Маршрут: Крымский мост — Министерство обороны Российской Федерации — Стадион 🏟️ «Лужники» — Воробьевы горы ⛰️ — Андреевский монастырь — Российская Академия Наук — Парк 🌳 Горького — Парк Музеон — Памятник Петру — Театр Эстрады — Патриарший мост — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк Зарядье — Высотка на Котельнической набережной — Большой Устьинский Мост

Теплоходы отправляются ежедневно, четыре раза в день, и следуют по зрелищному центральному маршруту через такие достопримечательности 🏛️ как: третий дом минобороны, спорткомплекс Лужники, природный заказник Воробьевы горы, Дом Науки РАН, памятник Петру Первому напротив парка Музеон, московский Кремль и парк Зарядье, и многое другое.

На борту теплоходов Алина Прима и Алина Браво вас ждут:

уютная основная палуба с панорамными иллюминаторами, на которой можно укрыться от внезапного дождика;

кафе-бар, где можно приобрести закуски, десерты, или напитки, в том числе горячительные;

верхняя палуба на открытом воздухе, с которой открываются потрясающие виды на город;

интересные и познавательные истории 📖 из жизни города и его именитых жителей от нашего профессионального гида.

Детям до 5 лет включительно не требуется билет 🎫 для участия в мероприятии. Вы можете взять с собой на борт велосипед, детскую коляску, домашнего питомца, а также собственные закуски и алкогольные напитки.

До встречи на борту!