогулка по Москве-реке. На теплоходе «Москва» вы доберетесь до одного из самых зеленых уголков столицы — острова Серебряный Бор. В пути судно несколько раз пройдет шлюзование: гид на борту подробно расскажет об этом процессе, а также о достопримечательностях на пути.

Завтрак и обед на борту. В стоимость всех билетов включен горячий завтрак: круассан с сыром и ветчиной, а также чай. Также при выборе соответствующего билета вы сможете дополнить питание вкуснейшим обедом с горячим блюдом и салатом.

Посещение подворья Покровского монастыря. Корабль пришвартуется в Троице-Лыково, и у вас будет время, чтобы посетить подворье Покровского ставропигиального женского монастыря и познакомиться храмовым комплексом, который включает в себя старинную Троицкую церковь и храм Успения Пресвятой Богородицы.

Программа речного путешествия

9:00 — отправление от причала «Международная выставка», завтрак

11:00 — прибытие на причал «Троице-Лыково» в Строгино

11:15 — 12:15 — экскурсия по территории монастыря, свободное время

12:30 — отправление теплохода обратно

14:30 — прибытие к причалу «Международная выставка»

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» — Мост «Багратион» — Деловой центр Москва-Сити — Западный порт — Шлюз № 9 Канала им. Москвы — Хорошевский и Живописный мосты — Хорошевское спрямление — Щукино — «Причал Троице-Лыково» — Пешеходная экскурсия до монастыря — Хорошевский и Живописный мосты — Шлюз № 9 Канала им. Москвы — Западный порт — Причал «Международная выставка»

Организационные детали

Круиз проходит на теплоходах «Москва-21» или «Москва-24» вместимостью до 150 человек. На борту работает экскурсовод.

Посадочный билет необходимо приобрести на ребенка любого возраста

Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса

Питание на борту

На борту теплохода будет работать кафе-бар с широким ассортиментом прохладительных напитков, закусок и горячих блюд

Продукты питания с собой приносить не разрешается

Завтрак на борту теплохода входит в стоимость билета

Также можно приобрести билет с включенным в стоимость комплексным обедом

Меню комплексного обеда