Кусочек Италии и заповедник Поленово

Кусочек Италии и заповедник Поленово
Кусочек Италии и заповедник Поленово
Кусочек Италии и заповедник Поленово
Кусочек Италии и заповедник Поленово
Кусочек Италии и заповедник Поленово
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Подмоклово
Потрясающе красивый православный храм начала XVIII в.
Одним из первых в русском государстве построен в стиле итальянского барокко (прямое отклонение от византийских архитектурных канонов): «кружево» камня и форм, изящная ротонда верхнего этажа, высокий купол и оконные проёмы в крыше, аркада со статуями апостолов в человеческий рост.
Храм задуман и практически полностью построен просвещённым путешественником, князем Г. Долгоруковым на месте прежней деревянной церкви (окончил строительство его внук).
Декоры, резьба и скульптуры выполнены из местного окского известняка. Считается, что храм - самая ранняя архитектурная работа такого уровня сложности, выполненная русскими мастерами!
К 1875 году окончательно оформилось внутреннее убранство. Самая знаменитая икона - старинная Владимирская, Божией Матери.
Картина «Страшный суд» в церковном приделе стала широко известна благодаря скандальной схожести одного из персонажей с М. Лермонтовым.
Нетипичный для спокойного местного колорита действующий храм с ярким, броским экстерьером - это смелый симбиоз эстетики искусства и религии.

Музей - заповедник В. Д. Поленова

Сокурсник И. Репина, художник В. Поленов жил и работал в усадьбе, расположенной на холме с великолепным пейзажным обзором на речное побережье.
Все постройки сооружены по авторскому, «поленовскому» проекту, основанному на скандинавском направлении западноевропейского стиля.
Роща из столетних корабельных сосен, посаженных Поленовым; усадебный сад; мастерские для художников и учеников; аккуратные флигели; бескрайние поля – всё здесь служило вдохновением для творческой интеллигенции и их последователей.
Удивительно, но после революции усадьба осталась во владении своих хозяев - как поощрение талантливому В. Поленову, получившему звание «народного художника РСФСР».
После его смерти здесь был открыт музей.
До сих пор в Большом Доме сохранилось множество ценностей и «маленьких сокровищ», в т. ч. коллекции бабочек и средневековых доспехов, а также подлинники картин И. Репина и других художников.
В хорошем состоянии находятся усадебные постройки: «Аббатство» (мастерские), «Адмиралтейство» (лодочный сарай), «Кошкин домик», детский домик; фахверк, конный двор, омшаник (зимовка пчёл), коровник, сенной сарай, дом садовника и пр.
Рядом располагаются живописный лес с тропинками, Церковь Святой Троицы Живоначальной в с. Бёхово, построенная по проекту В. Д. Поленова, источник Святого Пантелеймона.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Москвы и обратно
  • Услуги аудиогида
Что не входит
  • Входные билеты и кафе
Место начала и завершения?
м. Коломенское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые☀️На весь день🚘ТрансферЗаповедники

Еще несколько похожих предложений в Москве

«Берег левый, берег правый - заповедники Оки»: Таруса - Поленово
14 часов
🚌 На автобусе
Речные прогулки
Групповая
VS-TRAVEL
Нет отзывов
«Берег левый, берег правый - заповедники Оки»: Таруса - Поленово
1 июля
9 июля
15 июля
3 250 за 1 человека
На байдарках - вокруг заповедника Лохин остров
3 часа
🚣‍♂️ На байдарках
⚓️ По рекам и каналам
Групповая
Михаил
Нет отзывов
На байдарках - вокруг заповедника Лохин остров
Прокатиться по Москве-реке, насладиться идиллической природой и увидеть с воды усадьбу Архангельское
Завтра
19 июня
20 июня
21 июня
3 500 за 1 человека
Поленово и Мелихово
11 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Поленово и Мелихово
Смешанная: автобусная и пешеходная
2 650 за 1 человека
На сапах - по заповеднику в Архангельском
2 часа
Мини-группа
Михаил
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
На сапах - по заповеднику в Архангельском
Прокатиться на доске с веслом вокруг острова Лохин и насладиться идиллическими пейзажами
Сегодня
Завтра
19 июня
20 июня
2 000 за 1 человека
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
10 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Усадьба Мураново и музей-заповедник Абрамцево
Смешанная: автобусная и пешеходная
2 650 за 1 человека
Лаковый кусочек Подмосковья - Жостово и Федоскино
8 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Лаковый кусочек Подмосковья - Жостово и Федоскино
Смешанная: автобусная и пешеходная
2 290 за 1 человека
Сплав на байдарке вокруг заповедника в Архангельском
3 часа
🚣‍♂️ На байдарках
Речные прогулки
Групповая
Михаил
Нет отзывов
Сплав на байдарке вокруг заповедника в Архангельском
3 500 за 1 человека
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
17 отзывов
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Завтра
21 июня
24 июня
27 июня
3 250 за 1-4 чел.
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
13 000 за 1-8 чел.
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Среди многочисленных усадеб Москвы Царицыно занимает особое место. Великая императрица Екатерина II намеревалась
1 090 за 1 человека
Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Галина
5
40 отзывов
Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка
Погружение в историю заповедника в неспешной прогулке
22 июня
23 июня
27 июня
28 июня
от 4 000 за 1-5 чел.
Русская сказка Коломенского
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4
1 отзыв
Русская сказка Коломенского
Активная экскурсия для школьников по музею-заповеднику
24 июня
25 июня
3 июля
4 июля
4 550 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ