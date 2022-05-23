От Крымского моста вы отправитесь вниз по Москве-реке, полюбуетесь живописными берегами излучины с природным заказником, монументальными сооружениями советской эпохи и древним монастырем. А прогулка в обратную сторону подарит вам панорамы самого сердца Москвы, с ее величественными соборами, Кремлем и знаковыми историческими памятниками.
Причал «Крымский мост» (посадка) — Министерство обороны РФ — стадион Лужники — Воробьевы горы (остановка) — Андреевский монастырь — главное здание РАН — парк Горького (остановка) — Музеон — памятник Петру I — Театр эстрады — Патриарший мост — храм Христа Спасителя — Кремль — собор Василия Блаженного — парк Зарядье — Большой Устьинский мост (остановка) — причал «Крымский мост» (высадка).