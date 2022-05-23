«Крымский мост» - речная прогулка на теплоходах

Отправиться в экскурсионный круиз с гидом или насладиться вояжем на теплоходе-ресторане

Спорткомплекс Лужники, Воробьевы горы и «Золотые мозги», Кремль и парк Зарядье — в путешествии вы взглянете на главные архитектурные доминанты столицы с впечатляющих ракурсов. К вашим услугам теплоходы вместимостью до 160 человек с панорамными окнами и кафе. Часть рейсов сопровождает гид, который познакомит вас с достопримечательностями по пути следования.
«Крымский мост» - речная прогулка на теплоходах
«Крымский мост» - речная прогулка на теплоходах
«Крымский мост» - речная прогулка на теплоходах
«Крымский мост» - речная прогулка на теплоходах
«Крымский мост» - речная прогулка на теплоходах
«Крымский мост» - речная прогулка на теплоходах
«Крымский мост» - речная прогулка на теплоходах
«Крымский мост» - речная прогулка на теплоходах
«Крымский мост» - речная прогулка на теплоходах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Круговой маршрут

От Крымского моста вы отправитесь вниз по Москве-реке, полюбуетесь живописными берегами излучины с природным заказником, монументальными сооружениями советской эпохи и древним монастырем. А прогулка в обратную сторону подарит вам панорамы самого сердца Москвы, с ее величественными соборами, Кремлем и знаковыми историческими памятниками.

Сервис на борту

  • На теплоходах «Алина Браво» и «Алина Прима» организованы увлекательные экскурсионные рейсы с гидом, на борту есть кафе-буфет с широким ассортиментом закусок и напитков. Отправления в 11:20, 11:45, 13:30, 14:00, 15:45, 16:15, 17:55, 18:30.
  • Также в течение дня по тому же маршруту курсируют теплоходы-рестораны «Кармэл», «Михаил Сеспель» и «Вещий Олег», на которых вы сможете насладиться гастрономическим круизом. В меню холодные закуски, горячие блюда, блюда на мангале, салаты, десерты, различные напитки.

Маршрут прогулки

Причал «Крымский мост» (посадка) — Министерство обороны РФ — стадион Лужники — Воробьевы горы (остановка) — Андреевский монастырь — главное здание РАН — парк Горького (остановка) — Музеон — памятник Петру I — Театр эстрады — Патриарший мост — храм Христа Спасителя — Кремль — собор Василия Блаженного — парк Зарядье — Большой Устьинский мост (остановка) — причал «Крымский мост» (высадка).

Организационные детали

  • Прогулка проходит на двухпалубных теплоходах вместимостью от 90 до 120 человек
  • На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар/ресторан
  • Питание оплачивается отдельно (по желанию)
  • На борт теплоходов не разрешается приносить с собой еду и напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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