Маршрут: Крымский мост — Министерство обороны Российской Федерации — Стадион 🏟️ «Лужники» — Воробьевы горы ⛰️ — Андреевский монастырь — Российская Академия Наук — Парк 🌳 Горького — Парк Музеон — Памятник Петру — Театр Эстрады — Патриарший мост — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк Зарядье — Высотка на Котельнической набережной — Большой Устьинский Мост
Теплоходы отправляются ежедневно, четыре раза в день, и следуют по зрелищному центральному маршруту через такие достопримечательности 🏛️ как: третий дом минобороны, спорткомплекс Лужники, природный заказник Воробьевы горы, Дом Науки РАН, памятник Петру Первому напротив парка Музеон, московский Кремль и парк Зарядье, и многое другое.
На борту теплоходов Алина Прима и Алина Браво вас ждут:
уютная основная палуба с панорамными иллюминаторами, на которой можно укрыться от внезапного дождика;
кафе-бар, где можно приобрести закуски, десерты, или напитки, в том числе горячительные;
верхняя палуба на открытом воздухе, с которой открываются потрясающие виды на город;
интересные и познавательные истории 📖 из жизни города и его именитых жителей от нашего профессионального гида.
Детям до 5 лет включительно не требуется билет 🎫 для участия в мероприятии. Вы можете взять с собой на борт велосипед, детскую коляску, домашнего питомца, а также собственные закуски и алкогольные напитки.
До встречи на борту!
Что входит
Речная прогулка
Экскурсионная программа.
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
🚩 причал Крымский мост
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.