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«Крымский мост» — прогулка на речном трамвайчике с экскурсионной программой

4.8
13 отзывов
Мегафлот М.
Мегафлот М. – Гид из Москвы
Отправьтесь в захватывающую дух прогулку 👣 на речном трамвайчике из лучшей части города.

Вас и ваших близких ожидают новые ракурсы на известные каждому россиянину архитектурные доминанты Москвы.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 590 ₽ за человека

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«Крымский мост» — прогулка на речном трамвайчике с экскурсионной программой
«Крымский мост» — прогулка на речном трамвайчике с экскурсионной программой

Что вы увидите

  • Крымский мост
  • Министерство обороны Российской Федерации
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьевы горы
  • Андреевский монастырь
  • Российская Академия Наук
  • Парк Горького
  • Парк Музеон
  • Памятник Петру
  • Театр Эстрады
  • Патриарший мост
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парк Зарядье
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Большой Устьинский Мост
Маршрут: Крымский мост — Министерство обороны Российской Федерации — Стадион 🏟️ «Лужники» — Воробьевы горы ⛰️ — Андреевский монастырь — Российская Академия Наук — Парк 🌳 Горького — Парк Музеон — Памятник Петру — Театр Эстрады — Патриарший мост — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк Зарядье — Высотка на Котельнической набережной — Большой Устьинский Мост
Теплоходы отправляются ежедневно, четыре раза в день, и следуют по зрелищному центральному маршруту через такие достопримечательности 🏛️ как: третий дом минобороны, спорткомплекс Лужники, природный заказник Воробьевы горы, Дом Науки РАН, памятник Петру Первому напротив парка Музеон, московский Кремль и парк Зарядье, и многое другое.

На борту теплоходов Алина Прима и Алина Браво вас ждут:

  • уютная основная палуба с панорамными иллюминаторами, на которой можно укрыться от внезапного дождика;
  • кафе-бар, где можно приобрести закуски, десерты, или напитки, в том числе горячительные;
  • верхняя палуба на открытом воздухе, с которой открываются потрясающие виды на город;
  • интересные и познавательные истории 📖 из жизни города и его именитых жителей от нашего профессионального гида.
  • Детям до 5 лет включительно не требуется билет 🎫 для участия в мероприятии. Вы можете взять с собой на борт велосипед, детскую коляску, домашнего питомца, а также собственные закуски и алкогольные напитки.
До встречи на борту!
Что входит
  • Речная прогулка
  • Экскурсионная программа.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
Начало и место завершения
🚩 причал Крымский мост
«Крымский мост» — прогулка на речном трамвайчике с экскурсионной программой
«Крымский мост» — прогулка на речном трамвайчике с экскурсионной программой
«Крымский мост» — прогулка на речном трамвайчике с экскурсионной программой
«Крымский мост» — прогулка на речном трамвайчике с экскурсионной программой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мегафлот М.
Мегафлот М.
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13 отзывов оставили туристы

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